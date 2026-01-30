Sôi nổi khí thế lao động, sản xuất bên trong Nhà máy Z121

Ngày 28/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm. Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.