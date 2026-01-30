Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Sôi nổi khí thế lao động, sản xuất bên trong Nhà máy Z121

Cận Tết Nguyên đán 2026, bên trong phân xưởng A16 của Nhà máy Z121 những người lính thợ vẫn tích cực lao động, sản xuất với khí thế sôi nổi.

Mạnh Hưng
1-8124.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại phân xưởng A16 của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng), những người lính thợ vẫn đang bận rộn sản xuất hàng chục nghìn giàn pháo hoa các loại để phục vụ nhu cầu thị hiếu người dân.
2.jpg
Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121, cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.
4.jpg
Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm.
5.jpg
6.jpg
Tại phân xưởng làm việc, các ống giàn pháo hoa được người lính thợ kiểm tra để phát hiện dập vỡ ngòi, hoặc keo lọt lỗ tránh ảnh hưởng chất lượng của sản phẩm.
7.jpg
Các công đoạn được thực hiện một cách tỉ mỉ, cẩn thận.
8.jpg
Được biết, năm 2025, Nhà máy Z121 đã sản xuất hơn 9,7 triệu sản phẩm pháo hoa giàn phun phục vụ dân sinh, tăng hơn 3,7 triệu giàn so với năm 2024, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường.
9.jpg
Dự kiến đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổng sản lượng mà Z121 đưa ra thị trường là hơn 10 triệu giàn.
10.jpg
100.jpg
12.jpg
Những người lính thợ sôi nổi khí thế thi đua lao động, sản xuất pháo hoa để phục vụ Nhân dân.
14.jpg
Đối với sản phẩm giàn pháo của Nhà máy Z121 đều có đầy đủ thông tin sản phẩm từ chủng loại, đơn vị sản xuất, thành phần định lượng, cảnh báo,... Đặc biệt có mã QR để người dân kiểm tra sản phẩm thật hay giả.
15.jpg
16.jpg
Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa của Z121 hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.
17.jpg
18.jpg
Theo kế hoạch, năm 2026, Nhà máy Z121 sẽ đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm pháo hoa mới, đa dạng hơn, mẫu mã đặc sắc hơn. Các sản phẩm pháo hoa mới sẽ được cải thiện thêm một số hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoặc độ cao, chùm trước, bông lúa, bông hoa…
19.jpg
Dây chuyền công nghệ, máy móc tiên tiến được đầu tư để tăng mục tiêu năng suất lao động và cải thiện môi trường lao động tại Nhà máy Z121.
#Nhà máy Z121 #Tết Nguyên đán 2026 #Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #Quân đội #Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bài liên quan

Quân sự

Nhà máy Z121 hiện đại hóa dây chuyền sản xuất

Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Ngày 28/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.

Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm. Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.

Xem chi tiết

Quân sự

Không quân tiếp tục bay cứu trợ đồng bào lũ lụt ở Gia Lai, Đắk Lắk

Sáng 23/11, Sư đoàn không quân 372 tiếp tục làm tốt công tác bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Xem chi tiết

Quân sự

Thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2770/QĐ-TTg ngày 22/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương.

Theo Quyết định, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.

4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn; Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân Vũ Hồng Sơn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới