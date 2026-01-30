Sôi nổi khí thế lao động, sản xuất bên trong Nhà máy Z121

Nhà máy Z121 hiện đại hóa dây chuyền sản xuất
Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.
Ngày 28/1, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), cho biết Nhà máy Z121 đã thực hiện bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống sang mô hình dây chuyền liên hoàn và tự động hóa.
Việc loại bỏ các công đoạn thủ công không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, tăng độ an toàn trong lao động mà còn tạo ra sự đồng bộ tuyệt đối cho sản phẩm. Nhờ ứng dụng hệ thống máy móc hiện đại, các sản phẩm pháo hoa hiện nay có độ hoàn thiện cao về mẫu mã, bao bì vuông vắn, tem nhãn được dán chính xác và thẩm mỹ, khắc phục hoàn toàn những nhược điểm về ngoại quan của giai đoạn sản xuất trước đây.
Không quân tiếp tục bay cứu trợ đồng bào lũ lụt ở Gia Lai, Đắk Lắk
Sáng 23/11, Sư đoàn không quân 372 tiếp tục làm tốt công tác bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.
Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung.
Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thành lập Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2770/QĐ-TTg ngày 22/12/2025 thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương.
Theo Quyết định, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.
4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Phó trưởng Ban Thường trực); Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thượng tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Trường Sơn; Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân Vũ Hồng Sơn.
