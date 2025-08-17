Sự thật kỳ thú về loài sóc bay lớn của Việt Nam

Hà Nội

Giải mã

Sóc bay lớn (Hylopetes spadiceus) là một trong những loài động vật kỳ thú của rừng nhiệt đới Việt Nam, nổi bật với khả năng "lướt bay" giữa tán cây.

1. Có màng da giúp bay lượn giữa các cây. Sóc bay lớn sở hữu một màng da mỏng nối giữa các chi, gọi là patagium, cho phép nó lướt trên không trung với khoảng cách lên đến hàng chục mét. Ảnh: factsanddetails.com.
2. Sống về đêm và rất kín đáo. Loài sóc này hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sống trên cao và ít khi xuống đất, khiến việc quan sát trong tự nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Ảnh: twimg.com.
3. Có bộ lông mềm mượt và màu sắc ngụy trang. Sóc bay lớn có lông màu nâu đỏ hoặc xám sẫm, giúp nó dễ dàng hòa lẫn vào màu vỏ cây và bóng tối của rừng, tránh sự phát hiện của kẻ săn mồi. Ảnh: flickr.com.
4. Thức ăn chủ yếu là quả, hạt và chồi non. Chế độ ăn của loài sóc này gồm các loại trái cây rừng, hạt cây có dầu, lá và đôi khi cả vỏ cây – góp phần phát tán hạt giống trong hệ sinh thái. Ảnh: inaturalist.
5. Khả năng bay lượn giúp thoát thân nhanh chóng. Khi bị đe dọa, sóc bay lớn có thể nhảy khỏi cành cây và lượn sang cây khác một cách linh hoạt, tránh khỏi sự truy đuổi của rắn, cú mèo hay cầy. Ảnh: twimg.com.
6. Phân bố rộng khắp Đông Nam Á. Chúng được tìm thấy ở nhiều khu rừng tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam, đặc biệt là những khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Ảnh: inaturalist.
7. Là loài sinh sản chậm và dễ tổn thương. Sóc bay lớn thường sinh sản ít, mỗi lứa chỉ 1–2 con, tổ được xây trong hốc cây cao – điều này khiến quần thể của chúng dễ bị ảnh hưởng khi mất môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
8. Đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng. Mất rừng và suy giảm sinh cảnh tự nhiên do khai thác gỗ, nông nghiệp và đô thị hóa là những nguy cơ lớn nhất đối với sự tồn tại lâu dài của sóc bay lớn. Ảnh: inaturalist.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#sóc bay lớn Việt Nam #động vật rừng nhiệt đới #khả năng lướt bay #sinh thái rừng Đông Nam Á #bảo vệ loài sóc bay #phân bố sóc bay lớn

