Sở hữu 3 mối quan hệ vàng, cuộc sống bạn sẽ bứt phá ngoạn mục

Hạnh phúc, may mắn và thành công đều đến khi bạn trân quý 3 mối quan hệ then chốt này – bí quyết của nhiều người giàu có.

Mạnh Tử từng nói: "Họa hay phúc đều do chính mình chuốc lấy". Vì vậy, muốn có cuộc đời đầy phúc khí, hãy trân trọng và đối xử tốt với 3 kiểu người sau đây.

1. Cha mẹ

Gia đình là ngôi trường đầu tiên của mỗi đứa trẻ, cha mẹ là những người thầy khai mở đầu đời. Giáo dục gia đình chính là bài học quan trọng nhất của cuộc đời.

Đứa trẻ phản ánh không khí và nền nếp của gia đình.

Trong cuộc đời, hạnh phúc và may mắn nhiều khi đến từ chính những người gần gũi nhất. Giữ mối quan hệ tốt với ba người này, cuộc sống sẽ ngày càng thuận lợi và đủ đầy. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng, giáo dục thật sự không phải là áp đặt hay quát mắng, mà là làm gương. Đức hạnh của cha mẹ là nền móng để con noi theo. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, đứa trẻ sẽ trở thành "liều thuốc" cho xã hội; ngược lại, môi trường xấu dễ biến chúng thành "độc dược".

Vì thế, việc dạy con biết lập đức là bài học bắt buộc của mọi bậc làm cha mẹ.

2. Bạn bè

Người xưa có câu: "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè".

Cuộc đời như chuyến hành trình từ đồng bằng đến núi non. Ở đồng bằng, ai cũng có thể vui vẻ đồng hành, nhưng khi bước vào chỗ hiểm trở, chỉ có những người thật sự nghĩa khí mới sẵn sàng đứng ra giúp bạn.

Có người bạn chỉ gặp thoáng qua, nhưng cũng có người sẽ gắn bó suốt đời.

Tác giả từng trải qua thời gian mất việc vì dịch bệnh. Khi ấy, không tiền, không định hướng, tinh thần sa sút. Người bạn tên Tuấn Dương biết chuyện liền mang hành lý đến ở cùng, mở cửa đón ánh sáng vào phòng, mua đầy thực phẩm, nấu ăn, dọn dẹp và kéo tác giả ra vận động mỗi sáng.

Nhờ sự đồng hành đó, tác giả dần lấy lại kỷ luật, cải thiện bản thân và tìm được công việc mới.

Bạn thật sự không chỉ an ủi khi bạn buồn, mà còn dám chỉ ra sai lầm và cùng bạn vượt khó. Họ có thể không "thêm hoa trên gấm" khi bạn thành công, nhưng chắc chắn sẽ "đưa than sưởi ấm" khi bạn lạnh lẽo.

3. Bạn đời

Người xưa dạy: "Vợ chồng hòa thuận, gia đình hưởng phúc".

Tình cảm vợ chồng chính là phong thủy tốt nhất của một mái nhà.

Nhà văn Hồ Thích (Trung Quốc) là người nổi tiếng tân học nhưng lại lấy Giang Đông Tú - một phụ nữ ít học, chân bó theo lề lối phong kiến. Tưởng chừng khác biệt về học vấn và xuất thân sẽ khiến hôn nhân khó bền, nhưng họ đã sống hạnh phúc nhờ sự thấu hiểu và bao dung.

Khi được hỏi bí quyết, Hồ Thích dí dỏm nêu "tân tam tòng tứ đức": ra đường theo vợ, mệnh lệnh vợ phải nghe, vợ nói sai cũng nghe, vợ trang điểm phải đợi, sinh nhật vợ phải nhớ, vợ đánh phải chịu, vợ tiêu tiền phải hào phóng.

Nghe tưởng đùa, nhưng thực chất đó là những chi tiết ấm áp tạo nên gia đình êm ấm. Hôn nhân lâu bền cần cả hai cùng vun đắp, như cùng khâu lại chiếc chăn rách để thành "một đời tốt đẹp".

Quả thật, nhà có người già là phúc, có vợ hiền là báu, có bạn thật là đủ đầy. Cuộc đời là chuyến tàu nhiều trạm dừng, ai bước lên tàu là do số phận, nhưng chọn ai đồng hành là quyết định của chính chúng ta.

Về sau, hãy thanh lọc vòng tròn quan hệ, trân trọng những người thật lòng, và kết giao tốt với họ, phúc khí sẽ ngày càng nhiều.