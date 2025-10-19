Hà Nội

Sinh vật giống khủng long cổ dài vẫn tồn tại trong đầm lầy châu Phi?

Giải mã

Sinh vật giống khủng long cổ dài vẫn tồn tại trong đầm lầy châu Phi?

Truyền thuyết về sinh vật Mokele-mbembe ở Congo khiến giới khoa học và người yêu huyền bí tò mò suốt hơn một thế kỷ.

T.B (tổng hợp)
Được mô tả giống khủng long cổ dài. Người bản địa cho biết Mokele-mbembe trông như loài khủng long Apatosaurus – cổ dài, thân lớn, đuôi dài. Ảnh: Pinterest.
Sống ở lưu vực sông Congo. Khu vực đầm lầy rộng lớn này chưa được khám phá hết, có thể vẫn còn ẩn giấu nhiều điều con người không thể ngờ đến. Ảnh: Pinterest.
Lần đầu ghi nhận năm 1909. Nhà thám hiểm Đức Carl Hagenbeck công bố lời kể về “quái thú sống thời tiền sử” vào năm 1909, từ đó tiếng tăm của Mokele-mbembe lan truyền khắp Âu Mỹ. Ảnh: Pinterest.
Có hàng chục cuộc thám hiểm tìm kiếm. Từ Anh, Mỹ đến Nhật, nhiều đoàn đã đến Congo nhưng chưa ai chứng minh được sự tồn tại của Mokele-mbembe. Ảnh: Pinterest.
Người bản địa tin rằng nó thật sự tồn tại. Họ mô tả Mokele-mbembe là loài ăn thực vật dưới nước, thường phá thuyền khi lãnh thổ bị xâm phạm. Ảnh: Pinterest.
Không có bằng chứng khoa học xác nhận. Tất cả ảnh và video từng công bố về Mokele-mbembe đều thiếu độ tin cậy. Ảnh: Pinterest.
Trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Mokele-mbembe xuất hiện trong phim, truyện tranh và các chương trình truyền hình, thu hút sự quan tâm của hàng triệu người. Ảnh: Pinterest.
Vẫn là bí ẩn chưa có lời giải. Dù có thể chỉ là truyền thuyết, Mokele-mbembe vẫn gợi lên khát vọng khám phá nhiều điều mới mẻ và phi thường của con người. Ảnh: Pinterest.
