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Xã hội

Siêu trộm điện thoại “sa lưới” Công an Quảng Trị

Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, TP Huế) đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh tại xã Vĩnh Định (Quảng Trị) lấy trộm 33 điện thoại di động.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba, xã Vĩnh Định, Quảng Trị.

Trước đó, ngày 17/8, cửa hàng Điện Máy Xanh tại xã Vĩnh Định xảy ra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi, tổng giá trị tài sản bị mất được xác định hơn 315 triệu đồng.

Được biết, đối tượng đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng cắt mái tôn, đột nhập vào cửa hàng từ phía mái nhà. Sau khi vào bên trong, đối tượng cắt cầu dao điện tổng, phá hủy hệ thống cảnh báo chống trộm rồi lấy đi 33 điện thoại di động các loại.

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Đối tượng Nguyễn Tiến Khanh cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng gây án.

Sau quá trình điều tra, truy xét, đến ngày 16/10, lực lượng công an đã làm rõ Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tại tổ dân phố Bắc Thượng, phường Mỹ Thượng, TP Huế) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Theo cơ quan Công an, Khanh từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", bị tuyên phạt 16 năm tù. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/3/2025.

Tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Tiến Khanh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.
#Công an #Quảng Trị #Nguyễn Tiến Khanh #trộm cắp #điện thoại #bắt giữ

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