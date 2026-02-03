Siêu đại dương khiến Trung Á có nhiều dãy núi hùng vĩ

Theo nghiên cứu mới, siêu đại dương cổ đại Tethys đã có ảnh hưởng tới sự hình thành và biến mất của các dãy núi ở Trung Á trong kỷ Phấn Trắng.