Siêu đại dương khiến Trung Á có nhiều dãy núi hùng vĩ

Theo nghiên cứu mới, siêu đại dương cổ đại Tethys đã có ảnh hưởng tới sự hình thành và biến mất của các dãy núi ở Trung Á trong kỷ Phấn Trắng.
Với gương mặt thanh tú và khí chất ngọt ngào, Karty Chang vừa khiến người hâm mộ say đắm khi tung ra bộ ảnh diện những thiết kế áo dài đa dạng chào Tết 2026.
Nhện nhảy (họ Salticidae) là nhóm nhện nhỏ bé nhưng nổi tiếng nhờ thị lực vượt trội, hành vi thông minh và ngoại hình đầy màu sắc.
Apple được cho là sẽ trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn để ưu tiên các mẫu cao cấp, một chiến lược nhằm tối đa hóa lợi nhuận và kiểm soát chuỗi cung ứng.
Quân đội Nga đang từng bước áp sát Slavyansk, nơi khởi nguồn của cuộc nội chiến Ukraine năm 2014; vậy họ mở đường tiến vào thành phố này như thế nào?
Diệu Nhi - Ngọc Trinh có một tình bạn hiếm thấy trong showbiz Việt. Cả hai âm thầm đồng hành, luôn xuất hiện bên nhau trong những thời điểm quan trọng.
Hổ Quyền là một công trình đặc biệt, phản ánh rõ tư duy quyền lực, nghi lễ và quan niệm biểu tượng của triều vương Nguyễn.
Mẫu xe SUV Geely EX5 EM-i mới về Việt Nam có nhiều thay đổi về thiết kế, kích thước và quan trọng nhất là hệ động lực khác biệt so với EX5 thuần điện.
Ấn Độ đã mua hàng chục máy bay không người lái tấn công một chiều Berkut-BM do Belarus sản xuất, nhằm mở rộng khả năng tấn công chính xác tầm xa của mình.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/2, Sư Tử thuận theo tự nhiên thì sẽ đạt được thành công, mọi chuyện suôn sẻ. Thiên Bình cẩn thận, họa từ miệng mà ra.
Sáng 2/2, đơn vị thi công đã tiến hành hạ đặt biểu tượng trung tâm mang tên "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).
Moltbot có khả năng “làm việc thay con người”, đang khiến giới công nghệ phát cuồng, song các chuyên gia cảnh báo rủi ro bảo mật rất nghiêm trọng.
Chọn cách nói chuyện chậm rãi, cẩn trọng trong di chuyển để tránh rắc rối, giữ tài lộc và vận may cho ba con giáp trong những ngày giáp Tết.
Trong quá trình trùng tu, công nhân tìm thấy bình đất chứa 103 đồng tiền vàng từ thế kỷ 15, mang biểu tượng của triều đại Vijayanagara.
Linh vật ngựa mạ vàng 24K mang ý nghĩa tài lộc, may mắn, giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng được săn đón dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nhiều vị trí trong nhà đặt cây tưởng như rất đẹp nhưng có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, vận khí của gia chủ nếu bố trí sai cách.
Apple chính thức chi trả tiền bồi thường từ gói dàn xếp 95 triệu USD, khép lại bê bối Siri ghi âm trái phép gây chấn động toàn cầu.
Venta Silurum là một trong những di tích La Mã quan trọng nhất tại Wales, phản ánh rõ nét quá trình đô thị hóa ở khu vực dưới thời đế quốc La Mã.
Khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm MESSENGER của NASA, các nhà khoa học phát hiện sao Thủy chưa thực sự “chết”.
Quang Lê bưng bê, rửa chén bát để trang trải học hành. Nam ca sĩ từng kết hôn năm 22 tuổi.
Chi phí AI khổng lồ khiến Elon Musk phải tái cấu trúc đế chế, khi Tesla không còn là “pháo đài” tài chính đủ mạnh để gánh tham vọng.