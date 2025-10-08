'Siêu cảng' logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp

Tại FWC 2025, Việt Nam SuperPortTM, liên doanh giữa Tập đoàn YCH và Tập đoàn T&T đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài một cấu phần trọng yếu.

Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ FWC 2025, gian trưng bày của Việt Nam SuperPort™ đã vinh dự được đón Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp hàng đầu thế giới tới tham quan. Tại đây, Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM đã giới thiệu kế hoạch vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng đa phương thức sẽ được chính thức ra mắt tới đây.

Chủ tịch FIATA Turgut Erkeskin cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp... hàng đầu thế giới tham quan gian trưng bày của Việt Nam SuperPort™ tại sự kiện.

Kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp với các cảng biển, sân bay lớn như Nội Bài, Hải Phòng, Quảng Ninh và kéo dài đến Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), OACT không chỉ thúc đẩy dòng chảy hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực Trung Quốc - ASEAN mà còn liên kết trực tiếp với mạng lưới các hãng hàng không quốc tế và các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, châu Á.

Đáng chú ý, đây là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong tích hợp đầy đủ chức năng như một “nhà ga hàng hóa ngoài sân bay”, bao gồm: làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD (thiết bị chất xếp lên tàu bay), vận chuyển ra sân bay… Tại đây, hàng hóa sẽ được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt an ninh nghiêm ngặt bởi hệ thống CCTV 24/7, an ninh hàng không và hải quan từ khâu tiếp nhận đến khi vận chuyển ra tàu bay. Với tổng diện tích hơn 11.000 m2 và công suất xử lý hàng hóa khoảng 50.000 tấn/năm, OACT được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đai theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tiếp nhận, lưu trữ và xử lý khối lượng lớn hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp và các hãng vận tải đến từ các thị trường khắt khe như Mỹ, Châu Âu.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ giới thiệu về Kho hàng không kéo dài tại sự kiện.

Theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, OACT là cấu phần quan trọng của Trung tâm Logistics đa phương thức Việt Nam SuperPort™ được phát triển theo mô hình “Park within a Park” nơi tích hợp toàn bộ các phương thức vận chuyển bao gồm đường sắt, đường bộ, đường biển, hàng không vào một trung tâm duy nhất. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể linh hoạt thay đổi phương thức vận chuyển phù hợp với nhu cầu, tối ưu thời gian, chi phí vận chuyển.

Song song với năng lực kết nối và vận hành, Việt Nam SuperPort™ còn giới thiệu kế hoạch phát triển OACT trở thành nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, ứng dụng các tiến bộ công nghệ: AI, Robotics… Cụ thể, Việt Nam SuperPortTM đã hợp tác cùng Google và Kyndryl nghiên cứu và phát triển AI thế hệ mới tích hợp vào máy soi chiếu an ninh để phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, đồng thời, ứng dụng AI trong tự động xác thực chứng từ hàng hóa nhằm tăng cường an toàn và an ninh hàng hóa.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), Việt Nam SuperPort™ đang nghiên cứu xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles – AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robots - AMR) nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình kho vận, dự kiến nâng cao năng suất vận hành tới 35% trong khi giảm thiểu 50% tỷ lệ sai sót.

Chìa khóa kết nối khu vực và tăng cường khả năng thích ứng

Trong tầm nhìn dài hạn, OACT tiến tới số hóa toàn diện, tạo nên nền tảng logistics tích hợp, cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý và đặt dịch vụ trực tuyến trên một hệ thống duy nhất – từ khai báo hải quan, kiểm soát an ninh đến thanh toán điện tử. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hàng không số hóa toàn diện, kết nối Việt Nam với mạng lưới logistics thông minh của khu vực ASEAN và toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn YCH, chia sẻ: “Việt Nam SuperPortTM thể hiện tầm nhìn chung của Tập đoàn YCH và Tập đoàn T&T trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng thông minh hơn, xanh hơn và kết nối hơn cho khu vực. OACT không chỉ là một hạ tầng logistics, mà còn là động lực góp phần củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm thương mại và đổi mới sáng tạo trong khu vực ASEAN và trên trường quốc tế.”

Với phương châm phát triển "Kết nối - Thông minh - Bền vững", OACT không chỉ đảm nhận chức năng lưu trữ và xử lý hàng hóa mà còn được định hướng trở thành cầu nối chiến lược, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, tối ưu chi phí logistics và mở rộng cơ hội thương mại quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.

Kho hàng không kéo dài tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc

Về hiệu quả, mô hình OACT sẽ mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và toàn bộ chuỗi logistics hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần giảm tắc nghẽn và áp lực cho nhà ga hàng hóa tại sân nay, cải thiện luồng vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến bay và luồng hàng hóa.

“OACT không chỉ là kho hàng không kéo dài, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn kết nối thông minh và bền vững của Việt Nam. Chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm logistics thế hệ mới, nơi công nghệ, hạ tầng và con người cùng tạo nên sức bật mới cho thương mại toàn cầu.”, CEO Việt Nam SuperPort™ nhấn mạnh.

Trước đó, tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025), Việt Nam SuperPort™ cũng đã gây ấn tượng mạnh khi giới thiệu tới công chúng nhiều giải pháp công nghệ đột phá, hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống logistics, đưa Việt Nam trở thành một mặt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc Việt Nam SuperPort™ tiếp tục giới thiệu và chuẩn bị vận hành chính thức Kho hàng không kéo dài OACT một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc số hóa logistics nhằm xây dựng một hệ sinh thái kết nối thông minh, hiệu quả và bền vững cho Việt Nam và khu vực.

Việt Nam SuperPort™ là cảng logistics đa phương thức có diện tích lên đến 83 ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn YCH, nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu của Singapore với gần 70 năm kinh nghiệm dẫn đầu trong ngành, và Tập đoàn T&T (Việt Nam), một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Việt Nam SuperPortTM hướng tới nâng cao khả năng hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm chi phí logistics và tăng cường lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thương mại quốc tế. Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, Việt Nam SuperPort™ định vị trở thành trung tâm logistics xanh và kết nối hàng đầu Đông Nam Á.