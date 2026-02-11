Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

BAC A BANK đẩy mạnh ưu đãi chuyển tiền quốc tế trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu.

PV

Chương trình mang đến cơ hội miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế cùng nhiều mức giảm phí hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu chi phí, đảm bảo minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển tiền quốc tế phục vụ học tập, lao động, đầu tư, định cư và trợ cấp thân nhân ngày càng gia tăng, việc lựa chọn ngân hàng uy tín không chỉ giúp giao dịch được thực hiện nhanh chóng mà còn bảo đảm hồ sơ, chứng từ rõ ràng, phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối của Nhà nước.

Chia sẻ về nhu cầu thực tế, anh Đỗ Hải Quân (45 tuổi, Hà Nội) - phụ huynh có con đang du học tại Nhật Bản cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên phải chuyển tiền học phí và sinh hoạt phí cho con nên rất quan tâm đến yếu tố an toàn và tiết kiệm chi phí. Tôi ưu tiên lựa chọn ngân hàng có uy tín, quy trình rõ ràng và mức phí hợp lý để có thể yên tâm giao dịch lâu dài. Khi biết BAC A BANK có chương trình miễn phí chuyển tiền quốc tế vào một số thời điểm nhất định trong tuần, tôi thấy đây là giải pháp rất thiết thực cho những gia đình có con đi học ở nước ngoài.”

Thấu hiểu mong muốn của khách hàng được trải nghiệm dịch vụ chuyển tiền quốc tế thuận tiện với mức phí cạnh tranh, đáp ứng đa dạng mục đích giao dịch, nhiều năm qua BAC A BANK liên tục đưa ra các chính ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế với nhiều điều khoản áp dụng linh hoạt.

master-chuyen-tien-quoc-te.png

Với chương trình “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” triển khai xuyên suốt trong năm 2026 này, BAC A BANK ưu đãi giảm tới 60% phí chuyển tiền quốc tế vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 đối với khách hàng cá nhân chuyển tiền đi tại BAC A BANK và mua ngoại tệ chuyển khoản tối thiểu từ 2.000 USD trở lên, đặc biệt miễn 100% phí chuyển tiền quốc tế vào thứ Hai hàng tuần.

Đối với các khách hàng chuyển tiền quốc tế phục vụ các mục đích như du học, định cư, thừa kế, cho tặng, trợ cấp thân nhân, công tác, du lịch, thăm viếng, đầu tư ra nước ngoài…, khi mua ngoại tệ chuyển khoản từ 2.000 USD trở lên, khách hàng được áp dụng mức giảm tới 70% phí chuyển tiền quốc tế, đồng thời được giảm tới 10 triệu đồng phí tài khoản số đẹp và miễn phí 100% phí xác nhận số dư tài khoản phục vụ chứng minh tài chính, xin thị thực.

Chia sẻ về nỗ lực không ngừng hoàn thiện dịch vụ khách hàng và chuẩn hóa quy trình vận hành, Đại diện Trung tâm Thanh toán quốc tế - Ngân hàng TMCP Bắc Á cho biết: “Dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BAC A BANK được triển khai bởi đội ngũ giao dịch viên giàu kinh nghiệm, cùng chính sách chăm sóc khách hàng ưu việt, sẽ góp phần giúp khách hàng trải nghiệm các giao dịch thông suốt, đến đúng lúc đúng tay người nhận. Thông qua chương trình ưu đãi này, Ngân hàng mong muốn khuyến khích khách hàng lựa chọn kênh giao dịch minh bạch, đồng thời giúp tiết giảm chi phí cho các nhu cầu chuyển tiền chính đáng”.

Trong xu hướng các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế theo hướng hiện đại, an toàn và thân thiện với người dùng, chương trình “Chuyển tiền năm châu - Phí giảm cực sâu” của BAC A BANK tiếp tục nhấn mạnh định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị thiết thực cho mỗi khách hàng.

#Chương trình ưu đãi chuyển tiền quốc tế #Giảm phí chuyển tiền năm 2026 #Ưu đãi mua ngoại tệ chuyển khoản #Dịch vụ ngân hàng quốc tế hiện đại #BAC A BANK #Ngân hàng TMCP Bắc Á

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Tín dụng cá nhân 2026: BAC A BANK chọn hướng đi linh hoạt, dài hạn

BAC A BANK ra mắt chương trình tín dụng cá nhân 2026 với lãi suất cạnh tranh, linh hoạt, hỗ trợ đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng.

“Đón vốn kịp thời – Chắc bước tương lai”, hướng tới cung ứng nguồn vốn ưu đãi, lãi suất cạnh tranh, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư, tiêu dùng và sản xuất của người dân, hộ gia đình.

Bước sang năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ổn định, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức đan xen đến từ biến động kinh tế toàn cầu. Theo đánh giá của các chuyên gia, 2026 cũng là giai đoạn chứng kiến nhu cầu vốn tăng mạnh ở nhiều phân khúc - từ tiêu dùng, nhà ở, phương tiện đi lại, giáo dục tới đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực tạo ra giá trị bền vững. Tuy nhiên, khả năng cân đối chi phí vốn và dòng tiền vẫn là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả tài chính của từng cá nhân, hộ gia đình.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Bac A Bank mang đến ưu đãi vay mua ô tô điện Vinfast- giải pháp tài chính thông minh cho khách hàng cá nhân

Đáp lại sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Khách hàng trong suốt thời gian qua, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai Chương trình ưu đãi vay mua các dòng xe ô tô điện VinFast - mở rộng cơ hội sở hữu phương tiện hiện đại với chi phí vay hợp lý và thủ tục nhanh gọn.

Thông qua các ưu đãi hấp dẫn ngay đầu năm 2026 này, Chương trình một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành của BAC A BANK trong xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường và hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Fich Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm BAC A BANK ở mức “B+”, triển vọng ổn định

Mới đây, Fitch Ratings lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) ở mức “B+”, triển vọng Ổn định.

Mới đây, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới đã lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) ở mức “B+”, triển vọng Ổn định.

Đánh giá tín nhiệm: Bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của BAC A BANK

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.