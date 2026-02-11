Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp khởi vận đầu năm với 'Combo 0 đồng' cùng SHB

“Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng” – Giải pháp tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp của SHB.

PV

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc chủ động dòng vốn, tối ưu chi phí và nắm bắt cơ hội tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng” dành cho khách hàng doanh nghiệp, với nhiều chính sách thiết thực và đồng bộ. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 13/03/2026.

Trong những tháng đầu năm và giai đoạn cận Tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bước vào chu kỳ vận hành mới, kéo theo nhu cầu gia tăng về vốn lưu động ngắn hạn, thanh toán, xoay vòng dòng tiền và mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn kịp thời, hoặc phải chịu chi phí tài chính cao khi phụ thuộc vào các khoản vay truyền thống và các dịch vụ ngân hàng phân tán. Xuất phát từ nhu cầu đó, SHB thiết kế chương trình “Combo 0 đồng” như một giải pháp tài chính tích hợp, tập trung giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của doanh nghiệp: chi phí – dòng tiền – tính linh hoạt trong sử dụng dịch vụ ngân hàng.

combo-0-dong.jpg
“Combo 0 đồng” - Giải pháp tài chính tích hợp, tập trung giải quyết đồng thời ba bài toán cốt lõi của doanh nghiệp: chi phí – dòng tiền – tính linh hoạt trong sử dụng dịch vụ ngân hàng

Combo 0 đồng – Khởi đầu năm hanh thông

Trong khuôn khổ chương trình, SHB triển khai chính sách miễn 100% phí mở tài khoản số đẹp cho doanh nghiệp, áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu. Đồng thời, ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính kết hợp giữa hạn mức thấu chi online và thẻ tín dụng doanh nghiệp, với 0 đồng phí phát hành và 0 đồng phí thường niên, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn linh hoạt, kịp thời và hiệu quả hơn.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp của SHB không chỉ là phương tiện thanh toán thuận tiện mà còn là công cụ quản lý chi tiêu và kiểm soát dòng tiền hiệu quả. Với thời gian miễn lãi lên đến 58 ngày, doanh nghiệp có thêm dư địa tài chính linh hoạt, giảm phụ thuộc vào vốn tự có hoặc các khoản vay trung – dài hạn vốn đòi hỏi nhiều thủ tục và chi phí. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động tận dụng cơ hội thị trường, duy trì lợi thế cạnh tranh và ứng phó hiệu quả với biến động của môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, thông qua nền tảng số của SHB, doanh nghiệp có thể được xét duyệt và cấp hạn mức thấu chi online nhanh chóng, giúp bổ sung kịp thời nguồn vốn lưu động khi phát sinh nhu cầu thanh toán đột xuất hoặc thiếu hụt dòng tiền ngắn hạn. Việc số hóa toàn bộ quy trình không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch tài chính, giảm áp lực và rủi ro trong quá trình vận hành.

Đặc biệt, SHB dành hơn 2.000 voucher giảm phí dịch vụ, với giá trị lên tới 10 triệu đồng mỗi voucher, dành tặng các khách hàng doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chương trình. Các voucher có thể được áp dụng cho nhiều loại phí dịch vụ như thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, quản lý tài khoản, dịch vụ thẻ cũng như các tiện ích ngân hàng số khác. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đa dạng của SHB, cả tại quầy và trên các nền tảng số.

Tăng tốc chuyển đổi, đồng hành số hóa

Không chỉ mang lại lợi ích tài chính trực tiếp, chương trình “Lộc mã đón xuân, Combo 0 đồng” còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và quản trị tài chính doanh nghiệp. Việc khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số – từ mở tài khoản, quản lý dòng tiền đến thanh toán và thấu chi online – giúp nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quản trị tài chính, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa và phát triển bền vững trong dài hạn.

Với các ưu đãi đồng bộ, thiết thực và có giá trị sử dụng cao, chương trình của SHB được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lực tài chính quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm 2026. Thông qua đó, SHB tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính tin cậy, luôn chủ động đổi mới sản phẩm và dịch vụ để đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng sản xuất – kinh doanh và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung phát triển trên 4 trụ cột: cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; con người là chủ thể; lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả, Ngân hàng số được yêu thích nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất, đồng thời là ngân hàng hàng đầu cung ứng nguồn vốn và giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, gắn với chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh và ngân hàng số trong nhóm dẫn đầu khu vực.

#Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu năm #Giải pháp tài chính tích hợp #Miễn phí dịch vụ ngân hàng #Chuyển đổi số ngân hàng #Quản lý dòng tiền và vốn lưu động #Thẻ tín dụng doanh nghiệp và hạn mức online

Bài liên quan

Doanh nghiệp

SHB ký kết hợp tác với Trường Đại học Đại Nam

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Kinh Đô và Trường Đại học Đại Nam (DNU) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác.

Việc hợp tác này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ và bền vững cho ngành tài chính – ngân hàng.

0j7a3372.jpg
SHB Chi nhánh Kinh Đô ký kết hợp tác với Trường Đại học Đại Nam. Ảnh: DNU
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

“Giới thiệu bạn ngay - Tiền triệu trong tay” với SHB SAHA

Đây là cơ hội vàng để bạn lan tỏa tiện ích tài chính số hiện đại, đồng thời gia tăng thu nhập dễ dàng, nhanh chóng và bền vững.

Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, chỉ cần giới thiệu bạn bè, người thân mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, khách hàng sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt hấp dẫn.

Theo đó, người giới thiệu sẽ nhận ngay 30.000 đồng tiền thưởng khi người được giới thiệu hoàn tất mở tài khoản bằng hình thức định danh điện tử (eKYC) và thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính từ 100.000 đồng trở lên trên ứng dụng SHB SAHA. Đồng thời, khách hàng mới cũng được SHB gửi tặng mã eVoucher trị giá 30.000 đồng để sử dụng cho dịch vụ nạp tiền điện thoại sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản thành công.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

SHB Chi nhánh Nghệ An hợp tác với ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên không chỉ là văn bản ký kết, mà còn là cam kết thực chất về việc chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và cơ hội phát triển.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Nghệ An và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên, giảng viên và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của ông Đinh Ngọc Dũng – Giám đốc Khối Ngân hàng Doanh nghiệp SHB; ông Trần Thanh Bình - Giám đốc SHB chi nhánh Nghệ An; TS. Thái Hữu Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; cùng các vị khách mời, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.