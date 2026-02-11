Lý giải sức hút khiến VinFast là số 1 trên thị trường xe máy điện Việt

Xe điện đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường xe máy nhờ sự bền bỉ, hiệu suất vận hành tốt, chi phí sử dụng thấp và loạt sản phẩm đa dạng. Năm 2026, với dải sản phẩm quy hoạch bao phủ ba phân khúc phổ thông - cao cấp - thể thao, hãng xe Việt đang tạo ra thêm lợi thế khi đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Thị trường xe máy “đổi trục”, VinFast tăng tốc

Những tháng gần đây, nhiều đại lý xe máy xăng ở Hà Nội rơi vào cảnh vắng khách, lượng bán ra giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các cửa hàng trên trục đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc) cho thấy nhiều mẫu xe từng được xem là “quốc dân” như Honda Vision, Lead, Wave Alpha… đều phải giảm giá so với trước - điều hiếm có trên thị trường trong những năm trước đó. Ngay cả trên thị trường xe cũ, những điểm bán vốn đông kín người mỗi dịp cuối năm nay trở nên thưa thớt, phản ánh rõ sự chững lại của thị trường xe xăng.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng chỉ ra, lượng xe máy (đại đa số là xe xăng) bán ra năm 2025 của 5 hãng: Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio giảm 1,5% so với năm 2024. Đà lao dốc này đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của xe xăng, thị trường xe điện lại chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh chưa từng có. Trong năm 2025, chỉ riêng VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam, đạt mức tăng 473% so với năm trước. Đi cùng đó là mạng lưới nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc được mở rộng liên tục, với hơn 600 cơ sở vào cuối năm 2025, góp phần đưa xe máy điện VinFast tiếp cận với đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Ngay đầu năm 2026, VinFast tiếp tục có động thái tăng tốc mạnh mẽ khi chính thức hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông - cao cấp - thể thao.

Ở phân khúc cao cấp, hãng giới thiệu ba mẫu Rasad, Sadie và Saxil, hướng tới nhóm khách hàng đề cao thiết kế sang trọng, trải nghiệm công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Ở dòng thể thao, VinFast quy hoạch bốn mẫu xe. Sự thay đổi này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người dùng Việt, đặc biệt là giới sành xe.

“Đây là một bản quy hoạch bài bản. Trong đó, dòng thể thao là phần khiến tôi thật sự chú ý. Sulad supersport điện công suất 50.000 W, tương đương mô tô xăng 600 cc, tốc độ 130 km/h. Naked-bike Subab, Surad, rồi cruiser Sudub… không chỉ là thử nghiệm nữa”, reviewer Trần Nhật Nguyên chia sẻ sự hào hứng.

“Xe điện sẽ thay thế mọi dòng xe xăng”

Giới quan sát nhận định, việc hoàn thiện dải sản phẩm theo ba phân khúc rõ ràng sẽ giúp xe máy điện tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng khác nhau: từ người dùng phổ thông đến những người tìm kiếm các mẫu xe cá tính, hiệu năng cao - phân khúc trước đây tưởng chừng là “lãnh địa bất khả xâm phạm” của xe máy xăng. Từ đó, khách hàng Việt dù với bất kỳ nhu cầu hay sở thích nào đều có thể lựa chọn một mẫu xe phù hợp để sử dụng hàng ngày.

Trên thực tế, từ phản hồi của người dùng các dòng xe hiện hành, chất lượng những mẫu xe máy điện VinFast đã sớm được chứng minh tương đương - thậm chí vượt trội - đủ sức để thay thế hoàn toàn xe xăng cùng tầm giá.

Anh Trần Mạnh (Sơn La) là một trong số những người từng “không tin vào sức mạnh của xe điện”, nhưng đã thay đổi góc nhìn chỉ sau một lần trải nghiệm.

“Tôi ở vùng đồi núi nên trước đây luôn nghĩ xe điện khó mà leo dốc bằng xe xăng. Nhưng chạy Feliz rồi mới thấy khác hẳn. Đường đèo quanh co mà xe vẫn lên rất khỏe, ga mượt, không bị hụt hơi. Gặp đoạn xấu hay ổ gà thì xe cũng xử lý êm, không bị giật”, anh Mạnh chia sẻ.

Hơn nữa, theo anh Mạnh, việc chuyển sang sử dụng Feliz giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí bảo dưỡng. Xe điện không phải thay dầu, thay nhớt định kỳ như xe xăng, cũng không có các bộ phận như bugi hay lọc gió cần thay thế thường xuyên. Các mốc bảo dưỡng của xe máy điện VinFast lại thưa hơn, khoảng 5.000 km mới cần kiểm tra, trong khi cấu trúc động cơ đơn giản khiến việc bảo dưỡng trở nên nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn nhiều.

Từ trải nghiệm tích cực với Feliz, vị chủ xe rất hào hứng được lái thử những chiếc xe phân khúc cao hơn của VinFast. Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều người trong cộng đồng “chơi” xe Việt.

Đáng nói, việc sạc pin hiện nay cũng không còn là mối băn khoăn của người dùng. Đơn cử, ngay tại Sơn La nơi anh Mạnh sinh sống, các trạm sạc V-Green dành cho xe VinFast đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Đặc biệt, việc sạc xe máy điện tại các trạm này còn được miễn phí hoàn toàn tới hết tháng 5/2027. Nếu sử dụng các dòng xe đổi pin, người dùng được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (không giới hạn với tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform) đến hết ngày 30/6/2028, theo chính sách mới nhất từ VinFast. Như vậy, dù sử dụng dòng xe nào, cộng đồng chủ xe cũng được ưu ái quyền lợi “0 đồng năng lượng”.

Theo giới chuyên gia, lợi thế về chất lượng dải sản phẩm, hệ sinh thái cũng như chính sách ưu đãi thiết thực sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy xe điện VinFast ngày càng “lấn lướt” thị phần của xe xăng ở mọi tệp khách hàng và nhu cầu.