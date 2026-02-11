Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Lý giải sức hút khiến VinFast là số 1 trên thị trường xe máy điện Việt

Thị trường xe máy Việt 2026: Xe điện VinFast có thêm cơ hội bứt tốc khủng, xe xăng ngày càng thất thế.

PV

Xe điện đang ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường xe máy nhờ sự bền bỉ, hiệu suất vận hành tốt, chi phí sử dụng thấp và loạt sản phẩm đa dạng. Năm 2026, với dải sản phẩm quy hoạch bao phủ ba phân khúc phổ thông - cao cấp - thể thao, hãng xe Việt đang tạo ra thêm lợi thế khi đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng.

Thị trường xe máy “đổi trục”, VinFast tăng tốc

Những tháng gần đây, nhiều đại lý xe máy xăng ở Hà Nội rơi vào cảnh vắng khách, lượng bán ra giảm rõ rệt so với cùng kỳ. Ghi nhận tại các cửa hàng trên trục đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc) cho thấy nhiều mẫu xe từng được xem là “quốc dân” như Honda Vision, Lead, Wave Alpha… đều phải giảm giá so với trước - điều hiếm có trên thị trường trong những năm trước đó. Ngay cả trên thị trường xe cũ, những điểm bán vốn đông kín người mỗi dịp cuối năm nay trở nên thưa thớt, phản ánh rõ sự chững lại của thị trường xe xăng.

a1.jpg

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cũng chỉ ra, lượng xe máy (đại đa số là xe xăng) bán ra năm 2025 của 5 hãng: Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piaggio giảm 1,5% so với năm 2024. Đà lao dốc này đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm của xe xăng, thị trường xe điện lại chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh chưa từng có. Trong năm 2025, chỉ riêng VinFast đã bán ra 406.453 xe máy điện tại thị trường Việt Nam, đạt mức tăng 473% so với năm trước. Đi cùng đó là mạng lưới nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc được mở rộng liên tục, với hơn 600 cơ sở vào cuối năm 2025, góp phần đưa xe máy điện VinFast tiếp cận với đông đảo người tiêu dùng cả nước.

Ngay đầu năm 2026, VinFast tiếp tục có động thái tăng tốc mạnh mẽ khi chính thức hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện gồm phổ thông - cao cấp - thể thao.

Ở phân khúc cao cấp, hãng giới thiệu ba mẫu Rasad, Sadie và Saxil, hướng tới nhóm khách hàng đề cao thiết kế sang trọng, trải nghiệm công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ. Ở dòng thể thao, VinFast quy hoạch bốn mẫu xe. Sự thay đổi này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ người dùng Việt, đặc biệt là giới sành xe.

“Đây là một bản quy hoạch bài bản. Trong đó, dòng thể thao là phần khiến tôi thật sự chú ý. Sulad supersport điện công suất 50.000 W, tương đương mô tô xăng 600 cc, tốc độ 130 km/h. Naked-bike Subab, Surad, rồi cruiser Sudub… không chỉ là thử nghiệm nữa”, reviewer Trần Nhật Nguyên chia sẻ sự hào hứng.

Xe điện sẽ thay thế mọi dòng xe xăng

Giới quan sát nhận định, việc hoàn thiện dải sản phẩm theo ba phân khúc rõ ràng sẽ giúp xe máy điện tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng khác nhau: từ người dùng phổ thông đến những người tìm kiếm các mẫu xe cá tính, hiệu năng cao - phân khúc trước đây tưởng chừng là “lãnh địa bất khả xâm phạm” của xe máy xăng. Từ đó, khách hàng Việt dù với bất kỳ nhu cầu hay sở thích nào đều có thể lựa chọn một mẫu xe phù hợp để sử dụng hàng ngày.

a2.jpg

Trên thực tế, từ phản hồi của người dùng các dòng xe hiện hành, chất lượng những mẫu xe máy điện VinFast đã sớm được chứng minh tương đương - thậm chí vượt trội - đủ sức để thay thế hoàn toàn xe xăng cùng tầm giá.

Anh Trần Mạnh (Sơn La) là một trong số những người từng “không tin vào sức mạnh của xe điện”, nhưng đã thay đổi góc nhìn chỉ sau một lần trải nghiệm.

“Tôi ở vùng đồi núi nên trước đây luôn nghĩ xe điện khó mà leo dốc bằng xe xăng. Nhưng chạy Feliz rồi mới thấy khác hẳn. Đường đèo quanh co mà xe vẫn lên rất khỏe, ga mượt, không bị hụt hơi. Gặp đoạn xấu hay ổ gà thì xe cũng xử lý êm, không bị giật”, anh Mạnh chia sẻ.

Hơn nữa, theo anh Mạnh, việc chuyển sang sử dụng Feliz giúp anh tiết kiệm được một khoản đáng kể chi phí bảo dưỡng. Xe điện không phải thay dầu, thay nhớt định kỳ như xe xăng, cũng không có các bộ phận như bugi hay lọc gió cần thay thế thường xuyên. Các mốc bảo dưỡng của xe máy điện VinFast lại thưa hơn, khoảng 5.000 km mới cần kiểm tra, trong khi cấu trúc động cơ đơn giản khiến việc bảo dưỡng trở nên nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn nhiều.

Từ trải nghiệm tích cực với Feliz, vị chủ xe rất hào hứng được lái thử những chiếc xe phân khúc cao hơn của VinFast. Đây cũng là cảm nhận chung của nhiều người trong cộng đồng “chơi” xe Việt.

Đáng nói, việc sạc pin hiện nay cũng không còn là mối băn khoăn của người dùng. Đơn cử, ngay tại Sơn La nơi anh Mạnh sinh sống, các trạm sạc V-Green dành cho xe VinFast đã xuất hiện ngày càng nhiều.

Đặc biệt, việc sạc xe máy điện tại các trạm này còn được miễn phí hoàn toàn tới hết tháng 5/2027. Nếu sử dụng các dòng xe đổi pin, người dùng được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (không giới hạn với tài xế vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform) đến hết ngày 30/6/2028, theo chính sách mới nhất từ VinFast. Như vậy, dù sử dụng dòng xe nào, cộng đồng chủ xe cũng được ưu ái quyền lợi “0 đồng năng lượng”.

Theo giới chuyên gia, lợi thế về chất lượng dải sản phẩm, hệ sinh thái cũng như chính sách ưu đãi thiết thực sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy xe điện VinFast ngày càng “lấn lướt” thị phần của xe xăng ở mọi tệp khách hàng và nhu cầu.

#Thị trường xe máy điện Việt Nam #Xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện #Phân khúc xe máy điện đa dạng #Chiến lược phát triển của VinFast #Lợi thế cạnh tranh của xe điện VinFast #Chính sách ưu đãi và hệ sinh thái sạc xe

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Chuyển từ xe xăng sang VinFast VF 5, chủ xe choáng vì khoản tiết kiệm 'đầy túi'

Tài xế công nghệ đánh giá về VF 5: Chạy càng nhiều, lợi thế xe điện càng rõ.

Chi phí vận hành và chi phí sở hữu đều tối ưu so với xe xăng, VinFast VF 5 được đánh giá là mẫu xe phù hợp nhất cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu và cánh tài xế dịch vụ.

“Lãi đậm” khi chuyển sang xe điện

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

VinFast tặng hơn 30 tỷ cho khách hàng mua xe máy điện, cơ hội trúng 26 ô tô

Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết".

Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện từ ngày 01/02 đến 31/03/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng, qua đó nhân đôi niềm vui chuyển đổi xanh nhân dịp Tết đến Xuân về.

“Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” là chương trình tri ân ý nghĩa VinFast dành tặng cho các khách hàng tin tưởng lựa chọn xe máy điện của hãng và góp phần đưa VinFast trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường xe máy điện Việt Nam. Chương trình cũng là lời chúc mừng năm mới may mắn và hanh thông của VinFast gửi đến tất cả khách hàng trên toàn quốc, qua đó tiếp thêm động lực mạnh mẽ thúc đẩy công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.