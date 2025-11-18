Đề nghị miễn quy định ghế trẻ em cho taxi, xe công nghệ

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị miễn trừ quy định ghế trẻ em từ 1/1/2026 cho taxi và xe công nghệ, chỉ ra sự bất khả thi về quy định này.

Chiều 17/11 vừa qua, tại phiên thảo luận của Quốc hội, Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đã đề nghị cân nhắc loại trừ việc áp dụng quy định bắt buộc trang bị ghế ngồi cho trẻ em đối với xe taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ.

Liên quan đến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, quy định yêu cầu ôtô phải có thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tức chỉ còn hơn một tháng nữa. Nếu vi phạm, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị miễn trừ quy định ghế trẻ em.

Ông Đồng thừa nhận quy định này mang lại lợi ích xã hội và đã được nhiều nước phát triển áp dụng. Tuy nhiên, ông chỉ ra sự khác biệt lớn khi ở Việt Nam có tỉ lệ sử dụng xe máy rất cao, trong khi các nước đó thì hầu như không có.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng phân tích, nếu áp dụng cứng nhắc quy định ghế trẻ em có thể khiến nhiều gia đình buộc phải chở trẻ bằng xe máy thay vì đi ôtô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn. Ông dẫn chứng điều này đã từng diễn ra tại Indonesia hay Philippines, khi quy định ghế trẻ em bắt buộc được ban hành, tỉ lệ phụ huynh chở con bằng xe máy đã tăng từ 15-30%.

Hơn nữa, việc trang bị ghế cho xe dịch vụ là gần như bất khả thi. Theo quy chuẩn 123/2024 của Bộ Giao thông vận tải, ghế trẻ em có từ 4 đến 5 kích thước khác nhau phụ thuộc vào cân nặng của trẻ.

Ông Đồng đặt vấn đề: "Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em, mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 cái ghế khác kích cỡ. Điều này là hoàn toàn bất khả thi". Ông cũng chỉ ra sự bất cập đối với khách du lịch khi họ phải mang theo ghế trẻ em lên máy bay và di chuyển trong suốt chuyến du lịch, hoặc một hãng taxi cũng không thể đáp ứng nếu gia đình có 2 trẻ trở lên.

Đại biểu Quảng Trị cũng lo ngại về gánh nặng chi phí sẽ đổ lên đầu các gia đình nghèo hoặc các ông bố, bà mẹ trẻ không có ôtô cá nhân. Khi họ cần gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám bệnh lúc đau ốm, hoặc đi khi trời mưa rét, việc gọi xe sẽ khó khăn hơn.

Số lượng taxi có trang bị ghế trẻ em thường ít nên thời gian chờ đợi và quãng đường di chuyển không có khách sẽ cao hơn, dẫn đến giá cước cao hơn. Chi phí này cuối cùng sẽ do các gia đình trẻ và gia đình nghèo gánh chịu.

Ông Đồng đề nghị Quốc hội cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ đối với xe taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ.

Từ những phân tích trên, ông Đồng đề nghị Quốc hội cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ đối với xe taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ. Ông cũng bổ sung rằng tỉ lệ tai nạn của taxi vốn đã thấp hơn xe cá nhân do lái xe taxi là tài xế chuyên nghiệp.