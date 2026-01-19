Hà Nội

Tim Cook nhận gần 2.000 tỷ, Apple rục rịch đổi CEO

Số hóa

Tim Cook nhận gần 2.000 tỷ, Apple rục rịch đổi CEO

CEO Apple Tim Cook nhận 74 triệu USD trong năm 2025, khi Apple cán mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa và bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn kế nhiệm.

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, vừa nhận khoản thù lao lên tới 74 triệu USD trong năm 2025, tương đương gần 2.000 tỷ đồng.
Phần lớn thu nhập của ông đến từ cổ phiếu thưởng và tiền thưởng hiệu suất, phản ánh kết quả kinh doanh kỷ lục của Apple.
Trong năm qua, Apple trở thành công ty thứ ba trên thế giới đạt vốn hóa 4.000 tỷ USD và dự kiến bán ra hơn 247 triệu chiếc iPhone.
Lương cơ bản của Tim Cook chỉ ở mức 3 triệu USD, trong khi giá trị cổ phiếu thưởng chiếm phần áp đảo.
Nếu quy đổi, mức thu nhập này đủ để mua gần 93.000 chiếc iPhone 17 hoặc hơn 186.000 chiếc Apple Watch Series 11.
Không chỉ Tim Cook, nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận đãi ngộ hàng chục triệu USD trong năm 2025.
Song song với thành công tài chính, Apple đang âm thầm chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực ở vị trí CEO.
Dù chưa công bố người kế nhiệm, Tim Cook vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt Apple trong năm 2026, đảm bảo sự ổn định cho giai đoạn chuyển giao.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
