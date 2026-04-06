[LIVE] Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

8h sáng 6/4, Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt và xem xét nhiều nội dung lập pháp, kinh tế - xã hội quan trọng.

9h30: Quốc hội họp riêng các nội dung:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

- Quốc hội thảo luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XVI.

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu (Ban kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo).

- Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Từ 11h: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

- Quốc hội thảo luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

- Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

8h50: Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật.

Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các bước lập danh sách, công bố danh sách cử trì, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đến ngày 25/3/2026, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tổ cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI như sau: Có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Có 02 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp việc Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiều ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 02 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuần, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản và biểu quyết bằng phiếu, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ngày 27/3/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8h30: Thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư; sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Một là, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.440 đại biểu HĐND cấp xã, cho thấy công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện.

Hai là, cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với quy mô cử tri lớn nhất và tỷ lệ tham gia 99,70% – cao nhất qua các nhiệm kỳ, thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm công dân và niềm tin của Nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ba là, các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Bốn là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức bầu cử được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, trách nhiệm, đúng pháp luật; hệ thống văn bản đầy đủ, công tác điều hành linh hoạt, hiệu quả; thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Năm là, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; số lượng đơn thư giảm nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ, là tiền đề chính trị – pháp lý quan trọng cho hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ mới.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công rất tốt đẹp. Những công việc còn lại sẽ được Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật bầu cử.

Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng đối với công tác bầu cử và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cao của các tầng lớp nhân dân và cử tri cả nước; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân các cấp, các tổ chức phụ trách bầu cử, lực lượng vũ trang và các cơ quan, tổ chức hữu quan từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã cộng đồng trách nhiệm, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng bầu cử quốc gia tin tưởng rằng, với niềm tin và quyết tâm mới, Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước.

8h17: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đã bắt đầu với trọng trách vô cùng lớn lao. Tôi tin tưởng và kỳ vọng mỗi vị đại biểu Quốc hội sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực và tinh thần trách nhiệm; thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết trong mọi quyết định. Đó là phẩm chất cốt lõi của người đại biểu nhân dân trong thời kỳ mới.

Đứng trước vận hội mới mang tính lịch sử của dân tộc, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng sâu sắc rằng: Với truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam; dưới sự lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ của Đảng; với sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân; với sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ và cả hệ thống chính trị; với tinh thần dân chủ, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm của toàn thể các vị đại biểu Quốc hội, Quốc hội khóa XVI nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

8h00: Khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn phát biểu: "Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn dấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng; hôm nay, Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, tôi trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị khách quý, các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và đặc biệt chào mừng 500 vị đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI; xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất".

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của cử tri và Nhân dân cả nước. Cùng với thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, kết quả của Cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt các vị đại biểu Quốc hội mới trúng cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến cử tri và Nhân dân cả nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng; trong bối cảnh đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, có nhiều đổi mới đột phá; đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo; khẳng định vai trò “đi trước một bước về thể chế”, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát tối cao, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội đã thông qua chương trình Kỳ họp thứ Nhất gồm những nội dung quan trọng như sau:

Thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; đây cũng là định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Thứ hai, Quốc hội nghe Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết Cuộc bầu cử; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16 trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Thứ tư, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; trong đó, việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động do xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Thứ năm, xem xét, thông qua 8 luật và 1 Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

“Đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có ý nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

8h00: Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI chính thức khai mạc. Quốc hội làm lễ chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Kỳ họp.

7h00: Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Sáng nay (6/4), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm vụ mới mà còn là nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Từ diễn đàn kết tinh ý chí, niềm hy vọng và niềm tin của hàng triệu triệu cử tri cùng Nhân dân cả nước, những quyết định đầu tiên của Quốc hội khóa XVI kỳ vọng sẽ mở ra bước chuyển mạnh mẽ trong toàn bộ máy Nhà nước, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia gia hành động quyết định hơn, hoạt động hiệu quả hơn, gần dân và vì dân hơn.

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm tra nhân dân tối cao. Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu chính phủ số lượng thành viên, phê chuẩn đề nghị bổ sung Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn công việc bổ sung Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến ​​có khoảng 39 chức lãnh đạo cấp cao của Nhà nước sẽ được bầu và phê chuẩn tại kỳ họp.

Tin tưởng rằng, với bản lĩnh vực, trí tuệ và trách nhiệm cao nhất trước Nhân dân, Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thành sản xuất sắc sứ mệnh được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.