Tử vi tuần mới (6 - 12/4): 3 con giáp sự nghiệp 'lên hương'

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp được dự báo có vận trình cực kỳ hanh thông, sự nghiệp tấn tới, tài chính thịnh vượng và cuộc sống có nhiều niềm vui.

Tuổi Sửu. Về công việc, con giáp này thông minh, bản lĩnh và có nhiều kinh nghiệm nên có thể đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng, chính xác. Nhờ đó, tuổi Sửu có thể tạo đột phá lớn, nâng cao bảng thành tích và có thể thăng tiến nhanh hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.
Trong tuần mới, người tuổi Sửu không chỉ có thu nhập bền vững từ công việc chính mà còn có thể nhận được khoản "hoa hồng" từ những hợp đồng kinh doanh lớn. Tiền bạc đổ về túi dồi dào giúp con giáp này có thể chi tiêu thoải mái, tiết kiệm cũng như tái đầu tư.
Với tính cách phóng khoáng, thân thiện và dễ gần, người tuổi Sửu thiết lập được mạng lưới quan hệ rộng khắp. Những mối liên hệ này hỗ trợ nhau rất nhiều trong cuộc sống riêng cũng như sự nghiệp. Con giáp này có thể cùng gia đình, bạn bè có khoảng thời gian vui vẻ, ý nghĩa.
Tuổi Tỵ. Trong tuần mới, con giáp này làm việc thận trọng, tỉ mỉ và có phong độ khá ổn định. Nhờ lên kế hoạch kỹ lưỡng và dự phòng những tình huống có thể xảy ra, người tuổi Tỵ có thể đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng, tiền đồ rộng mở.
Nhờ quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ có những nguồn thu nhập khá tốt bên cạnh khoản tiền lương cố định. Tài lộc của con giáp này không bùng nổ mạnh mẽ nhưng lại rất đều đặn và chắc chắn.
Người tuổi Tỵ độc thân được dự báo có thể sớm gặp được người tâm đầu ý hợp. Trong khi đó, người có đôi có cặp hoặc đã kết hôn thì hãy dành nhiều thời gian bên nhau để tiếp tục "nuôi dưỡng" tình yêu. Tuy nhiên, con giáp này đừng nên dễ dàng cho bạn bè vay tiền mà không biết mục đích sử dụng của họ vì có khả năng khó thu hồi.
Tuổi Hợi. Con giáp này luôn cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra lựa chọn. Nhờ vậy, người tuổi Hợi tránh được những sai lầm mà nhiều người mắc phải. Một khi đã xác định đúng hướng, con giáp này thẳng tiến xông lên, đạt được điều mong muốn.
Là người giỏi quản lý tài chính, tuổi Hợi có khả năng tích lũy tiền bạc một cách tối đa, giúp tài sản ròng tăng trưởng đáng kể. Con giáp này hãy trích một khoản nhỏ làm quỹ dự phòng rủi ro để có thể dùng lúc khẩn cấp.
Người tuổi Hợi cư xử khôn khéo, sống có trách nhiệm nên được mọi người bên cạnh tin tưởng, quý mến. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đều khá tốt đẹp. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).
Mời độc giả xem video: Bước sang tuần mới, ba con giáp được dự báo vận trình hanh thông.
#Tử vi tuần mới 6-12/4 #Vận trình con giáp #12 con giáp #tử vi 12 con giáp #con giáp

