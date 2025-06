Samsung vô tình 'tự spoil' về bộ sưu tập Galaxy gập Z7

Trong lúc cộng đồng công nghệ háo hức chờ đợi sự kiện ra mắt dòng điện thoại gập mới tại Samsung Unpacked vào tháng tới, một sơ suất từ chính Samsung đã bất ngờ hé lộ tên gọi chính thức của hai flagship của hãng bao gồm Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7.

Tên gọi chính thức được tiết lộ thông qua Galaxy Store.

Thông tin này không đến từ tin đồn bên ngoài mà xuất phát trực tiếp từ Galaxy Store nền tảng ứng dụng "nhà" của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Theo phát hiện từ trang tin công nghệ uy tín GalaxyClub, một danh sách ứng dụng mới trên Galaxy Store có tên "Samsung Internet Browser for Fold 7 and Flip 7" đã vô tình xác nhận tên gọi của bộ đôi điện thoại gập thế hệ mới.

Đây được xem là bằng chứng gần như chính thức đầu tiên về Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7, hai thiết bị được kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường smartphone gập vào năm 2025.

Điều thú vị là cách thức phát hiện danh sách này. Ứng dụng trên chỉ hiển thị với tên gọi "Samsung Internet Browser for One UI 8 beta" trên các thiết bị chạy bản thử nghiệm One UI 8, chẳng hạn như Galaxy S25.

Trong khi đó, trên các thiết bị chạy Android 15 với One UI 7, ứng dụng này không xuất hiện. Dù tên gọi khác nhau, cả hai phiên bản ứng dụng đều có chung số phiên bản (28.0.2.43), cho thấy chúng thực chất là một.

Sự cố này không chỉ xác nhận tên gọi Galaxy Z Flip 7 và Galaxy Z Fold 7 mà còn mang đến hai thông tin quan trọng:

One UI 8 ra mắt cùng bộ đôi gập: Phát hiện này củng cố tuyên bố trước đó của Samsung rằng One UI 8, phiên bản giao diện mới nhất, sẽ được giới thiệu lần đầu trên dòng Galaxy Z 2025. Điều này hứa hẹn mang đến trải nghiệm phần mềm tối ưu, tận dụng sức mạnh phần cứng của hai flagship.

Khả năng xuất hiện Galaxy Z Fold 7 Ultra: Ngay trước sự cố, Samsung từng "nhá hàng" về một "trải nghiệm Ultra" cho dòng Z Fold. Nhiều đồn đoán cho rằng hãng có thể ra mắt phiên bản Galaxy Z Fold 7 Ultra cao cấp hơn, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc smartphone gập.

Chưa hết, còn ngày ra mắt nữa. Trong loạt sự kiện vừa thiết lập liên quan đến Samsung Health dành cho người chạy bộ và người dùng thiết bị đeo Galaxy. Và điều thú vị là chúng sẽ bắt đầu tại New York vào ngày 13 tháng 7.

Dòng Galaxy gập 2025 của Samsung được tiết lộ sẽ ra mắt ngày 13/7 cùng với giao diện One UI 8. Ảnh: GSM Arena

Thông tin địa điểm và thời gian diễn ra sự kiện này lại trùng khớp với tin đồn ngày ra mắt của Galaxy Z 2025. Do đó, giới phân tích cho rằng Samsung có thể sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào ngày 13 tháng 7 tới.

Hy vọng rằng Samsung sẽ sớm gửi lời mời tới giới truyền thông về sự kiện này và mọi thông tin sẽ được xác nhận.

Sự cố rò rỉ này đã làm tăng sự phấn khích cho sự kiện Samsung Unpacked sắp tới, nơi Galaxy Z Flip 7 và Z Fold 7 được kỳ vọng sẽ chính thức ra mắt. Với những thông tin dần hé lộ, từ tên gọi, giao diện One UI 8, đến khả năng xuất hiện phiên bản Ultra, bộ đôi flagship gập của Samsung hứa hẹn sẽ mang đến thiết kế và hiệu năng đột phá, tiếp tục định hình tương lai của thị trường smartphone gập.

Tất cả những gì người hâm mộ cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi tháng tới để chứng kiến toàn bộ sức mạnh và vẻ đẹp của dòng Galaxy Z 2025.