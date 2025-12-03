Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sạc iPhone dừng ở 80% hóa ra vô ích

Số hóa

Sạc iPhone dừng ở 80% hóa ra vô ích

Người dùng iPhone thử nghiệm sạc pin dừng ở 80% suốt 2 năm nhưng kết quả vẫn chai pin.

Thiên Trang (th)
Adrian Kingsley-Hughes của ZDNET đã thử nghiệm sạc iPhone 15 Pro Max chỉ đến 80%.
Adrian Kingsley-Hughes của ZDNET đã thử nghiệm sạc iPhone 15 Pro Max chỉ đến 80%.
Anh hy sinh sự tiện lợi với hy vọng kéo dài tuổi thọ pin theo khuyến cáo của Apple.
Anh hy sinh sự tiện lợi với hy vọng kéo dài tuổi thọ pin theo khuyến cáo của Apple.
Sau hơn một năm, dung lượng pin tối đa giảm xuống còn 91% dù tuân thủ nghiêm ngặt.
Sau hơn một năm, dung lượng pin tối đa giảm xuống còn 91% dù tuân thủ nghiêm ngặt.
Đến tháng thứ 17, pin chỉ còn 89% và thời lượng sử dụng hằng ngày trở nên tệ hại.
Đến tháng thứ 17, pin chỉ còn 89% và thời lượng sử dụng hằng ngày trở nên tệ hại.
Việc chỉ sạc 80% khiến anh phải mang sạc dự phòng liên tục để duy trì thiết bị.
Việc chỉ sạc 80% khiến anh phải mang sạc dự phòng liên tục để duy trì thiết bị.
Cuối cùng, anh từ bỏ thói quen này và chuyển sang sạc đầy 100% nhưng pin vẫn yếu.
Cuối cùng, anh từ bỏ thói quen này và chuyển sang sạc đầy 100% nhưng pin vẫn yếu.
Apple chỉ cho phép thay pin khi dung lượng giảm dưới 80%, khiến người dùng thêm khó khăn.
Apple chỉ cho phép thay pin khi dung lượng giảm dưới 80%, khiến người dùng thêm khó khăn.
Kết luận, việc giới hạn sạc 80% không mang lại hiệu quả, Optimized Battery Charging (Sạc pin được tối ưu hóa) mới là lựa chọn hợp lý.
Kết luận, việc giới hạn sạc 80% không mang lại hiệu quả, Optimized Battery Charging (Sạc pin được tối ưu hóa) mới là lựa chọn hợp lý.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (th)
#iPhone #Pin #Sạc #Apple #Tối ưu hóa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT