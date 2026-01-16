Hà Nội

REDMI Note 15 ra mắt Việt Nam, giá từ 6 triệu gây sốc

Số hóa

REDMI Note 15 Series chính thức lên kệ tại Việt Nam với camera 200MP, chuẩn bền REDMI Titan lần đầu xuất hiện.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa chính thức giới thiệu REDMI Note 15 Series tại Việt Nam, đánh dấu bước nâng cấp lớn của dòng smartphone tầm trung “quốc dân”. (Ảnh: Genk)
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chuẩn độ bền mới REDMI Titan, cho phép máy kháng nước, chống bụi, chịu va đập và hoạt động dưới nước sâu 2 mét trong 24 giờ.(Ảnh: Genk)
Một số phiên bản đạt các tiêu chuẩn IP66, IP68, IP69 và IP69K, đi kèm chứng nhận độ bền từ TÜV SÜD và SGS.(Ảnh: Genk)
REDMI Note 15 Series được trang bị camera chính 200MP, hỗ trợ zoom 2x, 4x và quay video 4K với sự hỗ trợ của AI.(Ảnh: Genk)
Phiên bản cao cấp nhất dùng chip Snapdragon 7s Gen 4, pin lên tới 6.580mAh và sạc nhanh HyperCharge 100W.(Ảnh: Genk)
Màn hình AMOLED kích thước lớn, độ phân giải tối đa 1.5K, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision mang lại trải nghiệm giải trí vượt tầm giá.
Nghệ sĩ Chi Pu được công bố là Đại sứ thương hiệu REDMI Note 15 Series tại Việt Nam, góp phần tăng sức hút cho sản phẩm.
Với giá khởi điểm 5,99 triệu đồng và nhiều ưu đãi mở bán, REDMI Note 15 được kỳ vọng tiếp tục giữ vững danh hiệu smartphone “quốc dân”.
#Redmi Note 15 #Việt Nam #camera 200MP #bền bỉ #giá rẻ

