Rằm tháng 6 nhuận 2025, cúng 3 thứ này để đắc tài đắc lộc

Cúng Rằm tháng 6 nhuận không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp linh ứng nếu biết đặt đúng 3 vật phẩm phong thủy lên bàn thờ Thần Tài – gia tiên.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày Rằm hàng tháng là dịp để con cháu hướng về tổ tiên, thành tâm dâng lễ để cầu mong mọi sự hanh thông. Đặc biệt vào năm 2025 là có hai tháng 6. Rằm tháng 6 nhuận sẽ vào ngày 8/8 tới đây - thời điểm mang nhiều ý nghĩa linh thiêng, rất tốt để kích hoạt vận may, tài lộc cho cả gia đình.

Trong ngày này, việc chuẩn bị những đồ vật dâng lễ cúng là điều rất cần quan tâm. Hãy chuẩn bị 3 vât phẩm này chỉn chu để dâng lên bàn thờ đúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch để tháng nhuận và những tháng cuối năm được suôn sẻ, cát lành.

Vào mỗi dịp Lễ, Tết hay ngày mùng 1, ngày rằm… hoa tươi luôn là vật phẩm không thể thiếu ở trên ban thờ. Hoa tươi mang đến năng lượng dương, tượng trưng cho sự sống, phát triển.

Dâng hoa tươi lên ban thờ vào ngày Rằm không chỉ là cách thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn giúp không gian thờ tự thêm phần trang nghiêm, sáng sủa, thu hút năng lượng tích cực.

Đúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên. Ảnh minh họa

Hoa dâng cúng ngày Rằm tháng 6 nhuận 2025, gia chủ hãy ưu tiên chọn các loại hoa mang ý nghĩa tốt như hoa đồng tiền, hoa sen, hoa cúc vàng… Hoa dâng cúng cần phải tươi mới, không héo úa và cần chú ý đến số lượng hoa cắm. Số lượng hoa cắm theo số lẻ 3, 5, 7, 9 cành để hợp phong thủy và sinh khí.

Các gia chủ không dâng hoa giả vì thiếu sinh khí, dễ làm giảm tính trang nghiêm của bàn thờ.

Trái cây dâng cúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch nên đủ đầy

Lễ vật dâng cúng Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch không thể thiếu trái cây. Mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ) mang ý nghĩa cầu mong phúc lộc đủ đầy, gia đạo yên ổn, tài vận hanh thông nên các gia chủ khi chọn nên theo số này.

Hoa quả chọn cần tươi ngon, mẫu mã đẹp, không dập nát. Những loại nên dâng lễ là cam, quýt (may mắn), xoài (tài lộc) bưởi (phúc khí), táo đỏ (bình an), chuối có ý nghĩa sum vầy…

Tránh chọn những loại quả có mùi nồng gắt hoặc có gai nhọn như sầu riêng, mít… vì được xem dễ làm mất đi sự thanh tịnh của không gian thờ cúng.

Chén nước sạch cũng cần chú ý

Dù đơn giản, nhưng một chén nước sạch trên bàn thờ lại mang ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy. Nước là biểu tượng của sự tinh khiết, lưu thông hanh thông và tài lộc. Việc đặt một ly nước trong veo, mát lành vào mâm lễ ngày Rằm tháng 6 nhuận giúp thanh lọc không khí.

Mọi người có thể thả thêm vài cánh hoa nhỏ như hoa nhài hay hoa sen để tăng năng lượng dương. Mỗi ngày nên thay nước để giữ sự thanh tịnh, không dùng nước cũ vì theo phong thủy không tốt.

Theo chuyên gia, dù các lễ vật dâng cúng lên như thế nào, điều quan trọng nhất trước khi thực hiện nghi lễ vẫn là sự thành tâm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.