Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Quỳnh Alee tung bộ ảnh vạn người mê, nhan sắc chuẩn nàng thơ trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Alee tung bộ ảnh vạn người mê, nhan sắc chuẩn nàng thơ trong tà áo dài

Giữa sắc hoa rực rỡ của những ngày giáp Tết, Quỳnh Alee hóa thiếu nữ xưa dịu dàng, gây thương nhớ với visual điểm 10 trong bộ ảnh áo dài mới nhất.

Trầm Phương
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, Quỳnh Alee đã chọn cho mình tà áo dài trắng tinh khôi với điểm nhấn là những họa tiết hoa thêu tay tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, Quỳnh Alee đã chọn cho mình tà áo dài trắng tinh khôi với điểm nhấn là những họa tiết hoa thêu tay tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn làm nổi bật nét đẹp thuần khiết, dịu dàng của nữ streamer gốc Thanh Hóa. (Ảnh: IGNV)
Bộ trang phục không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn làm nổi bật nét đẹp thuần khiết, dịu dàng của nữ streamer gốc Thanh Hóa. (Ảnh: IGNV)
Trên thân áo, những họa tiết hoa và chim muông được thêu tay tỉ mỉ với màu sắc nhã nhặn, vừa tạo điểm nhấn thanh lịch, vừa gợi nhớ đến không gian mùa xuân tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Trên thân áo, những họa tiết hoa và chim muông được thêu tay tỉ mỉ với màu sắc nhã nhặn, vừa tạo điểm nhấn thanh lịch, vừa gợi nhớ đến không gian mùa xuân tràn đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những phụ kiện cầu kỳ, cô nàng chỉ kết hợp thêm chiếc vòng cẩm thạch tối giản trên cổ tay, một lựa chọn tinh tế giúp hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm nét truyền thống của phụ nữ Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những phụ kiện cầu kỳ, cô nàng chỉ kết hợp thêm chiếc vòng cẩm thạch tối giản trên cổ tay, một lựa chọn tinh tế giúp hoàn thiện vẻ ngoài mang đậm nét truyền thống của phụ nữ Á Đông. (Ảnh: IGNV)
Để phù hợp với bộ trang phục tinh khôi, lối trang điểm của Quỳnh Alee được thực hiện theo tông hồng đào ngọt ngào và trong trẻo. Lớp nền được đánh mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên giúp làm nổi bật làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Để phù hợp với bộ trang phục tinh khôi, lối trang điểm của Quỳnh Alee được thực hiện theo tông hồng đào ngọt ngào và trong trẻo. Lớp nền được đánh mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên giúp làm nổi bật làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt được nhấn nhá bằng hàng mi cong vút cùng chút phấn hồng nhẹ nhàng ở bầu mắt và gò má, tạo hiệu ứng gương mặt ửng hồng tự nhiên như đang đứng dưới nắng xuân. (Ảnh: IGNV)
Đôi mắt được nhấn nhá bằng hàng mi cong vút cùng chút phấn hồng nhẹ nhàng ở bầu mắt và gò má, tạo hiệu ứng gương mặt ửng hồng tự nhiên như đang đứng dưới nắng xuân. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, mái tóc đen dài được uốn xoăn sóng nước bồng bềnh, để xõa tự nhiên sau lưng kết hợp với phần tóc mái thưa nhẹ nhàng che bớt vầng trán, không chỉ giúp gương mặt trở nên thanh tú hơn mà còn tăng thêm phần nữ tính, đằm thắm. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, mái tóc đen dài được uốn xoăn sóng nước bồng bềnh, để xõa tự nhiên sau lưng kết hợp với phần tóc mái thưa nhẹ nhàng che bớt vầng trán, không chỉ giúp gương mặt trở nên thanh tú hơn mà còn tăng thêm phần nữ tính, đằm thắm. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và phong cách làm đẹp này đã giúp Quỳnh Alee hóa thân thành một "nàng thơ" dịu dàng, chinh phục mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và phong cách làm đẹp này đã giúp Quỳnh Alee hóa thân thành một "nàng thơ" dịu dàng, chinh phục mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Năm vừa qua là một năm khá thành công nhưng cũng đầy thử thách với Quỳnh Alee. Việc liên tục làm mới hình ảnh, từ phong cách quyến rũ, năng động đến dịu dàng, đằm thắm cho thấy sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Năm vừa qua là một năm khá thành công nhưng cũng đầy thử thách với Quỳnh Alee. Việc liên tục làm mới hình ảnh, từ phong cách quyến rũ, năng động đến dịu dàng, đằm thắm cho thấy sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh áo dài lần này của Quỳnh Alee như món quà tri ân người hâm mộ dịp cuối năm, đồng thời hứa hẹn về một năm mới bùng nổ của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh áo dài lần này của Quỳnh Alee như món quà tri ân người hâm mộ dịp cuối năm, đồng thời hứa hẹn về một năm mới bùng nổ của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quỳnh Alee #áo dài #nàng thơ #thời trang #sắc đẹp #xuân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT