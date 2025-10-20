Quý ông vào bếp ngày 20/10, làm món gì nhanh, ngon, đẹp?

Chỉ với vài món đơn giản, nhanh gọn, quý ông có thể trổ tài bếp núc ngày 20/10, mang đến bữa cơm vừa ngon vừa đẹp mắt cho phái đẹp.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh hoa và quà, nhiều quý ông chọn cách tự tay vào bếp để gửi lời tri ân đến người phụ nữ quan trọng. Không cần là đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ với 30–40 phút, quý ông vẫn có thể chuẩn bị những món ăn ngon, đẹp mắt và đầy dinh dưỡng, tạo nên bữa cơm ấm áp và ý nghĩa.

Ảnh minh hoạ

Dưới đây là gợi ý 3 món nhanh, đơn giản nhưng cực kỳ hấp dẫn.

Salad gà sốt mè rang

Nguyên liệu (cho 2–3 người):

200g ức gà

1 nắm xà lách, rửa sạch, để ráo

5–6 quả cà chua bi

½ quả dưa leo, thái lát mỏng

1 thìa canh mè rang

Sốt mè rang: 1 thìa dầu mè, 1 thìa mật ong, 1 thìa nước tương, 1 tép tỏi băm

Ảnh minh hoạ

Cách làm:

Luộc hoặc áp chảo ức gà, để nguội rồi xé sợi vừa ăn.

Rửa sạch rau xà lách, cà chua bi cắt đôi, dưa leo thái lát

Trộn sốt: dầu mè, mật ong, nước tương, tỏi băm, khuấy đều.

Cho rau củ, gà xé vào tô, rưới sốt lên, trộn đều.

Rắc mè rang lên trên, bày ra đĩa trắng để món thêm đẹp mắt.

Mẹo trình bày: Xếp rau làm nền, gà xé đặt giữa, rải cà chua và dưa leo xung quanh tạo màu sắc hài hòa.

Thịt bò xào sốt tiêu đen

Nguyên liệu (cho 2–3 người):

200g thịt bò thăn hoặc nạc vai, thái mỏng

1/2 củ hành tây, thái múi cau

1/2 quả ớt chuông đỏ, thái miếng vừa

1 tép tỏi băm

1 thìa canh xì dầu

1 thìa cà phê tiêu đen xay

1 thìa dầu ăn

Ảnh minh hoạ

Cách làm:

Ướp thịt bò với tỏi băm, xì dầu và một nửa lượng tiêu đen, để 10 phút.

Phi thơm tỏi với dầu ăn trên chảo nóng, cho thịt bò vào xào nhanh lửa lớn đến khi săn lại.

Thêm hành tây, ớt chuông vào đảo đều 2–3 phút, nêm nếm lại.

Rắc phần tiêu đen còn lại trước khi tắt bếp, trộn đều và bày ra đĩa.

Mẹo trình bày: Xếp thịt bò xen kẽ rau củ, rắc thêm ít tiêu đen hoặc hạt mè để món trông hấp dẫn hơn.

Mousse chanh dây tráng miệng

Nguyên liệu (cho 2–3 người):

100ml kem tươi

3–4 thìa canh nước cốt chanh dây

2–3 thìa đường

1 lá gelatin hoặc bột gelatin (khoảng 3g)

Lá bạc hà hoặc trái cây tươi để trang trí

Ảnh minh hoạ

Cách làm:

Ngâm gelatin trong nước lạnh cho mềm, sau đó đun cách thủy cho tan.

Đánh bông kem tươi với đường, trộn đều với nước cốt chanh dây và gelatin đã tan.

Đổ hỗn hợp vào khuôn nhỏ, để ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ hoặc đến khi đông.

Khi dùng, lấy mousse ra đĩa, trang trí lá bạc hà hoặc vài trái quả nhỏ cho bắt mắt.

Mẹo trình bày: Dùng khuôn tròn hoặc khuôn chữ nhật trong suốt, trang trí trái cây tươi xung quanh, mousse sẽ đẹp mắt và hấp dẫn hơn.