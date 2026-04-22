Quạt tự “đuổi theo người” gây sốt, sao chưa phổ biến

Số hóa - Xe

Ý tưởng quạt cây tự xoay theo vị trí người dùng nghe đơn giản nhưng vẫn chưa phổ biến, dù công nghệ đã sẵn sàng và từng xuất hiện ở một số sản phẩm start-up.

Thiên Trang (TH)
Một chiếc quạt cây có thể “nhìn” và tự động xoay theo vị trí người dùng đang trở thành ý tưởng gây chú ý, khi nó giải quyết triệt để vấn đề cố hữu của quạt truyền thống là thổi sai hướng.
Thay vì chỉ đứng yên hoặc xoay qua lại theo chu kỳ, dòng quạt thông minh này sử dụng camera và thuật toán thị giác máy tính để nhận diện vị trí con người trong không gian và điều chỉnh hướng gió theo thời gian thực.
Tiêu biểu là sản phẩm Following Fan do hai kỹ sư tại Mỹ phát triển, với khả năng theo dõi chuyển động và “bám” theo người dùng khi họ di chuyển trong phòng.
Thiết bị này tích hợp camera ngay trên thân quạt, kết hợp vi xử lý nội bộ để phân tích hình ảnh, từ đó điều khiển motor xoay đầu quạt chính xác mà không cần kết nối Internet.
Ngoài chế độ theo dõi, quạt vẫn giữ các chế độ truyền thống như đứng yên hoặc quay đảo chiều, đồng thời bổ sung tính năng tự tắt khi không phát hiện người nhằm tiết kiệm điện năng.
Dù vậy, mức giá lên tới gần 8 triệu đồng khiến sản phẩm này trở thành lựa chọn kén người dùng, khó cạnh tranh với các dòng quạt phổ thông vốn chỉ vài trăm nghìn đồng.
Điều đáng nói là công nghệ nhận diện vị trí người đã được áp dụng rộng rãi trên điều hòa cao cấp, cho thấy việc tích hợp lên quạt cây về mặt kỹ thuật không hề phức tạp.
Tuy nhiên, bài toán chi phí và thị trường khiến các hãng lớn chưa mặn mà, dù trong tương lai, khi linh kiện rẻ hơn, quạt “theo người” hoàn toàn có thể trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành gia dụng.
#quạt thông minh #quạt tự động #công nghệ nhận diện #quạt cao cấp #thiết bị gia dụng #công nghệ thị giác

