Trước khi đòi mua Greenland, Mỹ từng có căn cứ buồn tẻ gần Bắc Cực

Một trong những căn cứ quân sự Mỹ gần với Cực Bắc của Trái Đất nhất mang tên Thule Air Base. Đây là căn cứ của không quân Mỹ và là nơi Mỹ đặt hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo ở vùng Bắc Cực. Nguồn ảnh: BI. Căn cứ này nằm cách Cực Bắc của Trái Đất chỉ 900 km và được đặt ở nơi "không có cư dân". Vùng cư dân gần với căn cứ Thule nhất cũng nằm cách nơi này khoảng 80 km. Nguồn ảnh: BI. Ít ai biết rằng từ trước khi "đòi mua" Greenland, Mỹ đã có căn cứ quân sự đặt tại hòn đảo lớn nhất thế giới này từ năm 1953 và Thule là một trong những căn cứ đầu tiên được xây dựng tại đây. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại tại căn cứ không quân Thule đang có khoảng 140 lính Mỹ đóng quân cùng với 50 quân nhân người Greenland, 3 quân nhân Canada cùng 400 người Đan Mạch. Nguồn ảnh: BI. Vào mùa hè, nhiệt độ tại khu vực này có lúc lên tới 20 độ C nhưng vào mùa đông, nhiệt độ có lúc giảm xuống -34 độ C kèm theo đó là sức gió có lúc thổi mạnh tới gần 200 km/h. Giống như nhiều nơi khác ở gần Bắc Cực, mặt trời chiếu sáng căn cứ này 24/24 vào mùa hè và vào mùa đông bóng tối bao phủ gần như hoàn toàn nơi đây. Nguồn ảnh: BI. Quân đội Mỹ chia sức gió và tầm nhìn ở khu vực này thành bốn mức và đặt tên lần lượt là A, B, C và D. Với điều kiện A và B, các loại máy bay và chiến đấu cơ vẫn có khả năng hoạt động bình thường, điều kiện C chỉ cho phép một vài loại máy bay cất cánh được và chỉ nên cất cánh trong trường hợp bất khả kháng trong khi đó điều kiện D sẽ khiến mọi loại máy bay phải nằm đất. Nguồn ảnh: BI. Những quân nhân Mỹ từng đóng quân tại đây mô tả Thule là một trong những nơi buồn tẻ nhất mà họ từng trải qua trong đời. Nơi đây không có cây rút tiền, không có nơi để tiêu tiền, không có quán bar, không có bất cứ cửa hàng cửa hiệu gì và cũng không có... cực quang vì nó nằm hơi xa Bắc Cực. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù vậy do nguy cơ bị tấn công từ Liên Xô trong quá khứ và Nga ngày nay xuyên qua Cực Bắc, quân đội Mỹ vẫn cần phải duy trì một căn cứ quân sự ở đây bất chấp mọi vấn đề về sức khoẻ thể chất và tinh thần mà người lính có thể gặp phải. Nguồn ảnh: BI. Thú tiêu khiển tốt nhất và... rẻ tiền nhất mà lính Mỹ có thể có được khi đóng quân tại đây có lẽ là bắn đạn thật vào khoảng không vô định. Internet cũng là một trong những thứ xa xỉ nhất tại vùng đất này và chỉ dùng được trong những ngày trời quang mây tạnh mùa hè nhưng đường truyền cũng chỉ đủ để gửi những email ngắn ngủi về nhà. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm Nga nổi lên ở Bắc Cực để thuỷ thủ đoàn... tắm biển dưới cái lạnh âm độ.

