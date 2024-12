Trong trận đánh đầu tiên, lính Triều Tiên diệt 300 quân Ukraine ở Kursk

Thái độ của Moscow chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận lính Triều Tiên tới Nga chiến đấu. Mãi đến ngày 14/12, giới chức Nga mới công khai thừa nhận: “Triều Tiên quả thực đã cử lực lượng đặc biệt vào Nga để chiến đấu ở mặt trận Kursk”. Mục tiêu lớn nhất của liên minh Nga và Triều Tiên là chiếm lại lãnh thổ Kursk đã mất trong mùa đông này, nhưng những gì trước mắt họ giống như vùng tử thần. Ví dụ chỉ trong làng Plekhovo, Quân đội Ukraine (AFU) đã triển khai ít nhất hàng trăm quân, nhiều công chiến đấu liên hoàn, hiểm hóc, và một bãi mìn dài 2 km, rất khó để vượt qua. Nếu với chiến thuật và phong cách chiến đấu của Quân đội Nga (RFAF), thời gian để chiếm được một ngôi làng nhỏ như vậy sẽ mất ít nhất vài tuần và kèm theo đó là một lượng lớn vũ khí tiêu hao, nhất là đạn pháo. Không ngờ ngôi làng Plekhovo ở vùng Kursk, lại trở thành thao trường, để lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên phô diễn hiệu quả chiến đấu vượt trội. Một blogger quân sự Nga đưa tin, Quân đội Triều Tiên đã anh dũng vượt qua bãi mìn dài 2km do Quân đội Ukraine bố trí, giống như một cơn cuồng phong. Ngay sau đó, đặc nhiệm Triều Tiên đã sử dụng ngay vị trí này là hướng cửa mở chính, nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu đầu cầu và thọc sâu vào làng Plekhovo. Toàn bộ trận đánh chỉ kéo dài trong vòng vài giờ, và đã loại khỏi vòng chiến đấu 300 lính Ukraine. Hiệu quả chiến đấu thật đáng kinh ngạc. Trong trận đánh này, chiến thuật và tinh thần mà lực lượng đặc biệt Triều Tiên thể hiện có thể nói đã “dạy cho Quân đội Ukraine một bài học”. Đầu tiên, binh sĩ Triều Tiên có trình độ chiến đấu cực kỳ cao, họ dám chiến đấu, dũng cảm, không sợ hãi và không sợ hy sinh. Trong cuộc tấn công vào trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine lần này, những người lính Triều Tiên rõ ràng có niềm tin rằng họ không sợ chết, họ chỉ muốn chiến đấu vì danh dự, ngay cả khi con đường phía trước đầy rẫy bom mìn, họ vẫn chọn tiến lên. Thứ hai, lực lượng đặc biệt của Triều Tiên hỗ trợ Nga là những chiến binh giàu kinh nghiệm. Mặc dù gặp khó khăn lớn trong việc học tiếng Nga nhưng họ có chiến thuật xuất sắc, rất quen thuộc với các ý tưởng chiến đấu của Nga và giỏi tiến hành các cuộc đột phá nhanh chóng và đột kích sâu vào phía sau phòng tuyến của đối phương. Thứ ba, các binh sĩ Triều Tiên có khả năng tác chiến phối hợp tốt trong cuộc tấn công vào trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Chiến thuật của đặc nhiệm Triều Tiên là tiến công theo tổ 3 người trong các đơn vị tiểu đội và tạo thành đội hình tam giác sau khi vượt qua các bãi mìn do Quân đội Ukraine rải. Với đội hình tổ 3 người, đặc nhiệm Triều Tiên nhanh chóng tiếp cận tuyến phòng ngự của đối phương từ nhiều hướng khác nhau và phát động cuộc tấn công toàn diện vào trận địa của Quân đội Ukraine, khiến quân phòng thủ Ukraine bị bất ngờ. Chiến thuật này rất giống với chiến thuật “tam tam chế” của Quân đội Trung Quốc, nó được mệnh danh là chiến thuật vàng của bộ binh hạng nhẹ. Phương pháp tác chiến nhóm nhỏ này vừa linh hoạt vừa hiệu quả và đã được thử nghiệm trên nhiều chiến trường. Nhưng không ngờ rằng rất nhiều năm, quân đội Triều Tiên vẫn có thể tỏa sáng với chiến thuật này. Tóm lại, khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ chết của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã góp phần tạo nên chiến thắng này. Trên chiến trường Nga-Ukraine, binh lính Triều Tiên lại phô diễn kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nhưng liệu điều này có phù hợp với luật pháp quốc tế? Trước tiên hãy nói về câu trả lời; đầu tiên là từ góc độ pháp lý, không có vấn đề gì cả, vì Nga và Triều Tiên đã ký kết liên minh. Nếu nước nào bị tấn công thì nước kia sẽ không ngần ngại đến giúp đỡ, giống như Điều 5 Hiến chương của NATO. Theo kênh Deep State của Ukraine, trên chiến trường Ukraine, lính Triều Tiên cũng có tính độc lập của riêng họ; các đơn vị Triều Tiên và Nga chỉ phối hợp tác chiến cùng nhau, chứ quân đội của hai nước không trộn lẫn. Hơn nữa, Nga đã đề nghị đưa lực lượng đặc biệt của Triều Tiên tới Kursk. Nói một cách thẳng thắn, Kursk là lãnh thổ của Nga hiện đang bị Ukraine xâm chiếm. Nhiệm vụ chiến đấu của lính Triều Tiên chỉ là đánh bật Quân đội Ukraine khỏi vùng lãnh thổ Kursk của Nga, đúng như hiệp ước tương trợ Nga-Triều. Trang Topwar của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tình báo Mỹ có thông tin, hiện Quân đội Triều Tiên được cho là đang tham gia chiến sự ở khu vực biên giới khu vực Kursk và chịu tổn thất ở đó. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, số liệu chính xác về quy mô tổn thất của quân Triều Tiên dự kiến vẫn còn thiếu, nhưng phía Mỹ biết về việc lính Triều Tiên tham gia vào các trận đánh với quân Ukraine ở Kursk từ ngày 9/12 đến ngày 15/2 vừa qua. Sự tham gia của Quân đội Triều Tiên vào các trận đánh ở khu vực Kursk, cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận về những “tổn thất đáng kể” của lính Triều Tiên. Theo số liệu do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp, chỉ trong hai ngày giao tranh, các đơn vị Triều Tiên được cho là đã thiệt hại ít nhất 30 người. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Deep State, KCNA).

Thái độ của Moscow chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận lính Triều Tiên tới Nga chiến đấu. Mãi đến ngày 14/12, giới chức Nga mới công khai thừa nhận: “Triều Tiên quả thực đã cử lực lượng đặc biệt vào Nga để chiến đấu ở mặt trận Kursk”. Mục tiêu lớn nhất của liên minh Nga và Triều Tiên là chiếm lại lãnh thổ Kursk đã mất trong mùa đông này, nhưng những gì trước mắt họ giống như vùng tử thần. Ví dụ chỉ trong làng Plekhovo, Quân đội Ukraine (AFU) đã triển khai ít nhất hàng trăm quân, nhiều công chiến đấu liên hoàn, hiểm hóc, và một bãi mìn dài 2 km, rất khó để vượt qua. Nếu với chiến thuật và phong cách chiến đấu của Quân đội Nga (RFAF), thời gian để chiếm được một ngôi làng nhỏ như vậy sẽ mất ít nhất vài tuần và kèm theo đó là một lượng lớn vũ khí tiêu hao, nhất là đạn pháo. Không ngờ ngôi làng Plekhovo ở vùng Kursk, lại trở thành thao trường, để lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên phô diễn hiệu quả chiến đấu vượt trội. Một blogger quân sự Nga đưa tin, Quân đội Triều Tiên đã anh dũng vượt qua bãi mìn dài 2km do Quân đội Ukraine bố trí, giống như một cơn cuồng phong. Ngay sau đó, đặc nhiệm Triều Tiên đã sử dụng ngay vị trí này là hướng cửa mở chính, nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu đầu cầu và thọc sâu vào làng Plekhovo. Toàn bộ trận đánh chỉ kéo dài trong vòng vài giờ, và đã loại khỏi vòng chiến đấu 300 lính Ukraine. Hiệu quả chiến đấu thật đáng kinh ngạc. Trong trận đánh này, chiến thuật và tinh thần mà lực lượng đặc biệt Triều Tiên thể hiện có thể nói đã “dạy cho Quân đội Ukraine một bài học”. Đầu tiên, binh sĩ Triều Tiên có trình độ chiến đấu cực kỳ cao, họ dám chiến đấu, dũng cảm, không sợ hãi và không sợ hy sinh. Trong cuộc tấn công vào trận địa phòng ngự kiên cố của Quân đội Ukraine lần này, những người lính Triều Tiên rõ ràng có niềm tin rằng họ không sợ chết, họ chỉ muốn chiến đấu vì danh dự, ngay cả khi con đường phía trước đầy rẫy bom mìn, họ vẫn chọn tiến lên. Thứ hai, lực lượng đặc biệt của Triều Tiên hỗ trợ Nga là những chiến binh giàu kinh nghiệm. Mặc dù gặp khó khăn lớn trong việc học tiếng Nga nhưng họ có chiến thuật xuất sắc, rất quen thuộc với các ý tưởng chiến đấu của Nga và giỏi tiến hành các cuộc đột phá nhanh chóng và đột kích sâu vào phía sau phòng tuyến của đối phương. Thứ ba, các binh sĩ Triều Tiên có khả năng tác chiến phối hợp tốt trong cuộc tấn công vào trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine. Chiến thuật của đặc nhiệm Triều Tiên là tiến công theo tổ 3 người trong các đơn vị tiểu đội và tạo thành đội hình tam giác sau khi vượt qua các bãi mìn do Quân đội Ukraine rải. Với đội hình tổ 3 người, đặc nhiệm Triều Tiên nhanh chóng tiếp cận tuyến phòng ngự của đối phương từ nhiều hướng khác nhau và phát động cuộc tấn công toàn diện vào trận địa của Quân đội Ukraine, khiến quân phòng thủ Ukraine bị bất ngờ. Chiến thuật này rất giống với chiến thuật “tam tam chế” của Quân đội Trung Quốc, nó được mệnh danh là chiến thuật vàng của bộ binh hạng nhẹ. Phương pháp tác chiến nhóm nhỏ này vừa linh hoạt vừa hiệu quả và đã được thử nghiệm trên nhiều chiến trường. Nhưng không ngờ rằng rất nhiều năm, quân đội Triều Tiên vẫn có thể tỏa sáng với chiến thuật này. Tóm lại, khả năng chiến đấu mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu dũng cảm, không sợ chết của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã góp phần tạo nên chiến thắng này. Trên chiến trường Nga-Ukraine, binh lính Triều Tiên lại phô diễn kỹ năng chiến đấu điêu luyện, nhưng liệu điều này có phù hợp với luật pháp quốc tế? Trước tiên hãy nói về câu trả lời; đầu tiên là từ góc độ pháp lý, không có vấn đề gì cả, vì Nga và Triều Tiên đã ký kết liên minh. Nếu nước nào bị tấn công thì nước kia sẽ không ngần ngại đến giúp đỡ, giống như Điều 5 Hiến chương của NATO. Theo kênh Deep State của Ukraine, trên chiến trường Ukraine, lính Triều Tiên cũng có tính độc lập của riêng họ; các đơn vị Triều Tiên và Nga chỉ phối hợp tác chiến cùng nhau, chứ quân đội của hai nước không trộn lẫn. Hơn nữa, Nga đã đề nghị đưa lực lượng đặc biệt của Triều Tiên tới Kursk. Nói một cách thẳng thắn, Kursk là lãnh thổ của Nga hiện đang bị Ukraine xâm chiếm. Nhiệm vụ chiến đấu của lính Triều Tiên chỉ là đánh bật Quân đội Ukraine khỏi vùng lãnh thổ Kursk của Nga, đúng như hiệp ước tương trợ Nga-Triều. Trang Topwar của Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tình báo Mỹ có thông tin, hiện Quân đội Triều Tiên được cho là đang tham gia chiến sự ở khu vực biên giới khu vực Kursk và chịu tổn thất ở đó. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder, số liệu chính xác về quy mô tổn thất của quân Triều Tiên dự kiến vẫn còn thiếu, nhưng phía Mỹ biết về việc lính Triều Tiên tham gia vào các trận đánh với quân Ukraine ở Kursk từ ngày 9/12 đến ngày 15/2 vừa qua. Sự tham gia của Quân đội Triều Tiên vào các trận đánh ở khu vực Kursk, cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận về những “tổn thất đáng kể” của lính Triều Tiên. Theo số liệu do Tổng cục Tình báo Ukraine cung cấp, chỉ trong hai ngày giao tranh, các đơn vị Triều Tiên được cho là đã thiệt hại ít nhất 30 người. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Deep State, KCNA).