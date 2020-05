Tại sao xe tăng phương Tây luôn "tự hào" với cơ chế nạp đạn bằng tay?

Nạp đạn bằng tay là cơ chế hoạt động chủ yếu của gần như mọi loại xe tăng, pháo tự hành của phương Tây - đặc biệt là Mỹ - quốc gia có trình độ khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng đầu. Nguồn ảnh: Pinterest. Thực tế, phương Tây không phải là không có công nghệ chế tạo xe tăng với hệ thống nạp đạn tự động như của người Nga, đơn giản chỉ là tư duy quân sự của các nước phương Tây chú trọng vào việc tận dụng những điểm mạnh của nạp đạn bằng tay hơn và đặt nặng những điểm yếu của cơ cấu nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Pinterest. Đầu tiên, điểm mạnh nhất của cơ cấu nạp đạn bằng tay lại là... tốc độ. Thực tế cho thấy, dù cơ chế nạp đạn tự động có cho phép pháo xe tăng khai hỏa với tốc độ hàng chục phát mỗi phút, tốc độ này vẫn là vô nghĩa, kíp chiến đấu muốn bắn chính xác vẫn phải lấy lại đường ngắm sau mỗi phát đạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Thời gian lấy đường ngắm sau mỗi phát đạn là khá lâu - tùy thuộc vào trình độ của xạ thủ. Người Mỹ từng tính toán rằng, xe tăng khai hỏa nhanh hơn 5 phát mỗi phút sẽ chỉ là tốn đạn vô ích do thời gian lấy đường ngắm sau mỗi phát bắn là quá ít, không đảm bảo độ chính xác. Nguồn ảnh: Pinterest. Với tốc độ khoảng 4 viên mỗi phút, một nạp đạn viên nạp đạn bằng tay có thể "thừa sức" hoạt động được trong thời gian dài. Điểm yếu duy nhất đó là do đạn pháo của xe tăng có trọng lượng lớn, có thể lên tới 18 kg mỗi viên nên nạp đạn viên sẽ xuống sức dần, thời gian chiến đấu càng dài, bắn càng nhiều, nạp đạn viên sẽ càng giảm tốc độ do xuống sức. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, điểm yếu chí tử của hệ thống nạp đạn tự động - cũng chính là lý do chính khiến phương Tây lắc đầu không lựa chọn cơ cấu này là do với hệ thống nạp đạn tự động, một khi đạn đã vào nòng, kíp chiến đấu sẽ không thể đổi loại đạn được - trừ khi phải bắn viên đạn cũ ra khỏi nòng trước. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tác chiến, việc đảm bảo bí mật luôn được đề cao, không phải lúc nào kíp lái cũng có điều kiện để "tống khứ" viên đạn trong nòng ra ngoài bằng cách khai hỏa. Với hệ thống nạp đạn bằng tay, nạp đạn viên có thể dễ dàng đổi loại đạn bất cứ khi nào cần. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, hệ thống nạp đạn tự động còn tỏ ra kém hiệu quả khi lựa chọn từng loại đạn để cho lên nòng. Ví dụ, khoang chứa đạn của T-90 đang ở ô số 1 với loại đạn nổ mạnh, muốn chuyển qua đạn xuyên ở phát bắn tiếp theo nhưng viên đạn xuyên này lại được đặt ở ô số 10, vậy thì sau khi khai hỏa viên đạn nổ mạnh, kíp lái phải chờ cho vòng chứa đạn quay từ ô số 1 đến ô số 10 để chọn được đúng loại đạn mình cần - rất mất thời gian. Nguồn ảnh: Pinterest. Với các loại xe tăng nạp đạn bằng tay, xạ thủ và trưởng xa chỉ cần yêu cầu nạp đạn viên, tốc độ nạp đạn của nhiều loại đạn khác nhau là không đổi. Ngoài ra, việc sử dụng cơ cấu nạp đạn tự động cũng khiến xe tăng... có thêm cái để hỏng, nạp đạn bằng tay có vẻ tỏ ra "bền bỉ" hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh cơ cấu nạp đạn tự động với vòng chứa đạn được xếp theo vòng tròn, muốn đổi loại đạn phải chờ vòng chứa đạn xoay đúng đến loại đạn được chọn.

