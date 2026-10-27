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[GALLERY] Toyota Corolla 2028 hé lộ nền tảng và hệ truyền động hoàn toàn mới

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Corolla 2028 hé lộ nền tảng và hệ truyền động hoàn toàn mới

Sau khi mẫu xe ý tưởng Toyota Corolla Concept xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, những thông tin về Corolla thế hệ mới tiếp tục thu hút sự chú ý.

Nguyễn Chung
Mới đây, đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã phát hành bộ phim tài liệu Inside Toyota, cho phép khán giả xem miễn phí trong khoảng thời gian từ ngày 25/9/2026 đến ngày 27/9/2027. Bộ phim hé lộ thêm nhiều thông tin về định hướng phát triển sản phẩm của Toyota, đặc biệt là Corolla thế hệ mới.
Mới đây, đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã phát hành bộ phim tài liệu Inside Toyota, cho phép khán giả xem miễn phí trong khoảng thời gian từ ngày 25/9/2026 đến ngày 27/9/2027. Bộ phim hé lộ thêm nhiều thông tin về định hướng phát triển sản phẩm của Toyota, đặc biệt là Corolla thế hệ mới.
Theo chia sẻ của kỹ sư trưởng phụ trách dự án, được cho là ông Fukushima, Toyota Corolla thế hệ tiếp theo được phát triển dựa trên ý tưởng “SURPRISE Corolla”, với mục tiêu tạo ra một mẫu xe có khả năng vượt xa kỳ vọng của khách hàng trên nhiều phương diện.
Theo chia sẻ của kỹ sư trưởng phụ trách dự án, được cho là ông Fukushima, Toyota Corolla thế hệ tiếp theo được phát triển dựa trên ý tưởng “SURPRISE Corolla”, với mục tiêu tạo ra một mẫu xe có khả năng vượt xa kỳ vọng của khách hàng trên nhiều phương diện.
Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản đang phát triển một nền tảng hoàn toàn mới dành cho Toyota Corolla 2028. Nền tảng này hiện chưa có tên gọi chính thức, nhưng có thể tạm gọi là Multi Pathway Platform, phản ánh chiến lược đa dạng hóa công nghệ truyền động của hãng.
Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản đang phát triển một nền tảng hoàn toàn mới dành cho Toyota Corolla 2028. Nền tảng này hiện chưa có tên gọi chính thức, nhưng có thể tạm gọi là Multi Pathway Platform, phản ánh chiến lược đa dạng hóa công nghệ truyền động của hãng.
Theo thông tin được đề cập, Toyota Corolla thế hệ mới có thể cung cấp tới 5 loại hệ truyền động trên phạm vi toàn cầu, bao gồm động cơ đốt trong thuần túy, hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), xe thuần điện (BEV) và hệ truyền động sử dụng hydro.
Theo thông tin được đề cập, Toyota Corolla thế hệ mới có thể cung cấp tới 5 loại hệ truyền động trên phạm vi toàn cầu, bao gồm động cơ đốt trong thuần túy, hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV), xe thuần điện (BEV) và hệ truyền động sử dụng hydro.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phiên bản Toyota Corolla thế hệ mới dành cho thị trường Thái Lan sẽ sử dụng kiểu thân xe, nền tảng và hệ truyền động nào. Những thông tin cụ thể có thể chỉ được làm rõ trong năm 2027.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phiên bản Toyota Corolla thế hệ mới dành cho thị trường Thái Lan sẽ sử dụng kiểu thân xe, nền tảng và hệ truyền động nào. Những thông tin cụ thể có thể chỉ được làm rõ trong năm 2027.
Đối với thị trường Thái Lan, Toyota Corolla thế hệ mới được dự đoán sớm nhất sẽ xuất hiện vào năm 2028. Dù vậy, đây mới là những thông tin ban đầu và dự đoán về kế hoạch sản phẩm. Toyota chưa công bố chính thức cấu hình kỹ thuật cũng như lịch trình ra mắt Corolla thế hệ mới tại Thái Lan.
Đối với thị trường Thái Lan, Toyota Corolla thế hệ mới được dự đoán sớm nhất sẽ xuất hiện vào năm 2028. Dù vậy, đây mới là những thông tin ban đầu và dự đoán về kế hoạch sản phẩm. Toyota chưa công bố chính thức cấu hình kỹ thuật cũng như lịch trình ra mắt Corolla thế hệ mới tại Thái Lan.
Toyota Corolla sẽ được phát triển nhằm thích ứng với sự khác biệt về điều kiện giao thông và hạ tầng năng lượng giữa các thị trường trên thế giới. Việc sử dụng chung nền tảng được kỳ vọng giúp hãng rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí và linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu từng khu vực.
Toyota Corolla sẽ được phát triển nhằm thích ứng với sự khác biệt về điều kiện giao thông và hạ tầng năng lượng giữa các thị trường trên thế giới. Việc sử dụng chung nền tảng được kỳ vọng giúp hãng rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, tối ưu chi phí và linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu từng khu vực.
Những thông tin trên hiện vẫn là các báo cáo và dự đoán, Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chính thức của Corolla thế hệ mới. Tuy nhiên, nếu được triển khai, việc Corolla cùng lúc có phiên bản xăng, hybrid, PHEV và thuần điện sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với mẫu xe phổ thông lâu đời của Toyota.
Những thông tin trên hiện vẫn là các báo cáo và dự đoán, Toyota chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chính thức của Corolla thế hệ mới. Tuy nhiên, nếu được triển khai, việc Corolla cùng lúc có phiên bản xăng, hybrid, PHEV và thuần điện sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể đối với mẫu xe phổ thông lâu đời của Toyota.
Video: Giới thiệu mẫu xe ý tưởng Toyota Corolla Concept.
Nguyễn Chung
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