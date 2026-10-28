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BYD Qin Plus DM-i 2027 đẹp như Toyota Camry nhưng rẻ như Hyundai i10

Số hóa - Xe

BYD Qin Plus DM-i 2027 đẹp như Toyota Camry nhưng rẻ như Hyundai i10

Mẫu xe sedan điện BYD Qin Plus DM-i 2027 có thể chạy tối đa 220 km mà không "uống một giọt xăng" và tiêu thụ lượng nhiên liệu 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn.

Nguyễn Chung
BYD đã ra mắt Qin Plus DM-i thế hệ thứ 3 tại thị trường Trung Quốc, nâng cấp mẫu sedan gia đình chủ lực của hãng với thân xe lớn hơn, phạm vi di chuyển thuần điện dài hơn và tùy chọn cảm biến LiDAR. BYD Qin Plus DM-i 2027 đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 27/10/2026.
BYD đã ra mắt Qin Plus DM-i thế hệ thứ 3 tại thị trường Trung Quốc, nâng cấp mẫu sedan gia đình chủ lực của hãng với thân xe lớn hơn, phạm vi di chuyển thuần điện dài hơn và tùy chọn cảm biến LiDAR. BYD Qin Plus DM-i 2027 đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc vào ngày 27/10/2026.
Tại thị trường Trung Quốc, BYD Qin Plus DM-i 2027 sẽ bán ra với 3 phiên bản kèm mức giá niêm yết chính thức dao động từ 79.900-100.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 311-393 triệu đồng). Về ngoại hình, BYD Qin Plus DM-i 2027 đã tăng kích thước nhỉnh hơn so với thế hệ cũ.
Tại thị trường Trung Quốc, BYD Qin Plus DM-i 2027 sẽ bán ra với 3 phiên bản kèm mức giá niêm yết chính thức dao động từ 79.900-100.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 311-393 triệu đồng). Về ngoại hình, BYD Qin Plus DM-i 2027 đã tăng kích thước nhỉnh hơn so với thế hệ cũ.
Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.900 x 1.498 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với thế hệ cũ, các thông số này lần lượt tăng 60 mm, 63 mm, 17 mm và 82 mm. Ngoại thất của BYD Qin Plus DM-i 2027 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng.
Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.900 x 1.498 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. So với thế hệ cũ, các thông số này lần lượt tăng 60 mm, 63 mm, 17 mm và 82 mm. Ngoại thất của BYD Qin Plus DM-i 2027 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng.
Khu vực đầu xe đã được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. Thân xe mang kiểu dáng fastback mượt mà và khí động học hơn. Đồng thời, xe vẫn giữ cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng lấy cảm hứng từ nút thắt truyền thống của Trung Quốc vốn là đặc trưng của dòng xe Qin. Màu sơn xanh nhạt Island Blue mới tiếp tục tạo điểm nhấn cho diện mạo của mẫu sedan gia đình phổ thông này.
Khu vực đầu xe đã được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn. Thân xe mang kiểu dáng fastback mượt mà và khí động học hơn. Đồng thời, xe vẫn giữ cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng lấy cảm hứng từ nút thắt truyền thống của Trung Quốc vốn là đặc trưng của dòng xe Qin. Màu sơn xanh nhạt Island Blue mới tiếp tục tạo điểm nhấn cho diện mạo của mẫu sedan gia đình phổ thông này.
Khoang nội thất được trang bị hệ thống thông tin giải trí DiLink 150 với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch hoặc 12,8 inch, tùy phiên bản. Các không gian chứa đồ bổ sung và ghế ngồi đã được thiết kế lại nhằm nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Khoang nội thất được trang bị hệ thống thông tin giải trí DiLink 150 với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,1 inch hoặc 12,8 inch, tùy phiên bản. Các không gian chứa đồ bổ sung và ghế ngồi đã được thiết kế lại nhằm nâng cao tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.
Đặc biệt, mẫu sedan hạng trung giá rẻ này còn có hệ thống trợ lái nâng cao God's Eye B đi kèm cảm biến LiDAR dưới dạng tùy chọn. Hệ thống hỗ trợ chức năng điều hướng tự động trong đô thị (CNOA), điều hướng trên đường cao tốc và đường cao tốc đô thị (HNOA) cùng nhiều tính năng đỗ xe thông minh.
Đặc biệt, mẫu sedan hạng trung giá rẻ này còn có hệ thống trợ lái nâng cao God's Eye B đi kèm cảm biến LiDAR dưới dạng tùy chọn. Hệ thống hỗ trợ chức năng điều hướng tự động trong đô thị (CNOA), điều hướng trên đường cao tốc và đường cao tốc đô thị (HNOA) cùng nhiều tính năng đỗ xe thông minh.
Thế hệ mới của mẫu sedan này tiếp tục sử dụng công nghệ hybrid sạc điện DM-i thế hệ thứ 5 của BYD. Hệ truyền động của BYD Qin Plus DM-i 2027 kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với một mô-tơ điện, có công suất tối đa lần lượt là 99 mã lực và 161 mã lực. Ngoài ra, mẫu xe này còn cung cấp hai tùy chọn pin lithium-sắt-phosphate (LFP) với dung lượng 16,2 kWh và 24,3 kWh.
Thế hệ mới của mẫu sedan này tiếp tục sử dụng công nghệ hybrid sạc điện DM-i thế hệ thứ 5 của BYD. Hệ truyền động của BYD Qin Plus DM-i 2027 kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với một mô-tơ điện, có công suất tối đa lần lượt là 99 mã lực và 161 mã lực. Ngoài ra, mẫu xe này còn cung cấp hai tùy chọn pin lithium-sắt-phosphate (LFP) với dung lượng 16,2 kWh và 24,3 kWh.
Hai loại pin này cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt là 140 km và 220 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ mất khoảng 20 phút. BYD cho biết xe có tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 2.290 km khi đổ đầy bình nhiên liệu và sạc đầy pin. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ dừng ở mức 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn theo chu trình NEDC.
Hai loại pin này cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện lần lượt là 140 km và 220 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Thời gian sạc pin từ 30% lên 80% chỉ mất khoảng 20 phút. BYD cho biết xe có tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 2.290 km khi đổ đầy bình nhiên liệu và sạc đầy pin. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ dừng ở mức 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn theo chu trình NEDC.
Qin Plus là dòng sản phẩm phổ thông nhất trong gia đình Qin của BYD, cung cấp cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc điện. Đợt ra mắt lần này dành cho phiên bản hybrid sạc điện DM-i. Trong khi đó, phiên bản thuần điện thế hệ thứ ba trước đó đã xuất hiện trong các hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý.
Qin Plus là dòng sản phẩm phổ thông nhất trong gia đình Qin của BYD, cung cấp cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc điện. Đợt ra mắt lần này dành cho phiên bản hybrid sạc điện DM-i. Trong khi đó, phiên bản thuần điện thế hệ thứ ba trước đó đã xuất hiện trong các hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý.
Theo dữ liệu do CnEVPost tổng hợp, doanh số của gia đình Qin tại thị trường Trung Quốc đạt 23.472 xe trong tháng 9/2026, giảm 65,27% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 7,54% so với tháng 8. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của dòng xe Qin đạt 207.589 xe, giảm 54,71% so với cùng kỳ năm trước.
Theo dữ liệu do CnEVPost tổng hợp, doanh số của gia đình Qin tại thị trường Trung Quốc đạt 23.472 xe trong tháng 9/2026, giảm 65,27% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 7,54% so với tháng 8. Trong 9 tháng đầu năm, doanh số cộng dồn của dòng xe Qin đạt 207.589 xe, giảm 54,71% so với cùng kỳ năm trước.
Video: Chi tiết sedan thuần điện BYD Qin Plus DM-i 2027 mới.
Nguyễn Chung
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