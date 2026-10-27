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Quân sự - Thế giới

Quốc hội Ai Cập phê chuẩn việc hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út

Quốc hội Ai Cập đã bỏ phiếu thông qua việc trao quyền cho Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ Ả Rập Xê Út.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quốc hội Ai Cập ngày 26/10 đã tổ chức phiên họp đặc biệt và bỏ phiếu thông qua việc trao quyền cho quân đội nước này cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út.

Trong một tuyên bố, Quốc hội Ai Cập cho biết cuộc bỏ phiếu nhằm mục đích trao quyền cho ông el-Sisi thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ Ả Rập Xê Út trong việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của nước này trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang đối mặt với các cuộc tấn công từ lực lượng Houthi ở Yemen.

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Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ảnh: Presidency.eg.

Chính phủ Ai Cập không cung cấp chi tiết về sự hỗ trợ này. Tuy nhiên, theo một quan chức khu vực, Ai Cập sẽ triển khai các hệ thống phòng không và máy bay để giúp đẩy lùi tên lửa và máy bay không người lái bắn vào Ả Rập Xê Út.

Một quan chức giấu tên cho biết sự hỗ trợ của Ai Cập chỉ mang tính chất phòng thủ và sẽ không bao gồm việc triển khai bất kỳ binh lính trên bộ ở Yemen.

Cuộc bỏ phiếu, vốn được lên kế hoạch vào tuần trước, đã bị hoãn lại sau hai ngày thảo luận do sự lo ngại ngày càng tăng trong dư luận Ai Cập về việc can thiệp vào cuộc xung đột kéo dài ở Yemen.

Trong cuộc họp do ông el-Sissi chủ trì, Hội đồng Quốc phòng Quốc gia cũng cho biết Ai Cập sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

#Quốc hội Ai Cập #Ả Rập Xê Út #lực lượng Houthi #Yemen #Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi

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