Isuzu D-Max và MU-X 2027 thêm máy dầu 2.2L, mạnh và tiết kiệm nhiên liệu hơn

Động cơ mới có tên 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sẽ dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên các phiên bản Isuzu D-Max và MU-X.
Động cơ mới có tên 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sẽ dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên các phiên bản Isuzu D-Max và MU-X.
Hyundai Motor India chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Bayon 2026 tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 10.530 USD (tương đương 280 triệu đồng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/10/2026, Song Tử có cơ hội mở rộng giao tiếp, nảy sinh ý tưởng mới. Bọ Cạp nên cân nhắc kỹ lời nói và các quyết định tài chính.
Volkswagen ID. Era 9X vừa được bắt gặp tại Việt Nam trước thời điểm mở bán chính thức. Mẫu SUV 6 chỗ này có hệ truyền động điện kết hợp động cơ xăng phát điện.
Sau khi mẫu xe ý tưởng Toyota Corolla Concept xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, những thông tin về Corolla thế hệ mới tiếp tục thu hút sự chú ý.
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Mazda CX-5 2027 đã nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với trợ lý AI Google Gemini trên toàn bộ phiên bản, đồng thời trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.
Giữa núi rừng Bắc Hà, Lào Cai, bánh chưng đen của người Tày gây ấn tượng bởi màu sắc khác biệt, hương thơm của thảo quả và vị dẻo bùi hòa quyện.
H'Hen Niê cùng bố mẹ đẻ, chồng và con gái sang châu Âu, biến mong ước cùng đấng sinh thành ngắm cảnh trời Âu thành hiện thực.
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Điểm đáng chú ý trên Toyota Crown Signia 2027 ở bản cao cấp Limited, khi gói công nghệ Advanced Technology Package từ tùy chọn trả phí sang trang bị tiêu chuẩn.
Trái với dự đoán, phiên bản tiêu chuẩn mới của mẫu Subaru Outback 2027 cho thị trường Mỹ không phải là một mẫu xe bị cắt giảm trang bị đến mức tối thiểu.
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