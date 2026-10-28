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Quân A.P công khai 'vợ yêu' qua MV mới, nhan sắc Lê Khanh gây chú ý

Giải trí - Giới trẻ

Quân A.P công khai 'vợ yêu' qua MV mới, nhan sắc Lê Khanh gây chú ý

Lần đầu lộ diện rõ mặt trong MV của Quân A.P, Lê Khanh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp cùng chuyện tình kéo dài 12 năm với nam ca sĩ.

Hà Vy (tổng hợp)
Tối 27/10, Quân A.P chính thức ra mắt MV "3 phải 6 đừng", gây chú ý khi mời Lê Khanh, người yêu lâu năm của mình, đảm nhận vai nữ chính.
Tối 27/10, Quân A.P chính thức ra mắt MV "3 phải 6 đừng", gây chú ý khi mời Lê Khanh, người yêu lâu năm của mình, đảm nhận vai nữ chính.
Quân A.P và Lê Khanh có chuyện tình kéo dài khoảng 12 năm, bắt đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai từng học chung tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Dù nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư sau khi bước chân vào showbiz, mối quan hệ của họ từ lâu đã được người hâm mộ biết đến.
Quân A.P và Lê Khanh có chuyện tình kéo dài khoảng 12 năm, bắt đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cả hai từng học chung tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Dù nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư sau khi bước chân vào showbiz, mối quan hệ của họ từ lâu đã được người hâm mộ biết đến.
Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh từng khiến nhiều người thích thú bởi những kỷ niệm từ thời học sinh. Nam ca sĩ có lần tiết lộ, năm lớp 12, anh đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt vài tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng tặng bạn gái.
Chuyện tình của Quân A.P và Lê Khanh từng khiến nhiều người thích thú bởi những kỷ niệm từ thời học sinh. Nam ca sĩ có lần tiết lộ, năm lớp 12, anh đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt vài tháng để mua thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng tặng bạn gái.
Tháng 7/2026, Quân A.P từng gây xôn xao khi đăng rồi nhanh chóng xóa bức ảnh chụp cùng một cô gái trong trang phục cưới tại Italy. Cùng thời điểm, Lê Khanh cũng chia sẻ loạt ảnh du lịch châu Âu, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò về kế hoạch tổ chức hôn lễ của cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai chưa chính thức xác nhận thông tin này.
Tháng 7/2026, Quân A.P từng gây xôn xao khi đăng rồi nhanh chóng xóa bức ảnh chụp cùng một cô gái trong trang phục cưới tại Italy. Cùng thời điểm, Lê Khanh cũng chia sẻ loạt ảnh du lịch châu Âu, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò về kế hoạch tổ chức hôn lễ của cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai chưa chính thức xác nhận thông tin này.
Lê Khanh sinh năm 1997, cùng tuổi Quân A.P, quê Hà Nội và từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú và phong cách thời trang cuốn hút.
Lê Khanh sinh năm 1997, cùng tuổi Quân A.P, quê Hà Nội và từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú và phong cách thời trang cuốn hút.
Trên trang cá nhân, Lê Khanh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh trong các chuyến du lịch. Cô ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính cùng nụ cười tươi tắn. Ảnh: Le Khanh
Trên trang cá nhân, Lê Khanh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh trong các chuyến du lịch. Cô ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính cùng nụ cười tươi tắn. Ảnh: Le Khanh
Sở hữu làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa và nụ cười ngọt ngào, Lê Khanh được khen ngày càng xinh đẹp. Cô thường lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, tôn lên vẻ nữ tính
Sở hữu làn da sáng, đường nét gương mặt hài hòa và nụ cười ngọt ngào, Lê Khanh được khen ngày càng xinh đẹp. Cô thường lựa chọn lối trang điểm trong trẻo, tôn lên vẻ nữ tính
Lê Khanh cũng không ngại thử sức với phong cách gợi cảm. Trong chiếc váy ngắn lệch vai ôm sát, cô khoe vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài rạng rỡ.
Lê Khanh cũng không ngại thử sức với phong cách gợi cảm. Trong chiếc váy ngắn lệch vai ôm sát, cô khoe vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài rạng rỡ.
Ngoài những bộ váy điệu đà, Lê Khanh còn gây chú ý với hình ảnh năng động trong các chuyến nghỉ dưỡng. Khi xuất hiện trên bãi biển, cô lựa chọn bikini phối cùng quần ngắn, khoe vóc dáng cân đối.
Ngoài những bộ váy điệu đà, Lê Khanh còn gây chú ý với hình ảnh năng động trong các chuyến nghỉ dưỡng. Khi xuất hiện trên bãi biển, cô lựa chọn bikini phối cùng quần ngắn, khoe vóc dáng cân đối.
Trước khi công khai xuất hiện trong MV, Lê Khanh từng được khán giả gọi tên khi một cô gái bí ẩn xuất hiện trong màn đón dâu của Quân A.P tại Running Man Vietnam. Trong tập phát sóng tối 23/10, nhân vật cô dâu diện áo dài hồng, che kín mặt khiến nhiều người đoán đó chính là Lê Khanh. Sau màn lộ diện trong MV mới, chuyện tình của cặp đôi tiếp tục nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.
Trước khi công khai xuất hiện trong MV, Lê Khanh từng được khán giả gọi tên khi một cô gái bí ẩn xuất hiện trong màn đón dâu của Quân A.P tại Running Man Vietnam. Trong tập phát sóng tối 23/10, nhân vật cô dâu diện áo dài hồng, che kín mặt khiến nhiều người đoán đó chính là Lê Khanh. Sau màn lộ diện trong MV mới, chuyện tình của cặp đôi tiếp tục nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ.
Hà Vy (tổng hợp)
#Lê Khanh #Quân A.P #nhan sắc Lê Khanh #MV mới #người yêu Quân A.P #chuyện tình showbiz

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