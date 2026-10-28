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Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc, một người tử vong

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Cabin xe tải gãy gập khi xuống dốc, một người tử vong

Khi chiếc xe tải đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước rồi trôi xuống đường. Tài xế kịp nhảy khỏi xe, người ngồi ghế phụ không thoát ra ngoài.

Trường Hân t/h
Trường Hân t/h
#tai nạn giao thông #xe tải gập cabin #tai nạn Sơn La #xã Nậm Lầu #đường tỉnh 108 #điều tra tai nạn

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