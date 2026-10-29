[GALLERY] Bentley hé lộ SUV siêu sang Torcal First Edition hoàn toàn mới

Bentley đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn...
Bentley đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn...
Mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 (G70 LCI)2027 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 6,999 triệu baht (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).
Lần đầu lộ diện rõ mặt trong MV của Quân A.P, Lê Khanh gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp cùng chuyện tình kéo dài 12 năm với nam ca sĩ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn sâu vào công việc và tình cảm, Song Tử cẩn thận khi mua sắm trực tuyến.
Piaggio Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Vespa Edizione Ottantesimo nhân kỷ niệm 80 năm thành lập thương hiệu kể từ năm 1946.
Mẫu xe sedan điện BYD Qin Plus DM-i 2027 có thể chạy tối đa 220 km mà không "uống một giọt xăng" và tiêu thụ lượng nhiên liệu 2,58 lít/100 km khi pin đã cạn.
Mẫu sedan thuần điện giá rẻ Jetta M6 do liên doanh FAW-Volkswagen phát triển vừa chính thức cán mốc hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 19 giờ mở bán.
Mazda đã xác nhận kế hoạch sản xuất CX-3 thế hệ mới tại Thái Lan vào năm 2027, xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á khác, thay thế Mazda2.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thân, Thìn và Sửu có cơ hội phát huy thế mạnh, Ngọ nên thận trọng trước biến động.
Khi chiếc xe tải đang xuống dốc, cabin bất ngờ gập về phía trước rồi trôi xuống đường. Tài xế kịp nhảy khỏi xe, người ngồi ghế phụ không thoát ra ngoài.
Hà Nội đang di dời cây xanh, xén một số đoạn vỉa hè tại nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ để chuẩn bị xây dựng hầm chui 6 làn xe, dài 655m.
Honda Việt Nam vừa ra mắt SH160i và SH125i phiên bản 2027 với màu sơn Aura Black Edition mới, động cơ được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4..
Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition 2028 được phát triển theo hướng SUV địa hình với ngoại hình mạnh mẽ, lốp đa địa hình và chế độ lái Rock mới.
Động cơ mới có tên 2.2 Ddi MaxForce Biturbo sẽ dùng để thay thế máy dầu 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L trên các phiên bản Isuzu D-Max và MU-X.
Hyundai Motor India chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Bayon 2026 tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm chỉ khoảng 10.530 USD (tương đương 280 triệu đồng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/10/2026, Song Tử có cơ hội mở rộng giao tiếp, nảy sinh ý tưởng mới. Bọ Cạp nên cân nhắc kỹ lời nói và các quyết định tài chính.
Volkswagen ID. Era 9X vừa được bắt gặp tại Việt Nam trước thời điểm mở bán chính thức. Mẫu SUV 6 chỗ này có hệ truyền động điện kết hợp động cơ xăng phát điện.
Sau khi mẫu xe ý tưởng Toyota Corolla Concept xuất hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, những thông tin về Corolla thế hệ mới tiếp tục thu hút sự chú ý.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mão có thể tìm thấy cơ hội mới trong công việc, tình cảm. Tỵ cân nhắc kỹ các quyết định tài chính.
Mazda CX-5 2027 đã nâng cấp hệ thống thông tin giải trí với trợ lý AI Google Gemini trên toàn bộ phiên bản, đồng thời trang bị hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn.
Giữa núi rừng Bắc Hà, Lào Cai, bánh chưng đen của người Tày gây ấn tượng bởi màu sắc khác biệt, hương thơm của thảo quả và vị dẻo bùi hòa quyện.