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[GALLERY] Honda SH160i/125i 2027 ra mắt tại Việt Nam, từ 78 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda SH160i/125i 2027 ra mắt tại Việt Nam, từ 78 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa ra mắt SH160i và SH125i phiên bản 2027 với màu sơn Aura Black Edition mới, động cơ được cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4..

Tâm Võ
Ngày 27/10 vừa qua, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu bộ đôi xe tay ga SH160i và SH125i phiên bản 2027. So với đời trước, thay đổi đáng chú ý tập trung vào màu sắc, công nghệ động cơ và một số tính năng hỗ trợ người sử dụng.
Ngày 27/10 vừa qua, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu bộ đôi xe tay ga SH160i và SH125i phiên bản 2027. So với đời trước, thay đổi đáng chú ý tập trung vào màu sắc, công nghệ động cơ và một số tính năng hỗ trợ người sử dụng.
Về thiết kế, SH160i/125i 2027 không thay đổi. Phiên bản Thể thao có bổ sung phối màu đen "Aura Black Edition" mới với tông màu đen bao phủ thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc và tay dắt sau, điểm xuyết chi tiết chữ V mặt nạ trước cùng logo SH mạ chrome.
Về thiết kế, SH160i/125i 2027 không thay đổi. Phiên bản Thể thao có bổ sung phối màu đen "Aura Black Edition" mới với tông màu đen bao phủ thân xe, ngàm phanh, lò xo giảm xóc và tay dắt sau, điểm xuyết chi tiết chữ V mặt nạ trước cùng logo SH mạ chrome.
Cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu hai tầng của Honda SH160i/125i 2027 mới tại Việt Nam đều sử dụng công nghệ LED. Bảng đồng hồ trang bị màn hình TFT 4,2 inch hiển thị đa thông tin.
Cụm đèn chiếu sáng phía trước và đèn hậu hai tầng của Honda SH160i/125i 2027 mới tại Việt Nam đều sử dụng công nghệ LED. Bảng đồng hồ trang bị màn hình TFT 4,2 inch hiển thị đa thông tin.
Trang bị an toàn và tiện ích trên xe vẫn gồm khóa thông minh Smart Key thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Hệ thống phanh ABS 2 kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có mặt trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp.
Trang bị an toàn và tiện ích trên xe vẫn gồm khóa thông minh Smart Key thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện. Hệ thống phanh ABS 2 kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC có mặt trên các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp.
Riêng phiên bản SH160i tích hợp kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+, hỗ trợ theo dõi lịch bảo dưỡng, nhận cảnh báo lỗi hoặc nhắc nhở nhiên liệu. Xe sở hữu cốp dung tích 28 lít và hộc đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C.
Riêng phiên bản SH160i tích hợp kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+, hỗ trợ theo dõi lịch bảo dưỡng, nhận cảnh báo lỗi hoặc nhắc nhở nhiên liệu. Xe sở hữu cốp dung tích 28 lít và hộc đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C.
Honda SH160i/125i 2027 tiếp tục sở hữu động cơ eSP+ 4 van, nhưng được điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo Honda Việt Nam, hãng đã nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải tại ống xả.
Honda SH160i/125i 2027 tiếp tục sở hữu động cơ eSP+ 4 van, nhưng được điều chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo Honda Việt Nam, hãng đã nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải tại ống xả.
Những thay đổi này hướng đến việc giảm lượng khí thải gồm CO, HC và NOx. Honda Việt Nam cho biết lượng khí thải của phiên bản mới có thể giảm khoảng 60% so với phiên bản trước. Mức giảm cụ thể cần được đối chiếu theo từng loại khí thải và điều kiện thử nghiệm tương ứng.
Những thay đổi này hướng đến việc giảm lượng khí thải gồm CO, HC và NOx. Honda Việt Nam cho biết lượng khí thải của phiên bản mới có thể giảm khoảng 60% so với phiên bản trước. Mức giảm cụ thể cần được đối chiếu theo từng loại khí thải và điều kiện thử nghiệm tương ứng.
Việc nâng cấp động cơ diễn ra trong bối cảnh các yêu cầu về khí thải đối với phương tiện giao thông ngày càng được chú trọng. Với SH160i/125i 2027, Honda tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời điều chỉnh công nghệ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mới.
Việc nâng cấp động cơ diễn ra trong bối cảnh các yêu cầu về khí thải đối với phương tiện giao thông ngày càng được chú trọng. Với SH160i/125i 2027, Honda tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời điều chỉnh công nghệ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mới.
Theo Honda Việt Nam, khách hàng mua SH160i/125i 2027 phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition trong thời gian từ khi mở bán đến hết ngày 30/11/2026 sẽ được tặng một mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu đen xám và một thảm sàn màu đen.
Theo Honda Việt Nam, khách hàng mua SH160i/125i 2027 phiên bản Thể thao màu Aura Black Edition trong thời gian từ khi mở bán đến hết ngày 30/11/2026 sẽ được tặng một mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu đen xám và một thảm sàn màu đen.
Tại Việt Nam, giá bán của Honda SH125i 2027 dao động từ 76,67-85,7 triệu đồng tùy phiên bản, còn Honda SH160i 2027 có giá 95,29-104,49 triệu đồng. Như vậy, mức giá của bản 2027 không đổi so với bản đời 2026.
Tại Việt Nam, giá bán của Honda SH125i 2027 dao động từ 76,67-85,7 triệu đồng tùy phiên bản, còn Honda SH160i 2027 có giá 95,29-104,49 triệu đồng. Như vậy, mức giá của bản 2027 không đổi so với bản đời 2026.
Video: Giới thiệu Honda SH160i/125i 2027 mới tại Việt Nam.
Tâm Võ
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