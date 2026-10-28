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[GALLERY] Hà Nội di dời cây xanh, chuẩn bị xây hầm chui hơn 960 tỷ đồng

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội di dời cây xanh, chuẩn bị xây hầm chui hơn 960 tỷ đồng

Hà Nội đang di dời cây xanh, xén một số đoạn vỉa hè tại nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ để chuẩn bị xây dựng hầm chui 6 làn xe, dài 655m.

Thiên Anh
Những ngày cuối tháng 10/2026, khu vực nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, thuộc phía Tây Hà Nội, đang được chỉnh trang, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng hầm chui có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Nhiều cây xanh trên vỉa hè và dải phân cách đã được cắt tỉa, đánh chuyển hoặc chặt hạ.
Những ngày cuối tháng 10/2026, khu vực nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, thuộc phía Tây Hà Nội, đang được chỉnh trang, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng hầm chui có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Nhiều cây xanh trên vỉa hè và dải phân cách đã được cắt tỉa, đánh chuyển hoặc chặt hạ.
Theo ghi nhận PV, những ngày qua công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng đang làm việc tại khu vực đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ. Một số đoạn vỉa hè được xén, thảm cỏ và cây bụi trang trí trên dải phân cách cũng được thu dọn để phục vụ công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.
Theo ghi nhận PV, những ngày qua công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng đang làm việc tại khu vực đường Mễ Trì và Dương Đình Nghệ. Một số đoạn vỉa hè được xén, thảm cỏ và cây bụi trang trí trên dải phân cách cũng được thu dọn để phục vụ công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.
Tại đường Dương Đình Nghệ, đoạn trước tòa nhà Keangnam Landmark 72, hơn 30 cây sấu đã được đào lên, đánh chuyển. Cùng với đó, một số cây cảnh trên dải phân cách được di dời. Ở những vị trí khác, công nhân tiến hành cắt tỉa cành, đào gốc, bó bầu rễ và sử dụng xe cẩu, xe tải chuyên dụng để vận chuyển cây xanh.
Tại đường Dương Đình Nghệ, đoạn trước tòa nhà Keangnam Landmark 72, hơn 30 cây sấu đã được đào lên, đánh chuyển. Cùng với đó, một số cây cảnh trên dải phân cách được di dời. Ở những vị trí khác, công nhân tiến hành cắt tỉa cành, đào gốc, bó bầu rễ và sử dụng xe cẩu, xe tải chuyên dụng để vận chuyển cây xanh.
Còn tại khu vực đường Mễ Trì, đoạn gần cổng Viện Âm nhạc Việt Nam, một số gốc cây lớn đã bị đốn hạ, nhiều cây được cắt tỉa cành để phục vụ việc giải phóng mặt bằng. Tại dải phân cách giữa đường, máy xúc và xe cẩu được huy động để di chuyển cây cảnh đến khu vực ươm trồng, bảo quản.
Còn tại khu vực đường Mễ Trì, đoạn gần cổng Viện Âm nhạc Việt Nam, một số gốc cây lớn đã bị đốn hạ, nhiều cây được cắt tỉa cành để phục vụ việc giải phóng mặt bằng. Tại dải phân cách giữa đường, máy xúc và xe cẩu được huy động để di chuyển cây cảnh đến khu vực ươm trồng, bảo quản.
Theo tìm hiểu của PV, một số cây xanh được đánh chuyển về Công viên An Hòa, phường Cầu Giấy, để trồng lại và tiếp tục chăm sóc.
Theo tìm hiểu của PV, một số cây xanh được đánh chuyển về Công viên An Hòa, phường Cầu Giấy, để trồng lại và tiếp tục chăm sóc.
Bên cạnh việc xử lý cây xanh, các đơn vị cũng thu dọn thảm cỏ, cây bụi trang trí tại dải phân cách đường Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, tạo mặt bằng phục vụ những công việc tiếp theo của dự án.
Bên cạnh việc xử lý cây xanh, các đơn vị cũng thu dọn thảm cỏ, cây bụi trang trí tại dải phân cách đường Dương Đình Nghệ – Phạm Hùng, tạo mặt bằng phục vụ những công việc tiếp theo của dự án.
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 7/1/2026 theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 7/1/2026 theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Theo thiết kế, hầm chui được xây dựng theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, có quy mô 6 làn xe và tổng chiều dài 655m. Trong đó, phần hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m; 335m còn lại là tường chắn và gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang công trình có kích thước 27m x 7,4m.
Theo thiết kế, hầm chui được xây dựng theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, có quy mô 6 làn xe và tổng chiều dài 655m. Trong đó, phần hầm kín dài 120m, hầm hở dài 200m; 335m còn lại là tường chắn và gờ chắn bánh. Mặt cắt ngang công trình có kích thước 27m x 7,4m.
Tuyến hầm được thiết kế đi qua khu vực nút giao với đường Phạm Hùng và tuyến Vành đai 3 trên cao, kết nối trục Mễ Trì với Dương Đình Nghệ. Đây là khu vực có nhiều tuyến đường quan trọng giao cắt, tập trung hoạt động đi lại của người dân và phương tiện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Tuyến hầm được thiết kế đi qua khu vực nút giao với đường Phạm Hùng và tuyến Vành đai 3 trên cao, kết nối trục Mễ Trì với Dương Đình Nghệ. Đây là khu vực có nhiều tuyến đường quan trọng giao cắt, tập trung hoạt động đi lại của người dân và phương tiện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Việc đầu tư xây dựng hầm chui được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian di chuyển qua nút giao. Công trình cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông trên trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trước tòa nhà Keangnam Landmark 72.
Việc đầu tư xây dựng hầm chui được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian di chuyển qua nút giao. Công trình cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông trên trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực trước tòa nhà Keangnam Landmark 72.
Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, việc cắt tỉa, đánh chuyển và chặt hạ cây xanh được triển khai cùng với các công việc liên quan đến vỉa hè, dải phân cách. Những thay đổi này diễn ra trước khi dự án bước vào giai đoạn thi công chính, nhằm tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho các hạng mục xây dựng.
Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng, việc cắt tỉa, đánh chuyển và chặt hạ cây xanh được triển khai cùng với các công việc liên quan đến vỉa hè, dải phân cách. Những thay đổi này diễn ra trước khi dự án bước vào giai đoạn thi công chính, nhằm tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho các hạng mục xây dựng.
Mời quý độc giả xem video: Cận cảnh nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì được đề xuất làm hầm chui gần 1.000 tỷ đồng - Nguồn: Youtube Tiền Phong
Thiên Anh
#hầm chui Hà Nội #nút giao Mễ Trì #Dương Đình Nghệ #di dời cây xanh #hầm chui 960 tỷ #giao thông Hà Nội

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