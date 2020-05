Lực lượng tên lửa đạn đạo của Iran khiến Mỹ cũng phải kiêng nể

Iran hiện là quốc gia sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông. Ngày 11/10/2015, Iran tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đất đối đất tầm xa Emad do Tập đoàn công nghiệp hàng không, liên kết với Bộ Quốc phòng Iran sản xuất. Mỹ nghi ngờ loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng Iran đã phản đối. Theo các chuyên gia quân sự, loại tên lửa Emad mới được Iran thử nghiệm hồi tháng 10 năm ngoái, là thuộc loại tên lửa tầm trung, có tầm phóng khoảng 1.700 km, độ chính xác trong vòng bán kính 500 m và có đầu đạn nặng 750 kg. Tên lửa Emad được cho là một biến thể của tên lửa Shahab-3 sử dụng nhiên liệu lỏng, đã từng được biên chế hồi năm 2003 và có tầm bắn tương đương. Tuy nhiên, Emad được cho là vũ khí dẫn đường chính xác đầu tiên của Teheran (độ sai lệch mục tiêu 500m so với 2.000m của Shahab-3). Nhưng ở thời điểm hiện tại, Iran chưa đạt đến trình độ phát triển được tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), mà mới chỉ sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Tuy nhiên, công nghệ chế tạo tên lửa của Iran trong những năm gần đây đã tiến bộ rất nhanh. Giai đoạn đầu, Iran cũng chế tạo tên lửa theo nền tảng công nghệ của dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhiên liệu lỏng Scud, thông qua con đường mua lại các phiên bản cũ của Libya và phiên bản nội hóa của Triều Tiên, với sự giúp đỡ kỹ thuật của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Giai đoạn tiếp theo, Iran đã nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ với việc cải tiến tên lửa với động cơ sử dụng nhiên liệu lỏng thành nhiên liệu rắn, nâng cao mức chính xác qua cải tiến thiết bị dẫn đường của tên lửa. Đến năm 2005, Iran đã thành công với tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3, có tầm phóng vào khoảng 2.000 km, có khả năng tấn công vào lãnh thổ Israel. Việc sử dụng động cơ này cho phép kéo dài giai đoạn bảo dưỡng và tăng độ chính xác của tên lửa. Trong năm 2006, Iran đã tiến hành thử tên lửa Saegheh chiến thuật đất đối đất. Tên lửa này có tầm bắn từ 80-250 km. Ngoài ra, Iran cũng đã tự nghiên cứu phát triển tên lửa QADR1 có tầm hoạt động 1.800 km. Tên lửa này đã được trưng bày lần đầu tiên vào “Ngày quân đội quốc gia” năm 2008. Iran cũng đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay có uy lực cực lớn, đặt tên là Khalije Fars, chế tạo trên cơ sở của tên lửa Conqueror-110. Theo các phương tiện truyền thông của Iran, tên lửa này có tốc độ siêu âm, đầu đạn 650 kg và tầm bắn từ 1.200-1.500 km. Cùng với chương trình nghiên cứu và phát triển tên lửa, Iran cũng tìm cách phát triển hệ thống bệ phóng. Vào cuối thập niên 1990, Iran đã có khoảng 100 bệ phóng di động dựa trên các xe di động của Liên Xô (trước đây) và Đức. Iran cũng đẩy mạnh phát triển tên lửa hành trình với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Triều Tiên, sau đó tự thiết kế, chế tạo. Hiện tên lửa hành trình chống tàu của nước này đã đạt được những kết quả khả quan, ví dụ như tên lửa Raad có tầm bắn 400 km, khả năng diệt được cả tàu sân bay với đầu đạn 500 kg. Nước này cũng đã mua từ Ukraine các tên lửa hành trình đối đất, phiên bản phóng từ máy bay ném bom của Liên Xô (trước đây) là Kh-55, với tầm phóng lên tới 2.500 km. Sau đó, Teheran đã mổ xẻ nghiên cứu và phát triển các biến thể tên lửa hành trình đất đối đất. Ảnh: Tên lửa hành trình Kh-55 của Liên Xô. Đến năm 2013, Teheran đã làm chủ công nghệ tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa khi tuyên bố đã phát triển thành công tên lửa Sejil và Ghadr có tầm bắn 2.000 km, khiến Israel và các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh đã nằm trọn trong tầm ngắm của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iran. Giai đoạn thứ ba trong kế hoạch phát triển tên lửa của Iran là chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tuy hiện nay các tên lửa đạn đạo Iran mới chỉ vươn tới tầm trung (giới hạn ở tầm phóng 4.000 km) nhưng trong tương lai không xa, Iran có đầy đủ khả năng phát triển thành công ICBM. Vào ngày 8/1 vừa qua, để trả đũa vụ Tướng tình báo Soleimani bị sát hại, Quân đội Iran đã phóng tổng cộng 15 tên lửa vào căn cứ không quân Al Asad, nằm tại phía tây Baghdad và căn cứ Erbil tại phía bắc Iraq. Mặc dù không gây thương vong, do quân nhân Mỹ đóng tại đây đã nhận được lệnh sơ tán từ trước; nhưng vụ tiến công đã phá hủy nhiều cơ sở vật chất tại hai căn cứ này và là đòn cảnh báo trước khi Mỹ dám “xuống tay’ với Iran. Video Mỹ tấn công mạng vào hệ thống tên lửa Iran - Nguồn: VTC

