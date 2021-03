Khẩu pháo lớn nhất Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam có cỡ nòng 406mm

Khi nói đến hành động xâm lược của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, người ta thường nghĩ đến những trận ném bom rải thảm của B-52, bom napalm, hay sự tàn phá rừng rậm bởi chất độc hóa học màu da cam. Tuy nhiên, có một loại vũ khí nguy hiểm và hủy diệt khác đã tham gia vào cuộc chiến, đó là các khẩu pháo 406 mm Mark 7 khổng lồ, được sử dụng trong các cuộc tấn công của thiết giáp hạm New Jersey. Thiết giáp hạm New Jersey từng tham gia các hoạt động hải quân trong Chiến tranh thế giới thứ hai, với lượng choán nước 57.540 tấn, ngoài ra nó cũng tham chiến tại Triều Tiên vào đầu những năm 50. Sau đó, New Jersey được đưa vào niêm cất và được bảo quản trong hơn một thập kỷ. Năm 1968, khi tiến hành cuộc chiến ở Việt Nam không hiệu quả, Mỹ đã quyết định cho thiết giáp hạm này trở lại làm nhiệm vụ một lần nữa. Con tàu này đã hành trình trong 120 ngày ngoài khơi và bao phủ các mục tiêu đã xác định bằng hỏa lực, kể cả những mục tiêu phi quân sự. Ví dụ, các cây cầu và đường xá, nhà máy cũng đã bị phá hủy. Vì quân giải phóng ban đầu không có những vũ khí tương xứng hữu hiệu, cho nên không thể tiêu diệt mà thậm chí khó có thể làm hư hại con quái vật bọc thép này. Hành trình của con tàu được thủy thủ đoàn ví von là, "cuộc dạo chơi" và "tập bắn". New Jersey hay còn được gọi là Big J là một trong những thiết giáp hạm lớp Iowa khổng lồ. Nó cũng là con tàu có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ với 19 huân chương và là con tàu thứ hai được đặt tên để vinh danh bang New Jersey. Tàu được hạ thủy vào ngày 7/12/1942 ở nhà máy đóng tàu hải quân Philadenphia. Đi vào hoạt động vào ngày 23/5/1943 cũng tại Philadenphia và ngừng hoạt động vào 8/2/1991 ở Long Beach, California. Thiết giáp hạm New Jersey có chiều dài 270,6m, rộng 32,92m, cao 8,84m với trọng tải 4.5000 tấn và cần tới thủy thủ đoàn 1.900 người vận hành. Hệ thống vũ khí của tàu có sự thay đổi so với thiết kế ban đầu, chỉ còn giữ lại 9 khẩu pháo 406mm và 20 khẩu cỡ 127mm. Năm 1982, tàu được cải tiến và trang bị thêm 32 quả tên lửa hành trình Tomahawk BGM-109, 16 quả tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon và 4 khẩu pháo cỡ 20mm để chống tên lửa và máy bay. Các pháo cỡ 406mm trên tàu có thể bắn viên đạn nặng hơn 1 tấn với đầu đạn có khả năng xuyên giáp, tầm bắn 37 km. Trên chiến trường Việt Nam, tổng cộng con tàu này đã bắn hơn 5600 quả đạn pháo 406 mm. Mỗi quả đạn 406 mm khối lượng ở phiên bản thuốc nổ cao đạt 861 kg và tổng chiều dài hơn 1625 mm. Tuy nhiên, quân giải phóng đã mưu trí, quyết đánh trả con tàu này, không cho phép nó tung hoành trong chiến tranh Việt Nam. Ngày 28/10/1968, tại vùng biển Vĩnh Linh, USS New Jersey bị trúng đạn pháo 130mm của Tiểu đoàn 21, Trung đoàn 204, Quân đội nhân dân Việt Nam. Tới cuối năm 1969, thiết giáp hạm New Jersey được đưa vào cảng sửa chữa, sau đó được đưa vào kho vũ khí dự bị của Hải quân Mỹ, chính thức kết thúc thời kỳ tham chiến ở Việt Nam. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi tham chiến, thiết giáp hạm New Jersey đã khai hỏa 5688 quả đạn pháo cỡ 406mm và gần 15.000 quả đạn pháo cỡ 127mm. Không phải tất cả những quả đạn khổng lồ này đều phát nổ, một số quả, như trong các bức ảnh, vẫn nằm trong lòng đất cho đến ngày nay, một lời nhắc nhở về cuộc chiến tàn khốc đã kết thúc cách đây 41 năm. Tới năm 1989, thiết giáp hạm này lại một lần nữa ra khơi, tham gia chiến tranh vùng Vịnh và nội chiến Lebanon. Vào năm 2001, con tàu cuối cùng đã bị loại biên và biến thành một viện bảo tàng nổi. Nguồn ảnh: Pinterest. Thiết giáp hạm New Jersey của Hải quân Mỹ tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn: USNV.

