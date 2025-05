Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga ở Donbass bắt đầu

Ngày 30/4, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 1.162. Mặc dù Điện Kremlin đã đưa ra đề xuất ngừng bắn trong 72 giờ vào Ngày Chiến thắng 9/5, nhưng Nhà Trắng cho biết họ hy vọng có một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn; trong khi Kiev hy vọng lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 30 ngày. Do đó, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga và Ukraine vẫn tiếp tục giao tranh ác liệt; có thể nhận thấy có ba thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên, quân đội Nga đã phát động trận chiến quyết định ở Donbass; nơi được coi là chiến trường trung tâm, có tính chất quyết định của cả hai bên. Vào ngày 28/4, theo hướng Seversk ở phía bắc Donbass, nơi vốn “im ắng” từ lâu, Cụm quân phía Nam của Quân đội Nga (RFAF), bất ngờ phát động một cuộc tấn công dữ dội từ đầu cầu Bilogorivka về phía tây, dọc theo sông Siverskyi Donetsk, tiến thẳng đến làng Grigrivka trên bờ nam con sông này và chiếm các điểm cao có giá trị chiến thuật ở Núi Trắng, cách thành phố Seversk không xa. Vì phía bắc của làng Grigrivka là một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, trải dọc theo sông Siverskyi Donetsk lên phía Bắc, nên quân đội Ukraine (AFU) đã đóng quân ở đây trong một thời gian dài. Do đó, để bảo vệ sườn cho cuộc tấn công vào bờ nam, RFAF cũng đã mở cuộc tấn công vào bờ bắc sông Siverskyi Donetsk, phá hủy hai cứ điểm của quân Ukraine trong khu rừng nguyên sinh. Ngoài ra, do AFU hiện đang kiểm soát các điểm cao ở Núi Trắng phía đông nam làng Grigrivka, nên cả quân đội Nga và Ukraine đã giao tranh ở khu vực này trong ba năm qua. Trên thực tế, RFAF cũng chỉ mới chiếm được làng Bilogorivka, ở phía đông bắc Núi Trắng cách đây một tuần. Theo một số thông tin, hiện vẫn còn có khoảng 20 lính Ukraine ẩn náu trong tầng hầm nhà dân ở làng Belogorivka và không đầu hàng. Để tránh thương vong không đáng có, RFAF đã không mở các cuộc tấn công lớn vào khu vực này trong mấy ngày qua, mà chỉ tổ chức bao vây và tấn công số quân Ukraine này, bằng UAV FPV và hỏa lực súng cối. Sau một số ngày làm công tác chuẩn bị chiến đấu, RFAF đã phát động cuộc tấn công dữ dội vào các điểm cao ở Núi Trắng. Nếu quân Nga có thể chiếm được các điểm cao có giá trị chiến thuật của khu vực này, không chỉ quân Ukraine ở cứ điểm Grigorivka sẽ buộc phải rút lui về Seversk, mà cả Serebrianka ở phía bắc Seversk, Verkhnokamyanske ở phía đông, và thậm chí cả thành phố Seversk cũng sẽ bị hỏa lực của quân Nga bao phủ. Do Seversk là cánh cửa bảo vệ cho khi đô thị Slavyansk-Kramatorsk, thành trì lớn nhất của Ukraine còn lại ở khu vực Donbass, nên cuộc tấn công của quân đội Nga vào Núi Trắng, có lẽ là đòn mở màn cho chiến dịch quyết định ở Donbass. Tiếp đến là việc RFAF tiếp tục mở rộng vị trí đầu cầu ở phía bắc sông Oskol. Ngày 28/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Cụm quân phía Tây RFAF, đã chiếm được làng Kamyanka ở bờ tây sông Oskol. Ngôi làng cách biên giới Nga-Ukraine chưa đầy 9 km. Ngay từ đầu tháng 4, RFAF đã tấn công các vị trí bên ngoài của cứ điểm này; tuy nhiên, do AFU liên tục điều quân tiếp viện, nên hai bên đã giao tranh tại đây gần 30 ngày, trước khi RFAF tuyên bố đã chiếm được thành công cứ điểm lớn này của Ukraine. Sau khi chiếm được cứ điểm này, quân đội Nga không chỉ mở rộng vị trí đầu cầu ở bờ tây Oskol, đe dọa cả Kharkov và Volchansk cùng lúc; mà còn đập tan hoàn toàn nỗ lực đột nhập vào lãnh thổ Nga theo hướng Kamyanka của AFU. Thứ ba là việc Nhà Trắng không cho phép Australia tặng xe tăng M1A1 cũ cho Ukraine. Vào ngày 28/4, trang Topwar cho biết, 59 xe tăng M1A1 Abrams, đã bị quân đội Australia loại biên, định tặng cho Ukraine, nhưng hiện vẫn đang bị gỉ sét tại một căn cứ quân sự của Australia. Lý do vì Nhà Trắng không cho phép Australia xuất khẩu những chiếc xe tăng có nguồn gốc từ Mỹ sang Ukraine và từ chối cấp cho Australia giấy phép tái xuất khẩu. Ngoài ra, xét đến việc vận chuyển những chiếc xe tăng cũ này đến Ukraine, sẽ khiến Australia tốn rất nhiều chi phí vận chuyển và số xe tăng này không phát huy được tính năng trên chiến trường Ukraine, nên đã làm Australia phải xem xét lại quyết định. Tất nhiên, Australia không muốn thừa nhận rằng, lớp giáp bề mặt của loại xe tăng này quá mỏng, nên có thể dễ dàng bị UAV FPV phá hủy. Trong khi AFU ở tuyến đầu, đang tuyệt vọng chống trả cuộc tấn công toàn diện của RFAF trên chiến tuyến dài hơn 1.500 km, họ nhận được tin tức rất đáng buồn từ phía sau; vào ngày 28/4, Phó Tổng thống Mỹ Vance tuyên bố công khai rằng, việc tiếp tục xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến sự sụp đổ của xã hội các nước tham chiến. Mặc dù không chỉ rõ Ukraine hay là Nga sẽ sụp đổ, ông Vance nhấn mạnh rằng, cơ cấu dân số của Nga và Ukraine là một "cơn ác mộng". Hơn nữa, ông tin rằng, nếu cuộc xung đột kéo dài thêm nhiều năm nữa, nó có thể gây ra hàng triệu thương vong và có thể đưa nhân loại vào chiến tranh hạt nhân. (nguồn ảnh TASS, Kyiv Post, Sputnik).

