5 quả tên lửa phóng vào phi trường Kabul đã bị Mỹ đánh chặn

Theo thông tin được hãng thông tấn Reuters đăng tải, ít nhất 5 tên lửa nhắm vào phi trường quốc tế Kabul đã bị đánh chặn. Ngoài ra, cũng theo nguồn tin của hãng Reuters, ít nhất đã có thêm 2 vụ nổ xảy ra gần sân bay quốc tế này vào tối qua theo giờ địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc mới đây cũng đã xác nhận, một máy bay không người lái của lực lượng này đã bị tấn công, nhiều khả năng vụ tấn công được tổ chức bởi các tay súng của tổ chức khủng bố IS. Cách đây ít ngày, vào hôm 27/8, trung tâm chỉ huy Mỹ cho biết quân đội nước này đã tung nhiều đợt không kích, với mục tiêu chính nhắm vào tổ chức khủng bố hồi giáo IS, tại tỉnh Nangarhar. Cuộc không kích của Mỹ nhằm trả đũa cho một loạt các vụ nổ được IS tiến hành trước đó một ngày, giết chết ít nhất 200 người, bao gồm cả thường dân Afghanistan, binh lính Mỹ và hai công dân Anh. Phản ứng sau chuỗi vụ đánh bom liều chết gây thiệt hại kinh khủng về nhân mạng tại Kabul, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định "sẽ bắt chúng phải trả giá". Tình hình tại phi trường quốc tế Kabul trong những giờ khắc cuối cùng, trước khi hạn chót 31/8 của Taliban có hiệu lực, đang hết sức căng thẳng. Nhiều hình ảnh được ghi lại cho biết, đám đông hàng chục nghìn người vẫn đang hỗn loạn bên ngoài sân bay, mong chờ có một tấm vé rời khỏi đất nước dưới ách thống trị của Taliban. Thậm chí, nhiều người đã gửi gắm những đứa con còn đỏ hỏn của mình cho binh lính Mỹ, cầu mong một tương lai tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ này, khi mà bố mẹ chúng chắc chắn không thuộc diện được di tản. Bên trong sân bay, quân đội Mỹ cùng nhiều lực lượng lính đánh thuê, quân đội từ nhiều quốc gia khác, vẫn đang gấp rút tiến hành các chuyến bay di tản để đưa công dân và những người Afghanistan dễ bị tổn thương, ra nước ngoài tị nạn. Cách đây ít ngày, Mỹ đã khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành di tản kể cả sau hạn chót 31/8, cho tới khi những công dân Mỹ cuối cùng được đưa ra khỏi quốc gia này. Tuy nhiên trước sự đe dọa của Taliban, kèm theo đó là việc phi trường Kabul giờ đang trở thành "mục tiêu chiến lược" của khủng bố IS, rất có thể Mỹ sẽ phải xem xét lại việc cố chấp bám trụ tại sân bay này, sau khi hạn chót trôi qua. Nguồn ảnh: Pinterest. Sân bay Kabul trở nên hỗn loạn kể từ sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô của Afghanistan, tình hình đã trở nên không thể kiểm soát kể từ sau khi IS đánh bom liều chết vào sân bay này. Nguồn: Wion.



