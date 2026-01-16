Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao Isca Augusta là pháo đài La Mã mạnh nhất nước Anh?

Kho tri thức

Vì sao Isca Augusta là pháo đài La Mã mạnh nhất nước Anh?

Isca Augusta là một trong những pháo đài La Mã quan trọng nhất tại Britannia (nước Anh ngày nay), phản ánh quyền lực quân sự và tổ chức đế chế cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Trung tâm quân sự lớn của La Mã ở xứ Wales. Isca Augusta, ngày nay nằm dưới thành phố Caerleon, được xây dựng vào khoảng năm 75 SCN như căn cứ chính của Quân đoàn II Augusta, kiểm soát toàn bộ miền Nam xứ Wales. Ảnh: heritagedaily.com.
Trung tâm quân sự lớn của La Mã ở xứ Wales. Isca Augusta, ngày nay nằm dưới thành phố Caerleon, được xây dựng vào khoảng năm 75 SCN như căn cứ chính của Quân đoàn II Augusta, kiểm soát toàn bộ miền Nam xứ Wales. Ảnh: heritagedaily.com.
Pháo đài gắn liền với cuộc chinh phục Britannia. Từ Isca Augusta, quân La Mã tổ chức các chiến dịch đàn áp và kiểm soát các bộ tộc Celt bản địa, đặc biệt là người Silures nổi tiếng thiện chiến. Ảnh: heritagedaily.com.
Pháo đài gắn liền với cuộc chinh phục Britannia. Từ Isca Augusta, quân La Mã tổ chức các chiến dịch đàn áp và kiểm soát các bộ tộc Celt bản địa, đặc biệt là người Silures nổi tiếng thiện chiến. Ảnh: heritagedaily.com.
Có quy mô như một thành phố thu nhỏ. Pháo đài bao gồm doanh trại, nhà kho, xưởng rèn, bệnh xá, nhà tắm công cộng và cả khu sinh hoạt cho binh lính, thể hiện sự tự cung tự cấp của quân đội La Mã. Ảnh: historic-uk.com.
Có quy mô như một thành phố thu nhỏ. Pháo đài bao gồm doanh trại, nhà kho, xưởng rèn, bệnh xá, nhà tắm công cộng và cả khu sinh hoạt cho binh lính, thể hiện sự tự cung tự cấp của quân đội La Mã. Ảnh: historic-uk.com.
Đấu trường quân sự hiếm hoi còn bảo tồn. Isca Augusta sở hữu một đấu trường lớn, nơi binh lính luyện tập chiến đấu và tổ chức các trò giải trí mang tính quân sự, hiện là một trong những đấu trường La Mã được bảo tồn tốt nhất tại Anh. Ảnh: heritagedaily.com.
Đấu trường quân sự hiếm hoi còn bảo tồn. Isca Augusta sở hữu một đấu trường lớn, nơi binh lính luyện tập chiến đấu và tổ chức các trò giải trí mang tính quân sự, hiện là một trong những đấu trường La Mã được bảo tồn tốt nhất tại Anh. Ảnh: heritagedaily.com.
Hệ thống phòng thủ được xây dựng cực kỳ kiên cố. Tường đá dày, hào nước sâu và cổng thành ở vị trí chiến lược cho thấy Isca Augusta được thiết kế để chịu đựng các cuộc tấn công kéo dài, phản ánh kinh nghiệm quân sự La Mã. Ảnh: wikimedia.org.
Hệ thống phòng thủ được xây dựng cực kỳ kiên cố. Tường đá dày, hào nước sâu và cổng thành ở vị trí chiến lược cho thấy Isca Augusta được thiết kế để chịu đựng các cuộc tấn công kéo dài, phản ánh kinh nghiệm quân sự La Mã. Ảnh: wikimedia.org.
Dấu tích đời sống binh sĩ còn rất phong phú. Các hiện vật như giày da, vũ khí, bia mộ, đồ gốm và bảng khắc tên quân đoàn cho phép tái hiện sinh hoạt hằng ngày của lính La Mã cách đây gần 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Dấu tích đời sống binh sĩ còn rất phong phú. Các hiện vật như giày da, vũ khí, bia mộ, đồ gốm và bảng khắc tên quân đoàn cho phép tái hiện sinh hoạt hằng ngày của lính La Mã cách đây gần 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành đô thị địa phương. Sau khi quân La Mã rút đi, khu vực xung quanh Isca Augusta vẫn tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho Caerleon trung cổ và hiện đại. Ảnh: romeartlover.it.
Ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành đô thị địa phương. Sau khi quân La Mã rút đi, khu vực xung quanh Isca Augusta vẫn tiếp tục phát triển, trở thành nền tảng cho Caerleon trung cổ và hiện đại. Ảnh: romeartlover.it.
Là kho tư liệu quý cho khảo cổ học La Mã. Isca Augusta cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng về tổ chức quân đội, kỹ thuật xây dựng và quá trình La Mã hóa tại Britannia, góp phần làm sáng tỏ lịch sử đế chế La Mã ở Anh. Ảnh: romeartlover.it.
Là kho tư liệu quý cho khảo cổ học La Mã. Isca Augusta cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng về tổ chức quân đội, kỹ thuật xây dựng và quá trình La Mã hóa tại Britannia, góp phần làm sáng tỏ lịch sử đế chế La Mã ở Anh. Ảnh: romeartlover.it.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Pháo đài La Mã Isca Augusta #Chinh phục Britannia #Lịch sử quân sự La Mã #Hệ thống phòng thủ cổ đại #Sinh hoạt binh lính La Mã #Ảnh hưởng đô thị Caerleon

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT