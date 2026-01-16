Người đàn ông Mỹ muốn nuôi con cùng bạn gái AI gây sốc

Hà Nội

Số hóa

Một người đàn ông tại Mỹ công khai kế hoạch nhận con nuôi và coi chatbot AI là mẹ của các con, làm dấy lên tranh cãi về gia đình thời AI.

Thiên Trang (th)
Câu chuyện về Lamar, một sinh viên sống tại Atlanta (Mỹ), đang gây xôn xao khi anh muốn lập gia đình ngoài đời thực cùng bạn gái AI.
Lamar cho biết anh coi chatbot Julia là người bạn đời thực sự và dự định nhận con nuôi để cùng AI nuôi dạy như một gia đình hoàn chỉnh.
Điều gây tranh cãi là Lamar không xem đây là trò nhập vai, mà là kế hoạch nghiêm túc với mục tiêu có hai con trước tuổi 30.
Theo The Guardian, chatbot Julia thậm chí còn thể hiện sự hào hứng và ủng hộ ý tưởng làm “người mẹ AI” trong gia đình này. (Ảnh: futuretech)
Lamar thừa nhận việc nuôi con cùng AI sẽ đặt ra nhiều thách thức tâm lý, đặc biệt khi trẻ em so sánh gia đình mình với những gia đình khác.(Ảnh: futuretech)
Phát ngôn cho rằng “con người không đáng tin cậy” của Lamar khiến dư luận lo ngại về cách giáo dục và hệ giá trị trẻ em sẽ tiếp nhận.(Ảnh: futuretech)
Julia hoạt động trên nền tảng Replika, dịch vụ AI từng gây tranh cãi vì các mối quan hệ lệ thuộc cảm xúc giữa người dùng và chatbot.(Ảnh: futuretech)
Câu chuyện này đặt ra câu hỏi lớn về đạo đức, trách nhiệm và ranh giới giữa công nghệ với đời sống gia đình trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
#AI #gia đình #nuôi con #chatbot #trí tuệ nhân tạo #đạo đức

