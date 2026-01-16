Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện đang đẩy nhanh quá trình tuyển nhân sự tại Hưng Yên – nơi đặt tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô Trung Quốc đầu tiên của tại Việt Nam.

Video: Dự án Nhà máy sản xuất ôtô Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Theo ghi nhận, Công ty Cổ phần Ô tô GEL-O&J (Omoda & Jaecoo Việt Nam) đang đẩy nhanh quá trình tuyển dụng kỹ sư, công nhân và chuyên gia kỹ thuật tại Hưng Yên – nơi đặt tổ hợp nhà máy sản xuất xe ô tô Trung Quốc đầu tiên của tại Việt Nam. Song song với đó, tiến độ xây dựng nhà máy cũng đang được đảm bảo đúng kế hoạch, với hạng mục thi công ​​phần khung thép của nhà xưởng đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2026.

Tuyển dụng diện rộng – Hưng Yên là “trung tâm đào tạo nhân lực sản xuất mới”

Khác với nhiều dự án chỉ ưu tiên khâu xây dựng hạ tầng, Omoda & Jaecoo chọn đi song hành: xây nhà máy và “xây người” cùng lúc. Gần đây, doanh nghiệp liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng hàng trăm vị trí kỹ sư cơ khí, điện – điện tử, kỹ thuật ô tô, công nhân lành nghề và chuyên viên vận hành tại khu vực Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Omoda & Jaecoo tăng tốc, chuẩn bị vận hành nhà máy ôtô đầu tiên ở Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là một phần đội ngũ được tuyển chọn sẽ được cử sang Trung Quốc tham gia đào tạo trực tiếp tại các nhà máy hiện hữu của Tập đoàn Chery. Sau giai đoạn huấn luyện, họ sẽ trở về giữ vai trò nòng cốt trong quá trình vận hành dây chuyền sản xuất – lắp ráp tại Việt Nam.

“Chúng tôi không chỉ đào tạo tay nghề, mà còn truyền đạt tư duy sản xuất xanh, tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực toàn cầu ngay từ đầu. Đây sẽ là thế hệ kỹ sư mang bản sắc Việt Nam, nhưng đủ năng lực vận hành một nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn thế giới.” – ông Simon Liu, Tổng Giám đốc Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ.

Nhà máy được thi công đúng tiến độ – Bước gần hơn đến mục tiêu nội địa hóa sản xuất

Tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên, công trường nhà máy Omoda & Jaecoo đang vận hành sôi động. Theo kế hoạch, giai đoạn dựng khung thép của nhà xưởng lắp ráp chính sẽ hoàn tất trong tháng 1/2026 – tạo nền móng quan trọng để chuyển sang các bước tiếp theo như hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt thiết bị và vận hành thử.

Dự án có quy mô trên 380.000 m², công suất giai đoạn đầu đạt 120.000 xe/năm.

Dự án có quy mô trên 380.000 m², công suất giai đoạn đầu đạt 120.000 xe/năm. Đây sẽ là tổ hợp tích hợp sản xuất các dòng xe xăng, hybrid và điện trên cùng một hệ thống – đáp ứng linh hoạt xu hướng dịch chuyển sang năng lượng sạch.

Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch: Tiêu chuẩn ESG cho tương lai bền vững

Điểm đặc biệt của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô hay công nghệ sản xuất, mà còn ở định hướng phát triển theo tiêu chuẩn ESG – mô hình “Nhà máy xanh – Hệ sinh thái sạch”. Omoda & Jaecoo áp dụng hàng loạt giải pháp nhằm tối ưu tài nguyên và giảm phát thải như: hệ thống điện mặt trời áp mái, thu gom nước mưa, xử lý nước thải tuần hoàn, sử dụng vật liệu tái chế và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Nhà máy sản xuất ôtô Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho ngành công nghiệp ô tô xanh tại Việt Nam trong tương lai.

Kết hợp với công nghệ vận hành thông minh, nhà máy được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho ngành công nghiệp ô tô xanh tại Việt Nam trong tương lai.

Sẵn sàng vận hành – Sẵn sàng cho tương lai

Việc song hành giữa xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn lực nhân sự không chỉ giúp Omoda & Jaecoo rút ngắn thời gian vận hành sau khi hoàn thiện nhà máy, mà còn đặt nền tảng vận hành ổn định, chất lượng ngay từ năm đầu tiên.

Với chiến lược đầu tư bài bản và cam kết nội địa hóa sâu rộng, Omoda & Jaecoo đang thể hiện rõ thông điệp: “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết hành động, thể hiện ở từng viên gạch, từng kỹ sư, từng sản phẩm lăn bánh từ tổ hợp sản xuất này.