PlayStation đóng cửa Dark Outlaw Games

PlayStation đóng cửa Dark Outlaw Games

PlayStation bất ngờ đóng cửa Dark Outlaw Games sau chưa đầy một năm hoạt động, kéo theo khoảng 50 nhân sự mảng mobile bị cắt giảm.

Thiên Trang (TH)
PlayStation Studios vừa xác nhận đóng cửa Dark Outlaw Games, studio được thành lập chưa đầy một năm dưới sự dẫn dắt của Jason Blundell.
PlayStation Studios vừa xác nhận đóng cửa Dark Outlaw Games, studio được thành lập chưa đầy một năm dưới sự dẫn dắt của Jason Blundell.
Blundell từng là nhân vật chủ chốt trong dòng Call of Duty và đồng sáng lập Deviation Games, nhưng cả hai studio đều sớm bị giải thể.
Blundell từng là nhân vật chủ chốt trong dòng Call of Duty và đồng sáng lập Deviation Games, nhưng cả hai studio đều sớm bị giải thể.
Dark Outlaw Games mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển dự án đầu tay thì PlayStation quyết định dừng lại.
Dark Outlaw Games mới chỉ ở giai đoạn đầu phát triển dự án đầu tay thì PlayStation quyết định dừng lại.
Việc đóng cửa kéo theo khoảng 50 nhân sự mảng mobile tại Mỹ và Anh bị sa thải, theo Bloomberg’s Jason Schreier.
Việc đóng cửa kéo theo khoảng 50 nhân sự mảng mobile tại Mỹ và Anh bị sa thải, theo Bloomberg’s Jason Schreier.
Đây được cho là một phần trong chiến lược rút lui khỏi thị trường game mobile của PlayStation, tập trung vào các dự án lớn hơn.
Đây được cho là một phần trong chiến lược rút lui khỏi thị trường game mobile của PlayStation, tập trung vào các dự án lớn hơn.
Ngoài một số tựa game như MLB The Show Mobile và Ratchet &amp; Clank: Ranger Rumble, PlayStation sẽ thu hẹp đáng kể mảng này.
Ngoài một số tựa game như MLB The Show Mobile và Ratchet & Clank: Ranger Rumble, PlayStation sẽ thu hẹp đáng kể mảng này.
Sony và PlayStation chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định gây chú ý này.
Sony và PlayStation chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định gây chú ý này.
Sự việc diễn ra cùng ngày Epic Games thông báo sa thải hơn 1.000 nhân viên, cho thấy ngành game đang đối mặt nhiều biến động.
Sự việc diễn ra cùng ngày Epic Games thông báo sa thải hơn 1.000 nhân viên, cho thấy ngành game đang đối mặt nhiều biến động.
Thiên Trang (TH)
