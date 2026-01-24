Hà Nội

Điểm chung giữa ca sĩ Phương Mỹ Chi - rapper Pháo

Giải trí

Phương Mỹ Chi - Pháo có nhiều điểm chung thú vị, từ xuất phát điểm sự nghiệp đến cá tính nghệ thuật. Cả hai hiện tại còn có tình bạn đẹp.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi (phải) - rapper Pháo đều sinh năm 2003, cùng bước ra từ gameshow âm nhạc.
Phương Mỹ Chi được biết đến từ Giọng hát Việt nhí 2013, còn Pháo gây chú ý khi tham gia King of Rap 2020.
Phương Mỹ Chi và Pháo đều đã có bài hát nổi bật. Cụ thể, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn với các ca khúc như Quê em mùa nước lũ, Bóng phù hoa, Pháo sở hữu bản hit Hai phút hơn.
Phong cách âm nhạc của Phương Mỹ Chi và Pháo đều mang bản sắc riêng.
Cụ thể, Phương Mỹ Chi theo đuổi hướng đi kết hợp âm nhạc truyền thống với hiện đại. Trong khi đó, Pháo gây ấn tượng với rap cá tính. Cả hai đều không bị hòa lẫn trong thị trường âm nhạc.
Pháo và Phương Mỹ Chi đều lấn sân diễn xuất. Cụ thể, Phương Mỹ Chi đóng các phim: Mùa hè 1999, Tiệm hoa dì ghẻ, Nhà gia tiên. Pháo tham gia phim Thỏ ơi (dự kiến ra rạp vào Tết Nguyên đán 2026).
Phương Mỹ Chi và Pháo cùng góp mặt trên không ít sân khấu âm nhạc.
Phương Mỹ Chi và Pháo có tình bạn đẹp trong showbiz. Hai nữ ca sĩ thể hiện sự thân thiết qua cách tương tác vui vẻ, ủng hộ dự án của nhau trên mạng xã hội.
Khi Pháo tham gia dự án phim Thỏ ơi, Phương Mỹ Chi hài hước nhắc nhở bạn thân: "Dù đi đóng phim có rất nhiều người đẹp nhưng phải biết ai là người đẹp nhất nha Thỏ ơi".
