Điểm chung giữa ca sĩ Phương Mỹ Chi - rapper Pháo

Phương Mỹ Chi - Pháo có nhiều điểm chung thú vị, từ xuất phát điểm sự nghiệp đến cá tính nghệ thuật. Cả hai hiện tại còn có tình bạn đẹp.
Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, bộ ảnh mừng sinh nhật mới đây của Trân Trần một lần nữa khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.
Trong loạt ảnh mới, Hoàng Minh Ngọc xuất hiện đầy lạ lẫm và cuốn hút trong hình tượng một 'mợ hai' quyền quý trong tà áo dài, thả dáng bên bờ hồ Gươm cổ kính.
Chẳng cần lên đồ cầu kỳ, Võ Ngọc Trân vẫn gây bão mạng xã hội với vòng eo 'vô thực' và nhan sắc chuẩn búp bê sống trong những hoạt động thường nhật.
Tháng 8/2025, người mẫu Lê Thu Trang kết hôn. Hiện tại, cô được chồng san sẻ việc chăm sóc con gái đầu lòng.
Toyota Motor Philippines đã chính thức cho ra mắt Toyota RAV4 2026, hiện mẫu xe này đã xuất hiện trong danh sách xe điện và ngày mở bán dự đoán không xa.
Jun Vũ chính thức gia nhập đường đua áo dài Tết 2026, hóa thân thành nàng thơ với bộ ảnh xuống phố đầy ngọt ngào và đậm chất hoài niệm.
Các nhà khảo cổ phát hiện 16 chiếc thuyền độc mộc cổ đại ở Wisconsin, một số chiếc còn cổ hơn cả Kim tự tháp Giza.
Sharovipteryx là sinh vật tiền sử kỳ lạ, thách thức mọi hình dung quen thuộc về sự tiến hóa của khả năng bay lượn.
Nắm bắt thị hiếu năm Ngọ, một chủ vườn ở TP HCM giới thiệu ra thị trường sản phẩm bonsai dừa tạo hình ngựa thiên thần độc đáo với đôi cánh làm từ gáo dừa.
Thả dáng trong thiết kế corset cắt xẻ táo bạo, hot girl Mai Hà Hoàng Yến khiến ai cũng phải xuýt xoa với bộ ảnh thả dáng trên phố đầy ấn tượng.
Đăng tải loạt ảnh gợi cảm khi ra mắt phim mới, diễn viên Lan Phương cho biết, cô quay phim vào giai đoạn khó khăn nhất của bản thân.
Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (hiện là phường Trấn Biên, Đồng Nai) đang tăng tốc thi công, đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước Tết.
Vừa trở về sau chuyến thăm bạn trai Việt kiều, Louis Phạm gây chú ý khi khoe nhan sắc thăng hạng trong sắc đỏ rực rỡ của tà áo dài truyền thống.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý điềm đạm, khôn ngoan khi giải quyết công việc và gặp may mắn khi đầu tư.
Năm đầu tiên đón Tết bên chồng thiếu gia, Hoa hậu Đỗ Hà làm mới không gian sống bằng những bình hoa xinh xắn, đặt khắp các góc nhà.
Bắc Kinh hấp dẫn du khách như một “bảo tàng ẩm thực sống”, nơi các món ăn vặt truyền thống trăm năm tuổi hòa nhịp cùng đời sống hiện đại của thủ đô Trung Quốc.
Yugi Kiều Oanh với màn hóa thân Veera Thất Sát - Thượng Sinh hút hồn đến mức gây 'sát thương chuẩn' ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mới đây, diễn viên Vân Trang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cận gương mặt, tự tin khoe làn da căng bóng, mịn màng.
Quầng thâm dưới mắt không chỉ do thiếu ngủ mà còn liên quan đến dinh dưỡng. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin, chất chống oxy hóa giúp da sáng khỏe từ bên trong.
Vườn quốc gia Thungyai-Huai Kha Khaeng (Thái Lan) là vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, lưu giữ đa dạng sinh học và giá trị sinh thái đặc biệt của Đông Nam Á.