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Nhà Khoa học - Vusta News

Phụ nữ VUSTA: Tự tin tỏa sáng và làm chủ hạnh phúc

Sáng ngày 20/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức đã tổ chức Chương trình chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo DT/ Vusta

Sự kiện là dịp tôn vinh nét đẹp của đội ngũ nữ cán bộ, người lao động VUSTA, đồng thời lan tỏa những thông điệp truyền cảm hứng về hành trình tự tin, hạnh phúc của phụ nữ.

Chương trình có sự tham dự của PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA; GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch VUSTA; Tổng Thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến; lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn của VUSTA, Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AID, Nhà Xuất bản Tri thức.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu chúc mừng tại chương trình
PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu chúc mừng tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA đã gửi những lời chúc mừng ấm áp và trân trọng nhất tới toàn thể nữ cán bộ, người lao động VUSTA. Nhấn mạnh đặc thù môi trường công tác, PGS.TS Phạm Ngọc Linh nhận định: Khoa học và công nghệ là lĩnh vực đòi hỏi sự bền bỉ, tính chuẩn xác và tư duy chiều sâu. Tại “ngôi nhà chung” VUSTA, phái đẹp hiện đảm nhiệm các vị trí quan trọng từ tư vấn, phản biện xã hội, điều phối hợp tác đối ngoại đến quản lý các nhiệm vụ chuyên môn. Bằng sự linh hoạt, khéo léo, chị em vừa là những cán bộ tận tụy, đóng góp vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, vừa làm tròn thiên chức xây dựng tổ ấm gia đình chu toàn.

“Phụ nữ VUSTA đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc chung đoàn kết, gắn bó và giàu năng lượng sáng tạo. Chúc các nữ cán bộ của chúng ta luôn giữ trọn nét duyên dáng, trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam, không ngừng gặt hái thành công và luôn trọn vẹn hạnh phúc”, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh.

Chương trình mở màn ấn tượng với tiết mục khúc song ca &quot;Tình anh&quot; đầy cảm xúc do chị Thu Huyền và anh Minh Thuận thể hiện
Chương trình mở màn ấn tượng với tiết mục khúc song ca "Tình anh" đầy cảm xúc do chị Thu Huyền và anh Minh Thuận thể hiện

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm và tạo nên bầu không khí hào hứng cho chương trình là chuyên đề “Phụ nữ tự tin để Hạnh phúc” qua phần chia sẻ của Nhà báo, Chuyên gia tư vấn chiến lược truyền thông Trần Toản. Bằng phong cách trò chuyện cởi mở, dí dỏm và truyền cảm hứng tích cực, diễn giả Trần Toản mở đầu bằng việc thấu cảm sâu sắc với nhịp sống bận rộn của phụ nữ hiện đại, đặc biệt là những người làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học. Giữa guồng quay của công việc chuyên môn và trách nhiệm gia đình, phụ nữ rất dễ bị cuốn vào áp lực mà quên đi việc chăm sóc, tạo cân bằng cho chính mình.

Theo diễn giả, hạnh phúc không phải là một đích đến xa xôi hay sự so sánh với chuẩn mực của người khác, mà bắt nguồn từ sự thấu hiểu và tự tin vào giá trị nội tại. Chuyên đề đã gợi mở những phương pháp thực tế để phái đẹp biết cách cân bằng cảm xúc, tái tạo năng lượng tích cực và chủ động làm chủ cuộc sống. Bên cạnh đó, diễn giả cũng chia sẻ những góc nhìn tinh tế về nghệ thuật định hình phong cách cá nhân, giúp mỗi nữ cán bộ thêm tự tin, rạng rỡ trong mọi môi trường, bối cảnh.

Nhà báo, Chuyên gia tư vấn chiến lược truyền thông Trần Toản - Diễn giả của chương trình
Nhà báo, Chuyên gia tư vấn chiến lược truyền thông Trần Toản - Diễn giả của chương trình
Chị em VUSTA rạng rỡ trong ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam
Chị em VUSTA rạng rỡ trong ngày dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Không khí hội trường thêm phần rộn rã qua phần chia sẻ cởi mở của phái nam, bên cạnh việc gửi tới chị em những lời chúc ấm áp, các anh đã chia sẻ đầy hóm hỉnh, chân thành từ góc nhìn của người chồng về sự tự tin và “quyền lực mềm” của người phụ nữ trong gia đình.

GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch VUSTA chia sẻ tại chương trình
GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch VUSTA chia sẻ tại chương trình
Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ chia sẻ tại chương trình
Chánh Văn phòng VUSTA Phạm Hữu Duệ chia sẻ tại chương trình
Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức VUSTA chia sẻ tại chương trình
Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức VUSTA chia sẻ tại chương trình
Chương trình đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo VUSTA, tiếp thêm động lực để phụ nữ VUSTA tiếp tục cống hiến và tỏa sáng
Chương trình đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo VUSTA, tiếp thêm động lực để phụ nữ VUSTA tiếp tục cống hiến và tỏa sáng
vusta.vn
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#Phụ nữ VUSTA #VUSTA #phụ nữ Việt Nam

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