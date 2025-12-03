Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm đất nước Cuba tươi đẹp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chân thành cảm ơn sự đón tiếp “như anh em một nhà” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã dành cho Đoàn, đặc biệt đúng vào ngày hai nước kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), đồng thời, trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới đồng chí Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Cuba.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi tình cảm đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình Cuba và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn mà nhân dân Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba đứng đầu là Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, với tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro và Raul Castro, Nhân dân Cuba anh em sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, bảo vệ vững chắc thánh quả cách mạng và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam và kết quả triển khai đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng lần đầu tiên tới thăm Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp Cách mạng của nhân dân Cuba. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh chuyến thăm thể hiện rõ tính chất đặc biệt, lâu dài, tin cậy cao và đoàn kết hữu nghị hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Ôn lại những ấn tượng và kết quả tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 vừa qua, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba chúc mừng những thành tựu chính trị - đối ngoại, kinh tế - xã hội nổi bật Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế. Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam thể hiện trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, qua đó cho thấy sự tin tưởng của đông đảo nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam về tương lai đất nước.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Nhân dân Cuba, trong đó có việc Việt Nam đã trao cho Cuba số tiền vận động của Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và khởi công Dự án nhà máy năng lượng tái tạo tại huyện Vista Alegre, tỉnh Mayabenque, thể hiện sự thấu hiểu, đồng lòng, kề vai sát cánh của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Cenel đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba, qua đó, triển khai hiệu quả, thiết thực các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước. Chủ tịch Miguel Diaz-Cenel khẳng định, Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng sự hiện diện và tăng cường hoạt động tại Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel Bermudez nhất trí về việc hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và gắn bó giữa Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước; duy trì thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác. Hai bên cũng dành thời gian trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Cuba là thành viên, nhất là tại Liên Hợp Quốc và Phong trào Không liên kết. Lãnh đạo hai nước chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; mong muốn đón các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam trở lại thăm Cuba vào thời điểm thuận lợi.