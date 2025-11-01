Hà Nội

Đời sống

Phía sau vẻ mạnh mẽ, đàn ông cũng có những tổn thương cần được sẻ chia

Đàn ông thường được xem là người mạnh mẽ, lý trí. Nhưng đằng sau sự kiên cường ấy, họ cũng có những nỗi buồn, áp lực và mong muốn được lắng nghe, thấu hiểu.

Trương Hiền

Trong hôn nhân, người ta thường nói nhiều đến việc phụ nữ cần được thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông. Nhưng ít ai nghĩ rằng, đàn ông – những người vốn được xem là mạnh mẽ và ít nói cũng rất cần được lắng nghe, cần được cảm nhận rằng họ không phải một mình trong cuộc sống gia đình.

Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và cứng rắn, nhiều người đàn ông đang âm thầm chịu đựng những áp lực lớn từ công việc, tài chính, trách nhiệm và cả những tổn thương tinh thần. Khi được thấu hiểu và lắng nghe, họ sẽ trở nên cởi mở hơn, hạnh phúc hơn và tình yêu cũng vì thế mà bền lâu hơn.

z7089747827514-64af891b08f39605f148f886938bd1bb.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đàn ông – những người ít nói nhưng nhiều trăn trở

Trong xã hội hiện nay, nhiều người vẫn tin rằng đàn ông phải mạnh mẽ, phải chịu được mọi thứ. Họ được dạy rằng không nên khóc, không nên than thở, phải luôn là điểm tựa cho người khác. Chính vì vậy, dù trong lòng có buồn bã, mệt mỏi hay tổn thương, họ vẫn chọn cách im lặng.

Không ít người đàn ông phải đối mặt với áp lực tài chính, công việc, trách nhiệm làm chồng, làm cha… Họ sợ mình không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Nhưng thay vì được an ủi hay sẻ chia, nhiều người lại nhận về sự trách móc: “Anh lúc nào cũng im lặng”, “Anh không quan tâm đến em”, “Anh chỉ biết công việc thôi à?”.

Thực ra, họ không vô tâm. Họ chỉ không biết phải nói thế nào để không khiến vợ lo lắng hay thất vọng. Và lâu dần, họ chọn cách giấu cảm xúc, sống trong im lặng, thứ im lặng khiến tình yêu dần trở nên xa cách.

Khi đàn ông cần lắng nghe chứ không cần lời phán xét

Đôi khi, điều mà đàn ông mong muốn nhất không phải là một giải pháp, mà là một người lắng nghe thật lòng. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng như “Em hiểu hôm nay anh mệt rồi”, “Anh cứ nói đi, em lắng nghe đây” cũng đủ khiến họ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu.

Ngược lại, nếu mỗi khi họ bộc bạch nỗi lòng lại nhận về những câu như “Anh yếu đuối quá”, “Có mỗi chuyện này mà than vãn”, “Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ!” thì họ sẽ càng thu mình lại. Khi ấy, họ không chỉ giấu cảm xúc mà còn dần đóng cửa trái tim.

Lắng nghe không có nghĩa là đồng ý với tất cả, mà là hiểu được cảm xúc thật phía sau những lời nói ít ỏi của họ. Chỉ cần người phụ nữ chịu dừng lại một chút, lắng nghe không phán xét, bạn sẽ nhận ra người đàn ông của mình cũng có những tổn thương và mệt mỏi rất con người.

Sự lắng nghe là chìa khóa để giữ hạnh phúc hôn nhân

Khi hai vợ chồng biết lắng nghe nhau, hôn nhân sẽ bớt đi những hiểu lầm và cãi vã. Người đàn ông được lắng nghe sẽ cảm thấy được tôn trọng, được tin tưởng, và từ đó họ cũng trở nên dịu dàng, quan tâm hơn với người bạn đời.

Ngược lại, khi bị phớt lờ hoặc bị coi thường, đàn ông dễ chọn im lặng. Mà im lặng lâu ngày chính là “khoảng cách nguy hiểm” trong hôn nhân. Nhiều cặp đôi từng yêu nhau sâu đậm, nhưng chỉ vì không còn lắng nghe nhau mà dần trở nên xa lạ, lạnh nhạt.

Hôn nhân hạnh phúc không chỉ cần tình yêu, mà còn cần kỹ năng giao tiếp cảm xúc, trong đó, lắng nghe là yếu tố quan trọng nhất. Khi cả hai đều có cơ hội nói ra và được thấu hiểu, mối quan hệ sẽ trở nên cân bằng và vững chắc hơn.

Học cách lắng nghe nhau mỗi ngày

Lắng nghe không khó, chỉ cần một chút thời gian và sự chân thành:

Hãy dành thời gian trò chuyện mỗi ngày. Dù chỉ 10-15 phút buổi tối để hỏi nhau: “Hôm nay anh/em có chuyện gì vui không?”, “Anh/em có gì muốn chia sẻ không?” – những câu hỏi nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm lớn.

Đừng ngắt lời hay phán xét. Khi người kia đang nói, hãy để họ được nói hết, đừng chen ngang hay phủ nhận cảm xúc của họ.

Biết cách thể hiện sự đồng cảm. Một cái nắm tay, một ánh nhìn, hay đơn giản là sự im lặng lắng nghe cũng đủ khiến người kia cảm nhận được sự tin tưởng.

Học cách nói lời cảm ơn. Dù là điều nhỏ, lời cảm ơn khiến đối phương thấy nỗ lực của họ được ghi nhận.

Khi người chồng cảm thấy vợ hiểu mình, họ sẽ không ngại chia sẻ nữa. Và khi vợ được chồng quan tâm lắng nghe, cô ấy cũng sẽ bớt căng thẳng và hạnh phúc hơn. Đó chính là vòng tròn yêu thương, nơi cả hai cùng nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho nhau.

Khi đàn ông được lắng nghe, tình yêu trở nên bình đẳng hơn

Được lắng nghe là một nhu cầu cảm xúc cơ bản của con người, không phân biệt giới tính. Khi người đàn ông được chia sẻ, họ sẽ cảm thấy được trân trọng và có thêm động lực để cố gắng cho gia đình.

Khi ấy, họ không chỉ là người gánh vác trách nhiệm, mà còn là người biết yêu, biết bộc lộ, biết quan tâm. Sự thấu hiểu khiến họ trở nên gần gũi hơn, và tình yêu trong hôn nhân cũng vì thế mà sâu sắc hơn.

Hôn nhân không chỉ là hành trình của hai người yêu nhau, mà còn là hành trình của hai người học cách lắng nghe và thấu hiểu. Phụ nữ cần được chia sẻ, nhưng đàn ông cũng vậy. Khi cả hai cùng biết lắng nghe nhau, hôn nhân không còn là trách nhiệm, mà là nơi để cả hai được là chính mình – được yêu, được an ủi và được bình yên.

