Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn, miễn nhiệm kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tại Quyết định số 2669/QĐ-TTg ngày 9/12/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được điều động về Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh...

Ngày 28/11/2025, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại kỳ họp thứ 28, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, tại Quyết định số 2667/QĐ-TTg ngày 9/12/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, chiều 28/11, tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Trung được điều động nhận nhiệm vụ Phó ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Sau đó, HĐND TP Hà Nội đã họp biểu quyết cho ông Trung thôi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.