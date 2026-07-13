Phát hiện trên sao Diêm vương cũng xảy ra lở đất

Phân tích hình ảnh của tàu New Horizons ghi lại phát hiện đến 6 trận sạt lở lớn đổ xuống những vách đá dốc gần vùng đồng bằng băng nổi tiếng của Diêm Vương.

Sạt lở đất là một đặc điểm địa mạo phổ biến trên bề mặt các thiên thể rắn trong Hệ Mặt Trời.

Các dạng địa hình do quá trình chuyển động khối lượng gây ra đã được ghi nhận trên phần lớn các thiên thể đã được khám phá trong Hệ Mặt Trời, bao gồm cả các vật thể băng giá như Charon, mặt trăng lớn nhất của sao Diêm vương (hành tinh lùn Pluto).

Sao Diêm vương nằm trong vành đai Kuiper, nơi xa xôi bên ngoài sao Hải vương.

Trên Pluto, một thiên thể nổi bật của Vành đai Kuiper, các nghiên cứu trước đây đã không thành công trong việc xác nhận một cách rõ ràng sự hiện diện của các chuyển động khối lượng.

Việc xem xét lại các hình ảnh độ phân giải cao thu được từ sứ mệnh New Horizons đã dẫn đến việc xác định rõ ràng đầu tiên về các vụ sạt lở đất trên Pluto.

Các vụ sạt lở đất được xác định là các đặc điểm quy mô lớn, với độ cao rơi từ 1,5 đến 2,2 km, chiều dài trượt từ 10,1 đến 14,5 km, với diện tích được lập bản đồ lên đến khoảng 130 km².

Việc xác định các vụ sạt lở đất trên bề mặt Sao Diêm Vương cho thấy sự bất ổn định sườn dốc do trọng lực là phổ biến và là những quá trình chưa được biết đến trước đây, có thể đã góp phần định hình bề mặt của hành tinh lùn này.

Với hình ảnh và dữ liệu hiện có, không thể xác định được sự phân bố tổng thể và đặc điểm của các chuyển động khối lượng này trên Sao Diêm Vương. Tuy nhiên, một số cơ chế kích hoạt khả thi cho các vụ sạt lở đất đã được xác định, tương tự như những cơ chế được đề xuất hoặc ghi nhận đối với các thiên thể nhỏ, không có khí quyển khác trong Hệ Mặt trời.

Hình ảnh 6 trận sạt lở đất tập trung gần cánh đồng băng nổi tiếng trên sao Diêm vương.

Sao Diêm Vương nằm trong số các thiên thể rắn trong Hệ Mặt trời mà trước đây chưa từng ghi nhận được sự xuất hiện của các vụ sạt lở đất.

Do đó, nghiên cứu này mở rộng quan điểm hiện tại về sự tiến hóa bề mặt và cấu trúc địa mạo của hành tinh lùn này.