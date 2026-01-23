Phát hiện các mô vùng xương đùi, cẳng chân một bệnh nhân có nhiều kén sán

Người đàn ông ở Quảng Trị mắc kén sán vì ăn thực phẩm sống. Cần thay đổi thói quen ăn uống, giữ vệ sinh và tẩy giun định kỳ để phòng bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) thông tin vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam có nhiều kén sán trong người. Đáng nói, người này có thói quen ăn đồ sống.

Người bệnh T.T.H đến Trung tâm y tế để thăm khám sau khi có dấu hiệu mệt mỏi, đau nhức nhiều ở vùng chân, lưng và vận động khó khăn. Bác sĩ đã chỉ định chụp X- quang để kiểm tra.

Nhiều kén sán nằm trong mô vùng xương đùi và cẳng chân bệnh nhân/Ảnh plo.vn

Kết quả cho thấy nhiều kén sán có kích thước tương đương hạt gạo, nằm rải rác trong các mô mềm vùng xương đùi và cẳng chân. Bác sĩ nhận định đây là hình ảnh điển hình của tình trạng nhiễm kén sán.

Khai thác tiền sử dịch tễ, người bệnh cho biết, có thói quen ăn đồ sống. Sau khi được chẩn đoán nhiễm kén sán, người bệnh đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Thói quen ăn các món tái, sống chính là con đường thuận lợi để giun sán xâm nhập vào cơ thể. Khi người bệnh nuốt phải ấu trùng sán, chúng có thể theo đường máu di chuyển đến não, cơ và nhiều cơ quan khác, gây ra các bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, ấu trùng ký sinh dưới da và trong cơ thường gặp ở các vị trí như cơ hoành, cơ lưỡi, cơ delta, vùng thân, chi, cổ và dưới da đầu.

Nhiều người vẫn chủ quan cho rằng tiết canh lợn, vịt, gà “nhà nuôi” là sạch nên vô tư sử dụng trong khi các thực phẩm này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm sán và nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác như tiêu chảy, tả, lỵ, liên cầu khuẩn…

Rau cần thường chứa nhiều giun sán nếu không được làm sạch kỹ. Ảnh minh họa/Internet

Bên cạnh đó, việc ăn các loại rau sống, đặc biệt là rau thủy sinh như rau cần, rau muống, cũng làm tăng nguy cơ nhiễm các loại giun, sán nguy hiểm nếu không được làm sạch và xử lý đúng cách.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không ăn rau sống, thịt chưa được nấu chín, đặc biệt là tiết canh.

Bên cạnh đó, mỗi người nên có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý nguy hiểm.

