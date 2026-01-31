Hà Nội

Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Gia Đạt

Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long. Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng lẩu trên địa bàn Thành phố.

56.jpg
Phát hiện nhiều hàng hóa không có giấy tờ.

Ngày 30/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm sản xuất của Công ty cổ phần BBB Thăng Long (KCN Nam Thăng Long, Thượng Cát, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.141 sản phẩm (tương đương 1,5 tấn nguyên liệu) là nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm,… do nước ngoài sản xuất. Đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ 500 kg thịt thành phẩm đã qua sơ chế khi chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Phát hiện hơn 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Nguồn: ĐTHĐT.
Thu giữ hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm không bảo đảm an toàn, gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Ngày 31/1, Công an Hà Nội cho biết vừa phối hợp các lực lượng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

capture-843.png
Khoảng 3,6 tấn trứng non đông lạnh bị thu giữ.
Xem chi tiết

Công an tăng cường đấu tranh xử lý tội phạm về an toàn thực phẩm

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương tập trung thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngày 29/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 01/3/2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Kế hoạch 135); Kế hoạch số 267/KH-BCA-C05 ngày 8/5/2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (Kế hoạch 267).

library-20260129132202-34c923f9-70b5-448b-b01b-95c16ea566e6-dsc-1004.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Xem chi tiết

Khởi tố hai bị can vụ 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm tại Hưng Yên

Cơ quan điều tra phát hiện gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm, khởi tố hai bị can về tội vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Xem chi tiết

