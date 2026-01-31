Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Hà Nội

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long. Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng lẩu trên địa bàn Thành phố.

Phát hiện nhiều hàng hóa không có giấy tờ.

Ngày 30/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm sản xuất của Công ty cổ phần BBB Thăng Long (KCN Nam Thăng Long, Thượng Cát, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 1.141 sản phẩm (tương đương 1,5 tấn nguyên liệu) là nguyên liệu, gia vị nhúng lẩu, tương ớt, nước chấm,… do nước ngoài sản xuất. Đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ 500 kg thịt thành phẩm đã qua sơ chế khi chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ số hàng vi phạm để xử lý theo quy định.

