Công an tăng cường đấu tranh xử lý tội phạm về an toàn thực phẩm

Ngày 29/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 01/3/2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Kế hoạch 135); Kế hoạch số 267/KH-BCA-C05 ngày 8/5/2025 của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (Kế hoạch 267).

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Thời gian qua, triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương, chủ công là lực lượng Cảnh sát môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 135 và Kế hoạch 267 nghiêm túc, quyết liệt, đạt được một số kết quả khả quan thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của toàn lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường sống, sức khỏe nhân dân, tạo niềm tin cho xã hội.

Đối với Kế hoạch 135, Công an các đơn vị, địa phương đã rà soát hơn 5.360 cơ sở, khu vực, địa điểm ô nhiễm; tổ chức kiểm tra, xác minh hơn 4.000 cơ sở; khởi tố 89 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.190 vụ...

Đối với Kế hoạch 267, lực lượng Công an đã chủ động nhận diện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; xử lý hình sự trên 120 vụ, 391 bị can, trong đó có những vụ việc lớn, phức tạp, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận… Trong đó khởi tố 18 vụ về các tội danh khác liên quan đến an toàn thực phẩm. Xử phạt vi phạm hành chính trên 5.160 vụ với tổng số tiền trên 34 tỷ đồng, tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần xác định việc thực hiện tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài, giai đoạn trước mắt phải tập trung thực hiện, giải quyết quyết liệt vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an các địa phương tập trung phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, ngành Y tế, xã phường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để đảm bảo người dân đón Tết thật sự vui vẻ, lành mạnh, sạch sẽ.

Việc phân công, phân cấp của Công an các địa phương phải xác định rất rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân phụ trách theo phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”. Giám đốc Công an các địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện 02 Kế hoạch của Bộ...

Công tác đấu tranh, giải quyết các vụ án, vụ việc về môi trường, an toàn thực phẩm không được lạm dụng về kiểm tra, xử lý hành chính; chấm dứt tình trạng kiểm tra, xử lý hành chính, “phạt cho tồn tại”, tập trung vào các hành vi xả thải, chôn lấp trái phép… Quá trình đấu tranh, xử lý tội phạm môi trường, phải củng cố hồ sơ chặt chẽ, xác minh các dòng tiền, hóa đơn để khởi tố, điều tra, xử lý triệt để về các hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định đấu thầu, đưa/nhận hối lộ, rửa tiền, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Đối với công tác tham mưu phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, khả thi; lựa chọn những vấn đề nổi lên trên địa bàn để tham mưu đúng, trúng, giải quyết triệt để. Huy động, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc xử lý, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm...

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường thực hiện tốt vai trò “Tư lệnh”, chịu trách nhiệm toàn diện thực hiện 02 Kế hoạch.